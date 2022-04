La sorprendente celebrazione di Dibu Martínez con il figlio mentre apprende che il Messico sarà il rivale dell'Argentina ai Mondiali in Qatar

La reazione di Dibu Martínez nel vedere il Messico come rivale in Coppa del Mondo

Questo venerdì si è svolto il sorteggio per la Coppa del Mondo del Qatar 2022 e i giocatori di tutti i giocatori selezionati che gareggeranno nel concorso erano consapevoli di ciò che stava accadendo Doha. Uno di loro era il portiere argentino Emiliano Martínez, che si è unito alla sua famiglia in Inghilterra per seguire la trasmissione dell'evento. Il video della sua reazione è diventato virale.

È stata la sua compagna, Mandhina Martínez, a pubblicare la registrazione che mostra il momento in cui il Messico viene scelto a caso come rivale della squadra albiceleste nel Gruppo C. Lì puoi vedere come Dibu festeggia pazzesco quando vede che la squadra di Tata Martino è stata quella che è caduta nell'area, arrivando dalla fascia 2, dove c'erano possibili rivali come la Germania.

«Facile, facile» (facile, facile) si sente qualcuno gridare lì mentre il portiere dell'Aston Villa saltava con il cellulare in mano, una festa che è stata imitata dal figlio, che con le mani in alto accompagnava i gesti del padre. È chiaro che il Messico è uno degli avversari che, almeno Martinez, ha preferito. Gli altri rivali saranno la Polonia, all'ultimo appuntamento, e l'Arabia Saudita, al debutto.

«Ne abbiamo parlato dopo il sorteggio con i ragazzi. Tutti sono contenti del gruppo, è bello pensare a cosa succederà. Come in tutti i tornei, andremo partita per partita», ha dichiarato poco dopo su Twitch con il sito Olé. «L'ho vissuta con ansia, è la mia prima Coppa del Mondo. È un gruppo carino e incasinato, ma siamo partiti bene con l'Arabia Saudita. Non ricordo di aver visto l'Arabia, quindi forse ne guardo qualcuno ora per vedere come si muovono. Ho visto la Polonia l'altro giorno e per quanto riguarda il Messico, forse possiamo giocare un po' di amichevole con loro prima».

Nonostante la sua sorprendente celebrazione, Dibu è stato cauto nelle sue dichiarazioni ed ha evitato le polemiche: «È difficile scegliere con chi giocare, una volta che la Coppa del Mondo inizia qualche rilancio nella fase a gironi. In un Mondiale bisogna battere tutti, dobbiamo vincere il nostro girone».

La squadra argentina inizierà il suo sogno contro l'Arabia Saudita martedì 22 novembre, poi sabato affronterà il Messico e infine si scontrerà con la Polonia mercoledì 30. Se finiscono primi, verranno misurati nel secondo turno del Gruppo D, dove sono Francia, Danimarca, Tunisia e il vincitore dello spareggio tra Conmebol (Perù) e la Confederazione asiatica (Australia o Emirati Arabi). In caso di arrivo secondo, affronterà il meglio nella stessa zona.

CONTINUA A LEGGERE: