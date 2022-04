«Mi ha detto: se lo meritavano. Ho risposto: «No, sono tutte le nostre vite»: la crisi dei 100.000 scomparsi in Messico

Il Messico è uno dei pochi paesi in cui le persone imparano a leggere la terra per trovare le proprie famiglie, perché in un paese che si avvicina ai 100.000 persone scomparse e non ufficialmente registrate localizzate, la necessità di cercare «anche sotto le pietre» cessa di essere usata in senso figurato.

La figura protegge tra i numeri i nomi di madri, padri, fratelli, figlie e figli che hanno lasciato una sedia vuota. Dall'assenza sono comparsi diversi gruppi. Questo è il caso delle Seeking Mothers of Sonora, dove ci sono più di 6.000 persone scomparse solo nella loro entità, secondo la National Search Commission.





PERSONE SCOMPARSE E NON LOCALIZZATE PER PERIODO ANNUALE DAL 31/03/2006 AL 31/03/2022

- Rimani a terra! Rimani a terra! , ha sentito Cecy, che ha rifiutato di obbedire all'ordine.

Erano le 11:30 del mattino a Puerto Peñasco, Sonora, quando il Sonora Seeker Mothers Group, insieme a un collettivo statunitense, sono stati intercettati da uomini armati, che li hanno puntati contro di loro dai loro furgoni.

Cecy Flores, madre di due bambini scomparsi e presidente del collettivo Mothers Seekers of Sonora, racconta che ciò è accaduto il 2 novembre 2020. Lei e il suo gruppo avevano programmato una brigata di ricerca con un collettivo degli Stati Uniti, lo scopo: insegnare loro a cercare i corpi sottoterra. Poiché non sapevano come fare, hanno solo cercato la superficie.

Ecco perché hanno iniziato i lavori dal 1° novembre, ma quel giorno, dopo il lavoro sul campo, non hanno trovato nulla, così Cecy ha deciso di portarli in un altro posto che già avevano localizzato: Puerto Peñasco, un luogo dove sono stati trovati 54 corpi in tre giorni.

Per partecipare alla conferenza, Cecy ha chiesto il sostegno degli elementi di protezione alla Procura di Sonora, che a sua volta gli ha chiesto il suo nome e quello dei suoi colleghi. Una volta sul posto, è arrivato un elemento di sicurezza, che aveva lo scopo di proteggere l'area mentre veniva effettuata la ricerca.

Pochi minuti dopo, quello stesso ufficiale è andato in pensione, il motivo, come ha detto: un collega aveva una gomma a terra, sarebbe tornato dopo averlo riparato. Dopo la loro partenza, hanno continuato le loro attività, entrando nella decima fossa quando un gruppo di uomini si è presentato in due furgoni, portando in mano lunghe pistole e puntando su di loro.

Così, la madre di due bambini scomparsi cominciò a essere interrogata dall'uomo che la minacciava.

«Cominciò a interrogarmi, come fanno le autorità, 'Perché li cerchi, chi ti paga, chi ti manda, chi ti porta, perché sei venuto? '» Gli hanno chiesto perché «ha tolto la feccia dalla società».

«Chi è qui se lo meritava, mi ha detto, così gli ho risposto che nessuno di quelli che erano lì se lo meritava, nessuno, non importa quanto sia brutto, né tu, cosa fai per uccidere e seppellire le persone te lo meriti, perché non sono Dio a deciderlo».

Cecy gli disse che stava cercando due dei suoi figli, uno innocente e uno colpevole, «ma li cerco entrambi perché li amo», anche con questo, l'uomo continuava a chiedersi perché avessero fatto fuori quelli che erano stati sepolti.

È stato il 30 ottobre 2015 che il loro primo figlio è scomparso, a Los Mochis, Sinaloa. È così che è iniziato il suo viaggio, sono passati sette anni e Cecy non ha traccia di suo figlio, nessuna indicazione, (il prossimo 1 aprile inizierà una brigata di tre giorni destinata a cercarlo).

Tuttavia, non è stato fino alla scomparsa di Marco Antonio il 4 maggio 2019 a Valle de Equino, Sonora, che la madre ha iniziato con il Colectivo. Fu in quel giorno che gli assassini presero Marco Antonio e il suo figlio più giovane, Jesús Adrián.

In quel momento, Cecy uscì a cercarli sulla montagna, come poteva, aspettando che gli assassini che li avevano presi fossero uccisi, perché era quello che voleva: morire. Dopo giorni di ricerche, ha ricevuto una chiamata il 9 maggio. Era una persona che gli assicurava che gli avrebbe fatto il regalo per la festa della mamma.

È stata convocata su una montagna dopo aver parlato con i figli; a quel punto non sapeva cosa credere, pensava fosse estorsione.

«Ci ho pensato perché con (la scomparsa di) Alejandro avevano portato via tutto ciò che non avevo». Alle 12 di sera lo chiamarono. «Sono convocato su una montagna dove penso che solo una madre pazza nel dolore e morta in vita sarebbe potuta andare, e quando sono arrivato lì ho trovato il mio figlio più piccolo, era vivo, è stato picchiato duramente, molto ferito ma mio figlio era vivo».

L'ha abbracciato, lo ha portato a casa, per tutto il modo in cui ha chiesto di suo fratello. «Mi ha detto: 'Mamma, penso che mio fratello non tornerà mai più, mi hanno detto di non cercarlo perché non lo avremmo mai trovato'».

Ecco perché il 2 novembre 2020, davanti agli uomini armati, in mezzo a un luogo pieno di tombe clandestine, gli disse a chi mirava: «Se mi uccidi uccidi basta uccidere il mio corpo, perché la mia anima è morta da molto tempo». Da quel giorno in cui hanno preso i suoi figli, ha perso anche la famiglia, il matrimonio, persino la propria casa, perché non era più la stessa.





PERSONE SCOMPARSE, NON LOCALIZZATE E INDIVIDUATE PER STATO

Il 2 novembre 2020, chi l'ha minacciata le ha detto di andare a cercare altrove, perché «quello che stava portando fuori era far arrabbiare la gente».

«Come farò a scaldare il terreno mijito, sì tutto quello che porto sono pale e picos, gli ho detto» dopo quelle che sembravano ore, Cecy ha detto che è riuscito a sensibilizzare il ragazzo che stava andando per lei. «Mi ha detto di andarmene e di non tornare, non voglio più vederla da queste parti».

«Poi ho capito da lì che si trattava di un attacco da parte del governo, non del cartello perché cosa importa al cartello cosa facciamo, se li hanno già uccisi, cosa si preoccupano di quello che facciamo».

La presidente del collettivo ha raccontato che dopo l'accaduto, ha presentato una denuncia direttamente alla Procura contro la persona che si era ritirata perché la collega aveva urtato una gomma. «Poiché erano stati loro a chiedermi informazioni, e le persone armate sono venute a chiedere di me, come facevano a sapere che stavo andando lì? le uniche persone che avevano le informazioni erano quelle dell'accusa».

Attualmente, Cecy vive sfollata da Sonora e ha un pulsante antipanico. Come molte altre madri e parenti, ha denunciato la mancanza di risorse, «l'apatia delle autorità e la loro burocrazia».

Ha informazioni su chi potrebbe essere responsabile delle minacce che ha ricevuto da quando ha iniziato la ricerca, anche con essa, accusa che l'accusa non ha risposto alla denuncia, ma continuerà a cercare i suoi figli.

«Penso di meritare di dare a mio figlio un ultimo bacio, un ultimo ti amo, penso di meritare di dargli il suo ultimo addio», questa storia fa parte di uno dei parenti delle 98.508 persone scomparse e non localizzate.

