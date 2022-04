JB on ATV parodializza lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar 2022

La 94a edizione della cerimonia degli Oscar ha fatto il giro del mondo. Il colpo che Will Smith ha dato a Chris Rock per aver deriso sua moglie Jada Pinkett Smith, chi soffre di una malattia che causa la caduta dei capelli, è stata la più discussa della notte. Le parodie dello scontro non si sono fatte attendere e, naturalmente, il nostro Paese non era da meno.

Questo sabato 2 aprile, JB on ATV presenterà il proprio schizzo attraverso il segnale ATV. Il primo teaser è stato trasmesso dallo spettacolo di Magaly Medina, dove Carlos Vilchez è visto interpretare Smith, un attore americano che ha basta dimettersi dalla Hollywood Academy. Martín Farfan è Chris Rock e Dayanita è l'attrice che non ha preso bene la battuta del comico.

Partecipano anche Gabriela Serpa, Walter «Cachito» Ramírez, Danny Rosales, Joao Castillo e Jorge Benavides, nel suo ruolo di Rambo, nei panni degli imbarazzanti partecipanti al gala. Saranno responsabili della testimonianza e dell'intervento nella controversa lotta degli attori di Hollywood.

«La mia vita, come stai, tesoro. Quanto sei bella! Mi hanno già detto che reciterai nella seconda parte di Megamente, ahahah. Che carino! », ha scherzato il peruviano Chris Rock sulla calvizie immaginaria di Dayanita, che ha dovuto affrontare pochi amici durante il divertente sketch per evitare di lasciare il personaggio.

«Ti ha dato fastidio, amore mio?» , chiese Vilchez, lasciando in difesa della moglie pochi secondi dopo con uno schiaffo a Martín Farfan. Ma la cosa non si è fermata qui, perché l'umorista ha continuato a mettere a disagio gli altri «attori» di Hollywood con le sue battute.

«Scarlett Serpa (Gabriela), ho già scoperto che reciterai in La donna senza testa, quel personaggio ti è inchiodato», ha detto alla sorella di Claudia di Serpa. Immediatamente, Danny Rosales si alza dal suo posto per fare giustizia nelle sue mani.

Il programma di Jorge Benavides parodializza la lotta di Will Smith e Chris Rock agli Oscar del 2022. (VIDEO: ATV/JB su ATV).

BATTUTA PACCHIANA DI CHRIS ROCK

Chris Rock stava presentando il premio «Miglior documentario» agli Oscar del 2022, ma prima di annunciare i nominati si è preso qualche minuto per scherzare con alcuni attori di Hollywood, tra cui Jada, moglie di Will Smith. Ha detto all'attrice che non vedeva l'ora di un sequel di «GI Jane», facendo ovvio riferimento alla testa calva.

Il confronto tra il personaggio dei capelli rasati di Demi Moore nel film del 1997 alopecia alopecia, la condizione che Jada Pinkett sta affrontando da tempo. Non piaceva affatto al ricordato protagonista di «Il principe di Bel-Air», che si alzò dal suo posto, andò a Rock e lo schiaffeggiò davanti a tutti.

Dopo essersi seduto di nuovo, Smith gridò a Rock: «Togli il nome di mia moglie dalla tua dannata bocca», visibilmente arrabbiato. Con un mezzo sorriso e un gesto di sconcerto, il comico esclamò: «Will Smith mi ha appena schiaffeggiato». Dopo qualche secondo di shock, ha aggiunto: «Quella è stata la notte più bella della storia della televisione».

FILE PHOTO: Will Smith (R) hits Chris Rock as Rock spoke on stage during the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Brian Snyder/File Photo/File Photo REUTERS

