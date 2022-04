Papa Francesco ha dichiarato che una possibile visita a Kiev è «sul tavolo»

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A volunteer inspects a body of killed person, as Russia's attack on Ukraine continues, on a street in the town of Bucha, in Kyiv region, Ukraine April 1, 2022. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Il Papa potrebbe recarsi in Ucraina, teatro di una guerra dopo l'invasione della Russia, perché alla domanda durante il volo che lo ha portato a Malta se stesse considerando l'invito ad andare a Kiev, Francesco ha risposto: «Sì, è sul tavolo».

Sia il presidente dell'Ucraina, Volodymir Zelensky, che il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, hanno invitato il pontefice a recarsi in quel Paese per mostrare la sua vicinanza alla popolazione ucraina per una guerra che il Papa ha più volte criticato, oltre a offrirsi di fare «tutto il necessario» per raggiungere la sua fine.

Francesco e Zelensky sono intervenuti al telefono il 22 marzo, quando il presidente ucraino ha assicurato al pontefice che «è l'ospite più atteso del Paese», mentre il papa gli ha detto che sta «pregando e facendo tutto il possibile per porre fine alla guerra, provocata dopo l'invasione della Russia».

In precedenza, Klitschko ha inviato una lettera a Francesco invitandolo a visitare la città: «Crediamo che la presenza dei leader religiosi del mondo a Kiev sia la chiave per salvare vite umane e aprire la strada alla pace nella nostra città, nel nostro Paese e ovunque», scrisse all'epoca il sindaco.

Il Vaticano ha confermato l'arrivo della lettera e ha aggiunto che Francesco «era vicino alle sofferenze della città, alla sua gente, a chi è dovuto fuggire e a chi è chiamato ad amministrarla».

El papa Francisco en su vuelo a Malta (Vatican Media/­Handout via REUTERS) via REUTERS

Oggi, dopo aver incontrato diverse famiglie di rifugiati ucraini, il Papa ha intrapreso la sua visita di due giorni a Malta, dove ha intenzione di recarsi nella grotta dove la tradizione cattolica indica che San Paolo è naufragato, oltre a visitare un centro per immigrati, poiché il tema dell'accoglienza sarà molto presente.

Prima di recarsi in aeroporto, Francesco ha incontrato nella sua residenza di Santa Marta tre famiglie di rifugiati provenienti dall'Ucraina, da Leopoli, Ternopil e Kiev e ospitati dalla Comunità di Sant'Egidio, tra cui nove minori, uno dei quali era stato recentemente sottoposto a chirurgia cardiologica.

Malta è il 56° Paese visitato da Francesco in un viaggio che avrebbe dovuto svolgersi nel 2020, ma è stato rinviato a causa della pandemia, ed è il terzo pontefice a farlo, dopo Giovanni Paolo II nel 1990 e nel 2001, e Benedetto XVI nel 2010.

Sarà senza dubbio un viaggio segnato dalla guerra in Ucraina e dal dramma degli sfollati ucraini, quindi ci saranno sicuramente riferimenti ai loro discorsi.

El Papa subiendo al avión que lo llevó a Malta (REUTERS/Yara Nardi) REUTERS

Il suo primo evento sarà al Palazzo del Gran Maestro a La Valletta con un incontro con il Presidente della Repubblica, George Vella, e con il Primo Ministro, il laburista Roberto Abela, rieletto nelle elezioni della scorsa settimana.

Successivamente, Francesco guiderà il suo primo discorso all'incontro con le autorità e il corpo diplomatico.

Nel pomeriggio viaggerai in traghetto per l'isola di Gozo, la più grande del paese, per visitare il grande santuario di Malta dedicato alla vergine di Ta' Pinu.

Domenica visiterà la grotta di San Paolo nella basilica dedicata all'apostolo a Rabat, costruita dove si narra che si rifugiò quando era in carcere a Roma, e poi, nella Plaza de los Graneros di Floriana, celebrerà una messa per circa 10.000 fedeli.

Nel pomeriggio e prima di partire per Roma, il Papa terrà un incontro presso il centro migranti «Giovanni XXIII Laboratorio per la Pace» di Hal Far, l'ex aeroporto.

(Con informazioni fornite da EFE)

CONTINUA A LEGGERE: