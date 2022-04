David Faitelson ha criticato il Real Madrid per la controversa vittoria contro il Celta: «Hanno vinto per decreto»

Il Real Madrid ha sconfitto il Celta de Vigo 1-2 con molti problemi e si è consolidato in cima alla classifica; tuttavia, la polemica ha preso il sopravvento sulle reazioni e ha oscurato la scarsa prestazione della squadra merengue, mentre fischiando Pablo González Fuertes ha segnato tre rigori a favore del team merengue.

Come se non bastasse, un gol annullato da Galhardo a causa di un precedente fuori posto da Iago Aspas ha suscitato ogni tipo di critica, perché con la fine della partita ci sono state quattro azioni che hanno provocato la furia dei tifosi allo stadio Balaidos, che hanno finito per gridare «rigore» ogni tempo Real Madrid si è avvicinato alla zona.

Dal Messico, le azioni sono state anche duramente criticate e hanno persino generato la reazione di David Faitelson, che non voleva essere escluso dalla controversia e ha attaccato i possibili interessi degli altri nella squadra di Madrid prendendo i tre punti nella giornata 30 della Liga.

David Faitelson reaccionó a la polémica victoria del Real Madrid: “Ganaron por decreto” (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

Questa non è stata l'unica reazione che è apparsa sui social media dopo il controverso risultato, poiché un'ampia sezione di analisti si è scagliata contro le decisioni dell'arbitro. Alcuni hanno persino osato dire che González Fuertes ha deliberatamente aiutato la squadra guidata da Carlo Ancelotti.

«Questo non solo danneggia l'immagine del calcio e della Liga... danneggia anche l'immagine del real madrid che non ha bisogno di questi aiuti arbitrali per vincere questa competizione», ha scritto Cristóbal Soria sul suo account Twitter, uno dei panelisti del Chiringuito in Spagna.

Tundieron al Real Madrid y a La Liga por la polémica victoria contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/cristobalsoria)

Un altro di coloro che hanno parlato del fidanzamento è stato Julio Maldonado, un personaggio noto sui social network con il nome di Mundo Maldini, che ha evidenziato i giochi di Militao e Thibaut Courtois in difesa, ma anche in disaccordo con due delle quattro azioni controverse della partita.

Tundieron al Real Madrid y a La Liga por la polémica victoria contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/MundoMaldini)

Di fronte a questa controversia, l'allenatore del Celta Eduardo Chacho Coudet ha criticato le azioni controverse ma si è limitato ad approfondire gli arbitri, con l'obiettivo di evitare un rigore.

«Devi parlare molto attentamente perché puoi essere sanzionato. Non ho ancora visto la seconda penalità, la prima mi è sembrata molto dubbia e la terza, niente. Nei replay si vede dal davanti che Kevin sta sporgendo il piede e quello che calcia è Mendy. Abbiamo bisogno di qualche revisione qualche volta. Conosciamo il club che siamo e contro i mostri che giochiamo»

«Non sono contrario agli arbitri, ma ci sono strumenti che possono aiutare. Nella ripetizione del terzo è molto chiaro che Kevin sta sporgendo il piede e chi lo sta cercando è Mendy. Questa settimana non c'è crisi al Real Madrid e quelle cose fanno bene a loro», ha sottolineato con un tocco ironico.

Sui social network, i meme non si sono fatti attendere dai tifosi, specialmente da quelli che sono contro il Real Madrid, in quanto hanno sfruttato l'immagine che la squadra del merengue è favorita dall'arbitrato.

I migliori meme della controversa vittoria del Real Madrid contro il Celta de Vigo:

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/





CONTINUA A LEGGERE: