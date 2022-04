Fernández Noroña si è scagliato contro Margarita Zavala per aver visitato un IMSS: «Concessione di asili nido ai parenti»

Margarita Zavala ha frequentato il Mexican Social Security Institute (IMSS) «Gabriel Mancera» venerdì 1 aprile, a Città del Messico, dove ha visitato uno dei pazienti che lavorano nel suo ufficio, così ha colto l'occasione per mostrare l'azione sui suoi social network e sottolineare la necessità di finanziariamente sostenere il settore sanitario.

«Mi sono ricordato di come hanno lavorato bene nel terremoto del 2017 nel fornire aiuti ai vicini. Oggi sono di nuovo consapevole della gentilezza del tuo personale. Sosteniamo il settore sanitario con un budget «, ha affermato l'avvocato ed ex candidato alla presidenza nel 2018.

Alla luce di queste parole, colui che ha immediatamente risposto alla sua pubblicazione è stato Gerardo Fernández Noroña, il deputato federale del partito laburista (PT), che ha attaccato le sue intenzioni e lo ha accusato di privilegiare i parenti durante l'amministrazione del marito Felipe Calderón, presidente della Messico tra il 2006 e il 2012.

Fernández Noroña arremetió contra Margarita Zavala y le recordó el caso de la Guardería ABC (Foto:Twitter/@fernandeznorona)

Oltre a segnalarli per aver concesso presunte strutture ai loro conoscenti per gestire gli asili nido governativi durante la loro amministrazione, ha ricordato loro il caso dell'ABC Nursery di Hermosillo e ha nuovamente classificato la presidenza di Calderón come «usurpata».

A questo proposito, il libro 10 anni di diritti è stato recentemente presentato. Autobiografia giurisprudenziale, in cui il Primo Ministro della Corte Suprema di Giustizia della Nazione (SCJN), Arturo Zaldívar, ha dichiarato che Felipe Calderón avrebbe protetto la famiglia di Margarita Zavala nella tragedia che ha scosso la scuola materna il 5 giugno 2009.

El incendio de la Guardería ABC ocurrió en 2009 durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (Foto: Cuartoscuro)

L'ex first lady e ora deputata del National Action Party ha scritto rapidamente sul suo account Twitter che non era vero: «Ieri, mentre spendeva i soldi pubblici per la presentazione del suo libro ha detto che: mentre ascoltava 'è venuta in mente di raccontare loro una storia' e ha raccontato molte bugie » e ha chiarito che dopo la tragedia ha avuto incontri con membri del Mexican Social Security Institute (IMSS), così come incontri a Hermosillo e Città del Messico.

D'altra parte, colui che ha seguito questa linea di affermazioni è stato il produttore Epigmenio Ibarra, che ha insistito sulla punizione contro Calderón e Zavala per il caso ABC Nursery.

«Insisto. Insistiamo tutti. Calderon e Margarita devono rispondere alla nazione. Per corruzione, nepotismo, negligenza, insabbiamento, ostruzione alla giustizia, sono congiuntamente responsabili della morte di 25 ragazze e 24 ragazzi che non avrebbero dovuto morire nella ABC Nursery», ha detto sul suo account Twitter all'inizio di marzo.

Felipe Calderón y Margarita Zavala continúan siendo señalados por la tragedia de la Guardería ABC de Hermosillo en 2009 (Foto: Cuartoscuro) Galo Cañas | Galo Cañas

La controversia si è accentuata il 31 marzo quando Zavala ha accompagnato il sindaco ad Álvaro Obregón Lía Limón, che ha implementato un programma di soggiorni per bambini in quella demarcazione, che ha fatto piovere critiche contro l'avvocato e il deputato federale per lo stesso ufficio del sindaco.

«Se solo ti vergognassi così tanto. Ma non la conosci nemmeno»; «Non bruciarli» o «I soggiorni dei bambini sono per i bambini, non solo per fare bella figura», sono stati alcuni dei messaggi in cui hanno indicato l'ex first lady come responsabile della tragedia.

Queste richieste sono arrivate dopo che Margarita ha presunto l'accompagnamento sui suoi social network: «Questi spazi importanti, che il governo si sforza così duramente di distruggere, si muovono per la libertà, la solidarietà e il bene comune che generano», così hanno subito criticato contro di lei.

CONTINUA A LEGGERE: