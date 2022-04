I sostenitori di «El Bronco» sono arrivati alla prigione di Apodaca per mostrare il loro sostegno e pregare per lui

In mezzo a preghiere, manganelli e coperte, decine di sostenitori dell'ex governatore di Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, sono arrivati da sabato mattina nelle vicinanze del carcere di Apodaca, dove è detenuto per due settimane.

Vestiti con magliette viola, i sostenitori hanno aperto coperte e cartone con leggende come «We are with you #FreeBronco, #Arre, #ProhibidoRendirse»; oltre a bandiere, con le quali hanno mostrato il loro sostegno all'ex presidente dello stato.

Durante la loro manifestazione, hanno assicurato di essere «cittadini comuni» che sostengono l'ex governatore, quindi hanno chiarito che non sono «portati via».

Va ricordato che il 15 marzo Rodríguez Calderón è stato arrestato e portato nella prigione di Apodaca 2 per presunti crimini elettorali, in particolare nel caso delle cosiddette «broncofirme», per cui un giudice supervisore lo ha collegato al processo e gli ha imposto la custodia cautelare.

Tuttavia, il giudice locale si è dichiarato incompetente in materia e ha passato la questione a un tribunale federale.

Gabriel García Pérez, uno degli avvocati dell'ex presidente, ha affermato che la Procura specializzata in crimini elettorali, in coordinamento con elementi della forza civile e dell'Agenzia investigativa statale (AEI), ha arrestato El Bronco perché il giudice ha ritenuto che ci fossero abbastanza elementi a considerare che potrebbe fuggire dopo che l'attuale governatore, Samuel Garcia, ha detto che Rodríguez Calderón ha cercato di fuggire a Tamaulipas.

«Ha attraversato tutta Nuevo León, da Garcia a Terán, in un'ora e mezza. Questo ragazzo stava andando a 180.200 (chilometri all'ora). A Terán, è entrato in un altro ranch, in quel ranch, secondo i testimoni, cambia furgoni, ordina a tutti di cambiare auto e sbucciare per Tamaulipas», ha detto Samuel García in un'intervista al giornalista Carlos Loret de Mola.

Sabato l'avvocato di El Bronco si è recato in prigione per notificare al suo cliente che l'udienza si terrà il 12 aprile alle 9:00 ora locale davanti a un giudice federale, dove verrà determinato se attira la denuncia per l'uso di risorse illecite che presumibilmente ha usato per raccogliere le firme necessarie e ottenere così la sua candidatura come indipendente per la presidenza del Messico alle elezioni del 2018.

Al momento, il primo giudice distrettuale in materia penale ha respinto una domanda di amparo presentata da Adalina Davalos Martínez, moglie di Jaime Rodríguez Calderón.

Con questa azione legale, Davalos intendeva fermare qualsiasi mandato di arresto, detenzione o apparizione che le potesse essere rilasciato, poiché il 23 marzo l'ex first lady dello stato settentrionale aveva già ottenuto una protezione a tempo indeterminato.

Il ricorso legale di Adalina Davalos è stato presentato dopo che elementi dell'ufficio del procuratore generale dello Stato hanno condotto diverse ricerche sulle proprietà di Jaime Rodríguez, dove sono stati sequestrati 2 milioni e 100 mila pesos in contanti, due casseforti, un fucile 30x30 e un revolver 357 magnum.

Dopo le ricerche, Samuel García ha affermato che i risultati erano solo «la punta dell'iceberg iniziata con le cartelle più antiche».

«Mi prenderò cura delle mie parole per non intaccare l'autonomia e il giusto processo, ma ho l'autorità di dirti che questa è la punta dell'iceberg del governo Bronco», ha detto Samuel García.

