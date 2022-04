Machismo, misoginia e altri grandi scandali che hanno infestato i Grammy

Foto de archivo de lady Gaga actuando en la entrega de los premios Grammy en Los Angeles, California. Feb 10, 2019 REUTERS/Mike Blake

Domenica prossima, 3 aprile, si terrà la 64esima edizione dei Grammy Awards, la più alta cerimonia di premiazione per i momenti salienti della musica registrata. Ma come molti altri eventi di questo tipo, nel corso degli anni i premi assegnati dalla National Academy of Recording Arts and Sciences degli Stati Uniti sono stati oscurati da varie controversie.

Ed è che negli anni passati questa cerimonia è stata aspramente criticata per essere sessista. Probabilmente, uno dei momenti più importanti di queste accuse è iniziato nel 2018, quando durante il noto movimento MeToo, questi premi sono stati contrassegnati dalla mancanza di donne sia come presentatrici dell'evento che come nominate.

Anche Neil Portrow, presidente esecutivo della National Academy of Recording Arts and Sciences degli Stati Uniti, ha preso posizione su questo tema durante la cerimonia dei Grammy del 2018, notando in un controverso discorso che le donne dovrebbero «migliorare le loro prestazioni».

Ma di fronte a queste affermazioni, gli artisti non sono rimasti in silenzio. È stato il caso della cantante dei Pink che ha sottolineato di non essere d'accordo con quanto detto durante quell'evento: «Noi donne della musica non abbiamo bisogno di impegnarci di più, perché le donne ci hanno provato molto dall'inizio dei tempi. Le donne hanno dominato la musica quest'anno, hanno fatto alla grande», disse all'epoca dal suo account Twitter.

A causa del grande scandalo che è sorto, Portrow ha rilasciato una dichiarazione in cui ha riconosciuto di avere una «cattiva scelta di parole» e ha assicurato che, per le prossime edizioni, sarebbe stata creata una task force speciale per contrastare gli squilibri e le barriere che impedivano alle donne di avere più successo nella musica industria.

Quelli sarebbero gli ultimi passi per Neil responsabile della National Academy of Recording Arts and Sciences, perché sebbene entro il 2019 i Grammy fossero stati presentati da Alicia Keys e persino Michelle Obama fosse sul palco, nell'agosto di quell'anno, Deborah Dugan si è consolidata come la prima presidente donna dei Grammy della storia, sostituendo definitivamente Portrow.

Anche se potrebbe sembrare che da questo punto in poi le polemiche intorno ai premi potrebbero fermarsi e sarebbero più eque nei confronti delle donne, pochi mesi dopo la sua nomina è stato annunciato che a Dugan era stata imposta «un'uscita amministrativa» con «effetto immediato» per accuse di molestie e accuse di ambiente tossico di lavoro da parte di una lavoratrice.

Quando si è diffusa quella notizia, poco tempo dopo Deborah è apparsa nello show Good Morning America dove ha detto che la sua rimozione non era una semplice coincidenza, dal momento che aveva riferito che una persona importante aveva cercato di abusare di lei durante una cena e questo era il vero motivo per cui aveva perso il lavoro.

Tuttavia, non è finita qui perché Dugan successivamente è andato in organi legali e ha formalmente citato in giudizio l'organizzazione davanti alla Equitable Employment Opportunities Commission. Questo, pochi giorni prima che si svolgessero i 62° Grammy Awards. Ha affermato che il suo licenziamento è avvenuto dopo aver parlato delle molestie sessuali subite e per aver approfondito gli illeciti che presumibilmente esistevano nelle nomination.

Vale la pena ricordare che dopo aver posticipato l'evento più di una volta a causa delle restrizioni dovute alla pandemia COVID-19, questo 2022 tornerà nel suo formato faccia a faccia e promette di sorprendere gli spettatori con un grande spettacolo dal tappeto rosso prima di entrare nella MGM Grand Arena di Las Vegas, alla guida e presentazioni musicali degli artisti del momento.

