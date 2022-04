Fito Paez è tornato e ha incantato i colombiani ai loro concerti a Bogotà e Medellin

Gli eventi che avrebbero dovuto svolgersi nel 2020 e che con l'arrivo della pandemia sono stati rinviati fino al loro arrivo in Colombia per essere presentati a Medellín, al Centro Eventi La Macarena ea Bogotá, alla Movistar Arena, finalmente i fan del cantante argentino hanno potuto ascoltare di nuovo le canzoni del suo musical idol.

All'età di 59 anni il 13 marzo, Fito Paez è arrivato nella città dell'eterna primavera dopo aver rinviato le sue presentazioni. Tuttavia, l'artista non si è fermato e durante il periodo di reclusione si è dedicato alla composizione di nuove canzoni per presentare i suoi due nuovi album intitolati «The Wild Years» e «Futurología Arlt».

«Sono un uomo di tavole, non solo la mia economia dipende dai concerti, ma ho già una dipendenza, non potrei vivere senza suonare sul palco perché mi rende molto felice ed è il luogo dell'espropriazione totale, anche se organizzi e hai molta esperienza, succedono sempre cose insolite e così in qualche modo ti nutre insieme al calore della gente», ha detto in un'intervista a Colprensa prima di ricominciare il tour mentre le tappe si aprono nell'ambito della ripresa economica nel Paese.

Ebbene, il nativo di Rosario, in Argentina, ha condiviso con i suoi follower circa 21 canzoni durante il suo spettacolo a Medellin e Bogotà. Nella prima città, il pubblico era pronto dalle 8 di sera, dove pochi minuti prima di iniziare il suo spettacolo, il pubblico ha gridato il suo nome in modo che uscisse per discendere con canzoni come «Giros», «La musica dei sogni della tua giovinezza», «Natura del sangue», «Cose che mi fanno bene», tra gli altri.

In totale, sono stati circa 100 minuti in cui l'artista argentino ha deliziato i partecipanti al suo concerto in cui hanno potuto scaricare tutta quella furia del rock in spagnolo, che rimbombava in ogni angolo del Centro di intrattenimento La Macarena.

Fito Paez y su presentación en el Movistar Arena de Bogotá con lleno total, los asistentes quedaron encantados con el show. Foto: Cortesía.

Lì, la notte si è conclusa con una delle sue canzoni più famose come 'Mariposa tecknicolor' in cui ha pubblicato non ha smesso di cantare la canzone e ha gridato fino a quando non è riuscito a ottenere il suo nome con grida «olé, olé, olé, fito, fito», ha menzionato il media digitale El Colombiano. Vale la pena ricordare che l'argentino ha anche eseguito a cappella la canzone «E dai gioia al mio cuore» e ha anche guidato l'orchestra che lo ha accompagnato in vari momenti della notte.

Già a Bogotà, l'interprete di '11 e 6′ ha sorpreso la capitale con un membro speciale per il suo spettacolo. È stato Carlos Vives, con il quale ha eseguito la canzone 'Cable a tierra', una delle canzoni più attese del suo repertorio e che fanno parte del suo album «Giros».

Fito Paez y Carlos Vives interpretando la canción 'Cable a tierra' durante su presentación en Bogotá en el Movistar Arena. Foto: Cortesía.

«Carlos è molto importante nella cultura latinoamericana a causa di molti fattori, questo è uno dei più silenziosi che ci ha fatto pensare che non fosse stato diffuso in momenti in cui questo materiale non poteva o non doveva essere diffuso, quindi grazie Carlos e dobbiamo molto di questo a te», ha detto Fito Paez nella sua presentazione.

Durante l'esecuzione di Carlos Vives sulla canzone, gli artisti non hanno esitato a fondersi in un abbraccio, che ha dimostrato l'unione che esiste artisticamente tra le due nazioni e come lo stesso sentimento ci unisce nella musica.

L'argentino ha espresso alcune parole di ringraziamento al musicista samario per il suo contributo alla musica del continente

