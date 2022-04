Il governo prevede l'esenzione dal pagamento del CSI per i combustibili del 90% e presenterà un progetto per scagionare l'IGV al gruppo alimentare

Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Oscar Graham, ha annunciato che il governo ha preso la decisione di scagionare il pagamento della Selective Consumption Tax (ISC) ai carburanti del 90 per cento. La misura mira a soddisfare le richieste dei vettori e degli agricoltori che sono al sesto giorno di disoccupazione.

Il funzionario ha riferito questa decisione durante il tavolo di dialogo tenutosi a Huancayo (Junín), dove sono arrivati due entourage del Consiglio dei ministri. Ha anche annunciato che non ci saranno tasse sul carburante, né tasse sulla vendita di pollo e altri prodotti alimentari

«Proporremo un disegno di legge per esentare l'imposta generale sulle vendite (IGV) sui prodotti che hanno una componente maggiore nel paniere dei consumatori: pollo, uova, farina, noodles», ha detto Graham.

MINISTRO DELL'ENERGIA E DELLE MINIERE: IL CARBURANTE «NON SALE PER IL GOVERNO»

Il Ministro dell'Energia e delle Miniere, Carlos Palacios, si è rivolto e ha chiesto di comprendere il Protestanti a Huancayo, Junín, che si esprimono contro l'aumento del prezzo di carburante e fertilizzanti. Questo sciopero a tempo indeterminato è al suo sesto giorno e due consigli del Consiglio dei ministri sono arrivati nella zona.

Con un megafono in mano e accompagnato da agenti di polizia, il titolare del portafoglio ha sottolineato che questa crisi non sta accadendo a causa della «colpa» del governo del giorno, ma che è una crisi che si verifica a livello internazionale.

«Chiedo una comprensione di questo momento. (Carburante) non sta salendo dal governo, è risaputo. Sino sta salendo a causa di una crisi internazionale in tutta l'America Latina e in ogni continente», ha detto.

«Sappiamo che stiamo attraversando una crisi internazionale, non dimentichiamolo. Anche gli stessi Stati Uniti hanno problemi», ha aggiunto.

Il ministro ha anche ricordato che il 28 marzo il governo ha incluso alcuni carburanti nel Fondo di stabilizzazione dei prezzi e che non aumenteranno per 90 giorni.

CERCANO DI SFIDARE IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA

Il 27 marzo, il banco Avanza País ha riferito che stava promuovendo l'interrogatorio del Ministro dello Sviluppo Agricolo e Irrigazione, Óscar Zea, dopo aver rivelato chi è stato implicato in omicidi, oltre ad altre domande contro di lui.

«Il deputato Rosselli Amuruz sta raccogliendo firme per una mozione di interpellanza contro il deputato e ministro Oscar Zea. Ora non è solo il ministro dell'Agricoltura, ma anche il ministro dell'Energia e delle miniere. E ci sono domande su altri ministri», ha detto Bazán in dialogo con Exitosa.

Ha anche sottolineato che «è deplorevole che dobbiamo raggiungere questa situazione (di instabilità) che non è mai stata vista prima in Perù», che ha detto è perché «il presidente (Pedro Castillo) persiste nel mettere persone che non sono addestrate, che non hanno il profilo tecnico e professionale, che danneggiano il Paese e i ministeri». «In questo senso, se dobbiamo continuare a mettere in discussione e censurare, lo faremo».

Il 2 aprile, il deputato Ilich López, della Popular Action Bank, che si trovava a Huancayo, ha detto che il suo banco spingerà una mozione per intercettare il ministro Paredes dopo lo sciopero dei trasportatori e degli agricoltori.

Lo ha detto dopo aver detto che il suo banco sosterrà la proposta della Forza Popolare di sfidare il ministro dell'Agricoltura, Óscar Zea, per lo sciopero a tempo indeterminato.

«Chiederò al mio banco di sostenere questa interpellanza, ma chiedo loro di sostenerci nell'interrogare il ministro dell'Energia e delle Miniere», ha detto in RPP Noticias.

