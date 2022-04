Los Bukis a Guadalajara: il gruppo offrirà uno sconto sui biglietti per il loro ultimo spettacolo

Il 29 marzo, Los Bukis ha annunciato il loro secondo appuntamento a Guadalajara, l'apertura di questo concerto - che sarà l'ultimo nel nord di il paese - si è tenuto prima della forte domanda di biglietti per il loro primo evento.

Per ringraziare il pubblico, il promotore Musicvibe ha annunciato che le persone che acquistano i biglietti direttamente al botteghino dello stadio Jalisco avranno uno sconto.

I biglietti per vedere Los Bukis a Guadalajara il 16 settembre inizieranno ad essere venduti da lunedì 4 aprile, sia presso le biglietterie della sede che sulla piattaforma Funticket, un sito web dove ora è possibile vedere le posizioni del stadio.

Los Bukis darán un descuento a quien adquiera sus boletos en taquilla (Foto: Instagram/@somoslosbukis)

Secondo la piattaforma che venderà i biglietti, i prezzi dei biglietti varieranno da 450 a 9.300 pesos messicani, il primo costo ha una visione limitata e il secondo è il più vicino al palco.

Su questo sito si può vedere che questi saranno i costi per altre sezioni dello stadio di Guadalajara: Diamond Court A e B a 8.206 pesos; Diamond C Court a 7.552 pesos; Central VIP Court a 7.032 pesos; General Standing (A e B) a 3.510 pesos; Preferential West a 3.152 pesos ; Posti West a 1.631; Upper Central West a 1.397 e Upper South a 692 pesos, rispettivamente.

Finora non è noto quanto sarà lo sconto per l'acquisto dei biglietti al botteghino, quindi i fan di Los Bukis dovranno recarsi personalmente allo stadio Jalisco lunedì prossimo, 4 aprile. Va notato che questo vantaggio sarà limitato.

La nueva fecha del concierto de Los Bukis será el 16 de septiembre (Foto: Funticket)

Dopo 26 anni senza esibirsi come gruppo, i Los Bukis hanno annunciato il loro tour Una storia cantata, questo tour ha già girato alcune città degli Stati Uniti e arriverà in Messico nella seconda metà del 2022.

Tenendo conto del nuovo concerto, questo è l'elenco completo dei giorni e delle città in cui verrà presentato il gruppo guidato dal cantante Marco Antonio Solís:

- 3 settembre al Caliente Stadium situato a Tijuana, Baja California

- 10 settembre allo stadio Sultanes de Monterrey, nello stato di Nuevo León.

- 15 settembre allo stadio Jalisco, situato a Guadalajara.

- 16 settembre allo stadio Jalisco, situato a Guadalajara.

- 5 novembre allo stadio Venustiano Carranza situato a Morelia, Michoacán.

- 3 dicembre allo stadio Azteca di Città del Messico.

La gira Una historia Cantada representa el regreso de esta agrupación (Foto: Cuartoscuro)

Per coincidenza, i membri dei Los Bukis hanno suonato insieme per l'ultima volta in Messico il 18 maggio 1996 a Guadalajara, la città in cui hanno deciso di dare due concerti.

Ecco perché il nuovo concerto a Guadalajara rappresenta un'opportunità in più per i fan di Los Bukis di avere l'opportunità di vederli dal vivo. La vendita dei biglietti per il tour A History sung ha avuto un tale successo, che i numeri dei biglietti sono solo inferiori a quelli della band Rolling Stones, secondo ai dati Pollstar.

In questa occasione Marco Antonio Solis, Joel Solis, Javier Solis, Roberto Guadarrama, Eusebio El Chivo Cortez, Pedro Sánchez e Pepe Guadarrama suoneranno sia per i loro seguaci più fedeli che per le nuove generazioni, in quanto ci sono «anime antiche e romantiche» che si identificano con i loro temi.

Gli artisti di successi come My Greatest Need, Your Prison, Love Me, I Need You e How I Was to Fall in Love with You si esibiranno solo negli stadi di questo tour.

