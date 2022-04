Grave incidente sulla strada Mocoa-Pitalito, lascia 25 feriti e diversi morti

Nelle ultime ore è stato segnalato un grave incidente sulla strada che collega il dipartimento di Huila con Putumayo, poiché un autobus attaccato alla compagnia Coontransmayo è caduto su una scogliera lasciando un risultato non ufficiale di 25 feriti e quattro morti, tuttavia, il rapporto ufficiale delle autorità è ancora in sospeso, avendo in ha detto che varie agenzie stavano attualmente effettuando la valutazione preliminare, al fine di determinare tutti i dettagli dell'evento.

La sfortuna si è verificata nell'area circostante il settore San Juan de Villalobos sulla strada nazionale che collega questi dipartimenti, secondo il concessionario Ruta al Sur, responsabile del progetto via Santana - Mocoa - Neiva, l'incidente è avvenuto esattamente su PR 71 +500 route 4503, quando il veicolo rotolò sull'abisso e cadde sulla scogliera.

Nel rapporto ufficiale del Concessionario, è stato evidenziato: «#Atencion Accident PR 77+000 Route 4503, un autobus della compagnia @cootransmayoLtd è andato nell'abisso, diversi feriti. Le nostre unità di cura, ispettore, carrello da officina, gru, ambulanze, ambulanze di terze parti sono attivati: vigili del fuoco Pitalito, polca centrale Putumayo mossa.» .

Reporte accidente Mocoa - Pitalito

Le unità di soccorso del concessionario Ruta del Sur si sono trasferite nel settore per partecipare all'evento, oltre a questo partecipano anche i vigili del fuoco e le ambulanze di Pitalito, Huila e la polizia autostradale centrale di Putumayo partecipano all'evento che piange questa regione del paese. Secondo Semana, questo veicolo copriva la rotta Bogotà - San Miguel - Mocoa.

Il comandante della polizia putumayo, Roberto Marín, ha dichiarato su Blu Radio che come figura ufficiale finora ci sono stati quattro morti e tra 20 e 25 feriti, a sua volta, ha sottolineato che l'istituzione si sta coordinando con tutte le entità di emergenza disponibili nel dipartimento e municipalità. arrivare con tutte le cure mediche necessarie e i dispositivi di supporto logistico, per intervenire nel bel mezzo della tragedia.

Da parte sua, il ministro dei Trasporti, Angela María Orozco, si è rammaricato di questo fatto e ha invitato tutti i conducenti del paese, a tenere conto delle misure di sicurezza e prevenzione, al fine di evitare tali incidenti, sottolineando l'importanza della revisione tecnica meccanica, per essere consapevoli delle precipitazioni delle piogge che si verificano nei binari e per regolare i limiti di velocità.

Il ministro Orozco ha dichiarato: «Ci rammarichiamo per l'incidente stradale avvenuto tra Cali e Mocoa, in cui sono morte 5 persone e 26 sono rimaste ferite a causa del ribaltamento di un autobus. Ricordiamo l'importanza della revisione tecnica meccanica, della guida con cautela a causa della pioggia e del rispetto dei limiti di velocità». .

Pronunciamiento de la ministra de Transporte respecto al accidente en la vía Mocoa - Pitalito.

Allo stesso modo, il capo del portafoglio trasporti ha espresso la sua solidarietà alle vittime dell'incidente verificatosi nel comune di Guatavita, Cundinamarca, poiché quattro persone sono rimaste uccise e altre tre sono rimaste ferite, il rapporto delle autorità ha indicato che il conducente del veicolo ha perso il controllo e si è schiantato in un palo, tenendo conto che la pista ha conservato alcune tracce di umidità dovute alle condizioni meteorologiche.

Nella sua dichiarazione, Ángela María Orozco ha evidenziato sul suo account Twitter: «Allo stesso modo, esprimiamo solidarietà alle famiglie delle quattro persone che sono morte su una strada a Cundinamarca, quando il veicolo su cui si stavano mobilitando ha perso il controllo e ha colpito un palo. Chiediamo prudenza e rispetto per le norme sul traffico». .

