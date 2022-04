«Il presidente ha un'altra agenda, devi recarti a Lima», la frase dispregiativa che ha fatto arrabbiare i leader che hanno radicalizzato lo sciopero a Huancayo

Javier Corrales, presidente della Peruvian Transport Association, ha rivelato che quando ha rimproverato i ministri di gabinetto che volevano che il presidente Pedro Castillo si recasse Huancayo per ascoltarli, gli hanno detto «il presidente ha un'altra agenda, tu devo andare a Lima».

Il leader ha dichiarato di aver incontrato i ministri dei Trasporti e delle Comunicazioni, Nicolás Bustamante, e il Ministro dell'Energia e delle Miniere, Carlos Palacios. Sarebbero stati loro a chiedere loro di recarsi a Lima per dialogare direttamente con il governo, al fine di stabilire la loro misura di forza.

«In particolare, ci hanno chiesto di andare a Lima per avere un dialogo direttamente con il governo, alla luce dei fatti che il presidente aveva fatto, in riferimento al fatto che alcuni leader avrebbero ricevuto denaro e in quanto anche noi abbiamo espresso il nostro disagio perché non possiamo parlare in quel modo di una leadership settore», ha detto in The Air Rotary di RPP Noticias.

Corrales ha insistito sul fatto di aver fatto la richiesta al governo di recarsi nella zona di disoccupazione, in modo che le richieste potessero essere esposte. Tuttavia, i ministri hanno indicato che il presidente «ha già un'agenda». Di fronte a questo, ha detto che si consulteranno con le loro basi se si recano a Lima o se mantengono la misura della forza.

«Ci hanno detto che hanno un'agenda, per di più, abbiamo avuto un dibattito sull'argomento lì, ma pensiamo alla nostra popolazione come leader, siamo responsabili. A volte non ci si può nemmeno mettere in una posizione ferma. Siamo d'accordo, ma per questo consulteremo le nostre basi, restiamo e non viaggiamo, continuiamo con la mobilitazione», ha detto.

PARO CONTINUA FINO A QUANDO NON AVRÀ LA FIRMA DEL PRESIDENTE

Javier Corrales ha detto che lo sciopero continuerà fino a quando non saranno in grado di ottenere «la firma del presidente» sulle affermazioni che stanno facendo. Ha indicato che tra le sue richieste vi sono la sistemazione di strade che sono in cattive condizioni, ma dove vengono riscossi i pedaggi e l'estensione della validità delle patenti di guida professionali. Ha anche affermato che questi problemi non potevano essere affrontati negli ultimi mesi a causa del costante cambio di ministri.

«Abbiamo bisogno di garanzie e il titolare del disciplinare è il presidente e deve fornire più garanzie, perché i ministri cambiano continuamente e non ci stanno dando garanzie», ha detto.

DELEGAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI È ARRIVATA A HUANCAYO

Questa mattina, sabato 2 aprile, è arrivata una seconda delegazione del Consiglio dei ministri Junín parteciperà al tavolo di dialogo con i dimostranti. Questi sono i ministri della Giustizia, Feliz Chero; dell'Energia e delle Miniere, Carlos Palacios; dell'Economia, Carlos Graham; dell'Interno, Alfonso Chávarry; e dello Sviluppo Agrario e Irrigazione, Oscar Zea. Inoltre, sono accompagnati anche dal viceministro del PCM, Jesús Quispe, da alcuni membri del Congresso e dal cardinale Pedro Barreto.

«I ministri del Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani, del Ministero dell'Energia e delle Miniere, del Ministero dell'Economia, del Ministero dell'Interno e del Ministero dello Sviluppo Agrario e dell'Irrigazione, il viceministro del PCM, i membri del Congresso e il cardinale Pedro Barreto sono arrivati a Junín per il installazione del tavolo tecnico con i leader sociali», si legge in un tweet.

Il 1° aprile è arrivata la prima delegazione, dopo le 20:00, ed era composta dal Ministro del Commercio Estero e del Turismo, Roberto Sánchez Palomino, insieme al Ministro della Cultura, Alejandro Salas, e dal Vice Ministro dei Trasporti, Victor Raul Alejos. Erano inoltre accompagnati dal deputato Silvana Robles, della panchina del Peru-Libre.

«Ora con i leader sociali di Huancayo. Riunione preparatoria nel Comune di Tambo per l'installazione di #MesaDeDialogoYa (...) Con la squadra di anticipo inviata dalla Presidenza della Repubblica», ha detto il ministro del Commercio attraverso il suo account Twitter.

«C'è stato il coordinamento con Frente Defensa come squadra avanzata per installare Dialogue Table a Huancayo», ha aggiunto in un altro tweet.

CONTINUA A LEGGERE