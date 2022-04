Huancayo sarebbe rimasto senza acqua potabile OGGI perché i manifestanti hanno preso la stazione

Huancayo riferisce che questo sabato il servizio di acqua potabile sarebbe limitato in tutto il città a causa di rappresaglie causate dall'arresto dei vettori . È così che la società Sedam Huancayo ha avvertito in una dichiarazione urgente.

Secondo la società, un gruppo di protestanti ha preso il «Bacino 24», situato nella dependance Chamicería, bloccando l'ingresso di acqua grezza per il processo di purificazione in due impianti di trattamento a Vilcacoto.

«Siamo spiacenti di riferire che questa situazione genererà una carenza di acqua potabile nei distretti di Huancayo, El Tambo e Chilca, a partire da domani, sabato 2 aprile 2022", si legge nel comunicato.

«La nostra azienda esorta le autorità competenti e i manifestanti a tenere conto del fatto che l'acqua è una risorsa preziosa e necessaria per garantire la salute delle persone, a maggior ragione in questo contesto di pandemia latente», continua.

Comunicado de EPS Sedam Huancayo S.A.

Questa è la stessa sensazione del capo dell'ufficio del difensore civico di Junín, Teddy Panitz, che ha esortato i cittadini ad astenersi dal compiere atti che danneggiano tutti i distretti e cercare di risolvere il conflitto sulla base del dialogo che avranno con le autorità nelle prossime ore.

Come ha spiegato, la popolazione è ansiosa di incontrare i capi del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell'Agricoltura, rispettivamente Nicolás Bustamante e Oscar Zea, che sono i portafogli direttamente coinvolti nelle loro richieste.

«Ci sono già alcune manifestazioni da parte dello Stato, la presenza di due ministri, Cultura e Affari Esteri in questo momento a Jauja. Inoltre, c'è l'offerta domani che arriverà più personale dell'Esecutivo», ha detto stasera a Latina.

PAROLA DEL CASTELLO

Il presidente della repubblica, Pedro Castillo, ha parlato stasera delle proteste a Huancayo che, il quinto giorno dello sciopero nazionale, sono andati fuori controllo. Ciò ha causato lo scontro di Huancaínos e membri della polizia nazionale peruviana nel centro della città, causando la distruzione e il saccheggio di case e negozi.

Nel suo breve messaggio, ha invitato i sindacati dei trasporti a dialogare e trovare insieme soluzioni ai problemi affrontati da questo settore di lavoratori. Ha anche indicato che ci sono richieste urgenti da affrontare, ma che «sarà difficile risolverle senza la volontà di dialogo e lo scopo dell'emendamento».

«Fratelli trasportatori, mi impegno a cercare insieme soluzioni a beneficio di tutti», ha pubblicato il presidente sui social network.

Colpisce che il presidente non abbia elaborato il suo messaggio riguardo all'arresto dei vettori. Secondo il deputato peruviano del Libre, Waldemar Cerrón, questo pomeriggio, il capo dello Stato avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni in merito. Soprattutto perché ha dovuto dare spiegazioni su una frase pronunciata il giorno prima, in cui Castillo definisce i manifestanti «leader pagati». Ciò ha generato l'indignazione di diversi portatori in sciopero.

IL GOVERNO CREA UN TAVOLO TECNICO

Il governo ha creato un gruppo di lavoro temporaneo chiamato «Tavolo tecnico di alto livello per contribuire alla risoluzione del problema del trasporto merci nel Paese», che riferirà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM).

Questa disposizione è stata stabilita dalla risoluzione ministeriale 113-2022-PCM, pubblicata nel bollettino straordinario delle norme giuridiche della Gazzetta ufficiale El Peruano.

Lo scopo di questa tavola rotonda tecnica è analizzare e proporre soluzioni al problema del trasporto merci nel Paese; è composta dal responsabile dei Trasporti che la presiederà e composta dai Ministri del Commercio, dell'Economia, della Giustizia, della Cultura, dell'Energia e dell'Interno.

Avrà anche le funzioni di elaborare un piano di lavoro che contenga una definizione di obiettivi, un programma di attività, l'identificazione degli attori responsabili e le scadenze per la loro attuazione; e di identificare, analizzare e proporre soluzioni concrete a breve e lungo termine in relazione al problema del trasporto merci nel paese.

