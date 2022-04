Ministro dell'Interno sulle proteste a Huancayo: «Non sono agricoltori o trasportatori, sono vandali e criminali»

Il ministro dell'Interno, Alfonso Chávarry, ha criticato le proteste, il blocco e la chiusura di trasporto a Huancayo, nella regione di Junín, a causa di un elenco di affermazioni che i vettori e gli agricoltori hanno con il governo di Pedro Castillo nonostante l'installazione di un tavolo di lavoro con i rappresentanti dell'Esecutivo per raggiungere un accordo.

«I manifestanti non sono contadini, non sono trasportatori; sono giovani vandali e criminali che hanno rotto tre muri e rotto la porta del Colosseo. Stai cercando di calmarli. Stanno attaccando i poliziotti con pietre, la polizia sta usando solo gas lacrimogeni per controllarli», ha detto a RPP Noticias.

Il capo dell'Interno aveva partecipato con la delegazione del Consiglio dei ministri per parlare con i leader sindacali. C'erano anche i ministri della Giustizia, Feliz Chero; dell'Energia e delle Miniere, Carlos Palacios; dell'Economia, Carlos Graham; e dello Sviluppo Agrario e Irrigazione, Óscar Zea. Inoltre, sono accompagnati anche dal viceministro del PCM, Jesús Quispe, da alcuni membri del Congresso e dal cardinale Pedro Barreto. A quest'ultimo è stato chiesto di essere presente dal presidente Pedro Castillo quando ha chiesto all'arcivescovo di Huancayo come mediatore.

Il ministro dell'Agricoltura, Óscar Zea, aveva detto di aver allestito un tavolo di dialogo a cui avevano partecipato «i veri rappresentanti dei nostri fratelli», con i quali avrebbero cercato di trovare una soluzione. Tuttavia, le manifestazioni continuano nelle strade di Huancayo.

«Vogliamo la presenza di Castillo, non vogliamo che arrivino i clown (alludendo ai ministri). È quello che vuole la gente di Huancayo», ha detto un cittadino a Radio Exitosa.

Da parte sua, un contadino ha chiamato Pedro Castillo un «bugiardo» e ha detto che il 'secondo agrario «riforma» è stata una menzogna creata dal capo dello Stato, poiché la situazione degli agricoltori non sarebbe migliorata.

«Abbiamo un presidente che ha mentito a tutti i produttori. È un presidente bugiardo, che non mantiene la parola data. Sappiamo che questo arresto se non difendiamo ora con l'intera strada bloccata, perché ha già raggiunto l'estremo. Non ha rispettato. Questa riforma agraria è stata una menzogna completa fin dall'inizio. Cominciarono a mentire con la seconda riforma agraria. Siamo stati ingannati dai produttori. Pensavamo che lui, un uomo di campagna, avrebbe pensato come noi», ha detto a RPP Noticias.

PEDRO CASTILLO HA DETTO

Pedro Castillo si è scusato con i vettori e gli agricoltori disoccupati perché aveva indicato che erano stati pagati protesta nella regione di Junín.

«Voglio chiarire il Paese e voglio chiarire ai miei compatrioti che, quando mi rivolgo al popolo peruviano e in alcune di quelle dichiarazioni c'è stato un malinteso e devo chiarirlo scusandomi o perdonando la gente; devo farli mille volte, perché non ho mai male intenzioni», ha detto durante un discorso al San Martin.

I manifestanti a Junín hanno chiesto la loro presenza al tavolo del dialogo, ma non hanno detto nulla su questo tema, hanno solo dichiarato di aver dato istruzioni alla delegazione esecutiva di Huancayo di risolvere immediatamente lo sciopero.

«Accolgo con favore la volontà del nostro premier e dei ministri e in quel ruolo devo dire che non c'è bisogno di ostacolare un canale di comunicazione, farlo attraverso il dialogo, ecco uno spazio per l'apertura in questo governo, hanno le porte del Pcm, dei ministeri e dell'Ufficio presidenziale», ha detto.

Infine, il sovrano peruviano ha chiesto un dialogo tra i rappresentanti dell'Esecutivo e i leader sindacali a Huancayo, sebbene continuino a insistere sulla loro presenza nella regione di Junín.

