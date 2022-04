Le statistiche della Coppa del Mondo del Messico che preoccupano l'Argentina per i Mondiali in Qatar

Foto de archivo del futbolista mexicano Hirving Lozano celebrando con Jesus Gallardo tras marcarle a Alemania en el Mundial de Rusia 2018. Jun 17, 2018 REUTERS/Christian Hartmann

Il sorteggio per la Coppa del Mondo del Qatar si è svolto e la fortuna ha portato a un Gruppo C con due noti rivali nelle Coppe del Mondo, poiché Argentina e Messico si affronteranno di nuovo a novembre per giocare un passaggio alla fase a eliminazione diretta.

Questa sarà la quarta volta che le due squadre americane si incontreranno in una coppa del mondo, con un bilancio positivo per gli argentini, che hanno accumulato tre vittorie nel corso della storia. Il primo nel 1930, l'unico nella fase a gironi, e gli altri nel 2006 e nel 2010, entrambi negli ottavi di finale.

Nonostante questo buon record, c'è un dato di fatto che la squadra nazionale messicana detiene che potrebbe preoccupare Lionel Scaloni e tutti i tifosi sudamericani, perché dalla Coppa del Mondo 1986 in Messico, il Tricolore non ha perso contro la squadra piazzata come la prima seme in una fase a gironi.

México empató 0-0 con Brasil en el Mundial de 2014, con una soberbia actuación de Guillermo Ochoa (Foto: Reuters)

La storia lo indica per il Messico, poiché l'ultima volta che è caduto contro una squadra classificata come testa di serie è stata ai Mondiali del 1978 in Argentina, quando ha perso 6-0 contro la Germania ed è arrivata ultima nel girone.

Dopo questa edizione, il Tri non è caduto di nuovo contro un capogruppo nel sorteggio, oltre a poter sempre qualificarsi per gli ottavi di finale in tutte le Coppe del Mondo che hanno partecipato da allora.

Quali erano i semi che non potevano contro il Messico?

Dalla Coppa del Mondo 1986 fino a Russia 2018, il Messico si è qualificato per otto Coppe del Mondo, ma ha affrontato solo sei teste di serie, avendo la più alta distinzione del sorteggio in due occasioni: come casa nell'86 e in Germania 2006 per aver raggiunto il quinto posto nel Ranking FIFA.

Da allora, le prime teste di serie misurate dalla squadra messicana sono state: Italia, nel 1994; Paesi Bassi nel 1998; Ancora Italia, nel 2002; Sudafrica, nel 2010; Brasile nel 2014 e Germania, nel 2018.

México empató 1-1 con Sudáfrica en el Mundial de 2010 contra la selección anfitriona, con gol de Rafa Márquez (Foto: Reuters)

Quali sono stati i risultati del Messico contro le ultime teste di serie in Coppa del Mondo?

Ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti, il Messico ha pareggiato 1-1 contro l'Italia nella terza partita del girone, che ha portato agli ottavi di qualificazione come primo posto per aver segnato un gol in più rispetto agli altri; tuttavia, ha perso contro la Bulgaria ai rigori.

Per i Mondiali del 1998 in Francia, anche il Messico pareggiò ma ora 2-2 contro l'Olanda nella terza partita del girone, con la quale si qualificò secondo agli ottavi, dove perse 2-1 contro la Germania.

Nella Coppa del Mondo Corea-Giappone del 2002, i Tri pareggiarono 1-1 contro l'Italia, anche nella terza partita del girone, risultato con il quale si qualificarono primi nel Gruppo G; tuttavia, non colsero l'occasione e persero negli ottavi di finale contro gli Stati Uniti.

In Sudafrica 2010, il Messico ha pareggiato 1-1 contro la squadra ospitante nella prima partita della Coppa del Mondo, dove ha anche sconfitto la Francia e ha raggiunto gli ottavi di finale; tuttavia, in questa edizione sono stati eliminati per la seconda volta consecutiva contro l'Argentina.

México derrotó a Alemania en Rusia 2018, quien también llegaba como cabeza de serie (Foto: Reuters)

Per la Coppa del Mondo 2014 in Brasile, la squadra nazionale messicana è stata nuovamente testa di serie con la squadra ospitante, ma è tornata viva con un pareggio a zero gol. Quella è stata la seconda partita del girone e li ha guadagnati la qualificazione all'ultimo appuntamento contro la Croazia, che hanno sconfitto 3-1. Sfortunatamente per la squadra guidata da Miguel Herrera, ha perso nell'arco di un'ora contro l'Olanda negli ottavi di finale.

L'ultima volta che il Messico ha affrontato una testa di serie è stato in Russia 2018, dove è stato accoppiato contro la Germania, il campione in carica. In questa prima partita del gruppo, i Tri hanno vinto una storica vittoria per 1-0, con la quale alla fine hanno raggiunto gli ottavi di finale.

L'equilibrio del Messico contro le teste di serie dal 1986 è di cinque pareggi e una vittoria , quindi anche se l'Argentina sembra una grande favorita nel Gruppo C in Qatar 2022, la storia recente indica che il Tricolor può essere un rivale difficile e potrebbe segnare punti per la nazionale Albiceleste.

