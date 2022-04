La Hollywood Academy ha accettato le «dimissioni immediate» di Will Smith per il suo scandalo con Chris Rock

L'Accademia di Hollywood ha ricevuto e accettato le «dimissioni immediate» dell'attore Will Smith dopo il controverso schiaffo di fronte al comico Chris Rock, il presidente dell'istituzione, David Rubin, riportato venerdì in un manifesto raccolto da Efe appena un'ora dopo la dichiarazione dell'attore.

«Continueremo ad andare avanti con i nostri procedimenti disciplinari contro il signor Smith per la violazione dei codici di condotta dell'Accademia per il consiglio di amministrazione del 18 aprile», ha concluso Rubin nella sua risposta.

E sarà in questo giorno in cui l'organizzazione degli Oscar concorderà una risoluzione definitiva sul controverso colpo di Smith a Rock, dopo una battuta sull'alopecia della moglie dell'attore, Jada Pinkett-Smith, alla 94a edizione degli Oscar tenutasi domenica scorsa. In quella cerimonia, Smith vinse il premio come miglior attore per la sua interpretazione di Richard Williams in King Richard.

Ma lo scandalo ha fatto il giro del mondo. Nessuno ha parlato del fascino della cerimonia, dei meriti della statuetta o del suo lavoro come padre e allenatore delle sorelle Venus e Serena Williams. Opinioni, giudizi e meme ruotavano attorno alla sua aggressività e alle possibili azioni che l'Accademia poteva intraprendere contro di lui.

L'eccitazione di Will Smith per aver vinto l'Oscar come miglior attore per King Richard

Le speculazioni hanno cominciato a dissiparsi mercoledì, quando l'organismo che organizza la cerimonia cinematografica più importante ha esortato Smith a rilasciare una dichiarazione scritta sulla sua condotta. Gli è stato concesso un periodo di 15 giorni per inviare quella dichiarazione prima che il 18 aprile l'istituzione «intraprenda qualsiasi azione disciplinare», che potrebbe essere «sospensione, espulsione o qualsiasi altra sanzione consentita dallo statuto».

Ma l'attore non ha lasciato passare il tempo e questo venerdì è stato rilasciato per mezzo di una dichiarazione. «Mi dimetto dall'essere un membro dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e accetterò qualsiasi altra conseguenza che il Consiglio ritenga appropriata», ha scritto l'attore in un testo raccolto da Variety.

«Le mie azioni alla 94esima edizione degli Academy Awards sono state scioccanti, dolorose e imperdonabili. L'elenco delle persone che ho ferito è lungo e include Chris, la sua famiglia, molti dei miei cari amici e persone care, tutti i presenti e il pubblico globale a casa», ha aggiunto il protagonista di Men in Black.

Verso la fine della cerimonia tenutasi domenica scorsa, i partecipanti al Dolby Theatre e milioni di spettatori in tutto il mondo hanno visto Smith salire sul palco e schiaffeggiare Rock in faccia dopo che il comico ha fatto una battuta sulla testa di Jada Pinkett Smith, tagliata male. La donna soffre di alopecia, una malattia che causa la caduta dei capelli.

Smith tornò al suo posto e gridò oscenità a Rock, che è stato ampiamente elogiato per aver mantenuto la calma e essersi rimesso in carreggiata. Mezz'ora dopo il sorprendente attacco, Smith ha ricevuto l'Oscar come miglior attore e ha fatto riferimento alla questione davanti agli occhi di il mondo: «Voglio chiederti una scusa all'Accademia, a tutti i candidati della mia categoria. È un bel momento, non piango di vincere un premio, si tratta di dare luce alle persone, all'intero team di King Richard e all'intera famiglia Williams».

Infine, ha detto: «L'arte imita la vita. Sembro il padre pazzo come si chiamava Richard, ma l'amore ti fa fare cose pazze. Voglio essere in grado di prendermi cura di mia madre, della mia famiglia e di mia moglie, grazie per questo momento, spero che l'Accademia mi inviti di nuovo». Cinque giorni dopo, il quadro è molto diverso.

(Con informazioni fornite da EFE)

