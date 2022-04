Cruz Azul vs Atlas: dove e quando assistere allo scontro tra i due campioni della Liga MX

Dopo la pausa in cui sono stati definiti la maggior parte degli ultimi biglietti per la Coppa del Mondo del Qatar 2022, i campionati di tutto il mondo sono stati nuovamente attivi. Nel caso della Liga MX, la seconda partita della dodicesima giornata riunirà le due squadre che sono state incoronate nell'ultimo anno. La Máquina de la Cruz Azul, campionessa del torneo Guard1anes 2021, riceverà allo Stadio Azteca la visita dei rojinegros dell'Atlante, che hanno sollevato il trofeo alla Grita Mexico Apertura 2021.

Contrariamente alle prestazioni travolgenti che hanno avuto durante i semestri in cui hanno rotto la loro lunga siccità per il titolo, entrambe le squadre sono rimaste lontane dai primi due posti in classifica. I beneficiari minori nel punteggio sono quelli di La Noria, che hanno raggiunto 17 unità e si sono piazzati nel gradino numero sei. Tuttavia, se approfittano della località e rimangono con la vittoria, potrebbero salire ai primi quattro posti.

Per il secondo aggiornamento consecutivo, l'intero paese ha marciato nel colore verde del semaforo a rischio epidemiologico. In questo senso, i cruzazulinos potranno contare sulla piena capacità dello Stadio Azteca in modo che i loro sostenitori siano presenti e li conducano alla vittoria. Nel frattempo, il resto dei tifosi messicani sarà in grado di seguire le azioni in diretta attraverso varie piattaforme digitali.

Luogo: Estadio Azteca, Coyoacán, Città del Messico.

Data: sabato 2 aprile 2022.

Ora: 17:00.

Televisione: il duello dei campioni sarà trasmesso in televisione aperta sul canale 5. Allo stesso modo, il segnale pagato avrà il segnale live attraverso il canale TUDN.

Internet e applicazione: la stazione televisiva Chapultepec trasmetterà in diretta attraverso le sue piattaforme digitali, sebbene sarà un segnale esclusivo per gli abbonati al suo servizio televisivo.

Radio: gli ascoltatori potranno ascoltare la cronaca dell'incontro attraverso i microfoni W Deportes sui microfoni modulati in frequenza 96,9 (fm) e 730 microfoni modulati in ampiezza (am).

Nel frattempo, quelli guidati da Diego Cocca sono stati i più gentili nella raccolta di punti. Sebbene non abbiano raggiunto la loro migliore prestazione, le cinque vittorie, quattro pareggi e un paio di sconfitte li mantengono al quarto posto nella classifica generale con 19 unità su 33 possibili. Una vittoria potrebbe spingerli al terzo posto, anche se sarebbe a uno e tre punti dal pareggiare i leader della competizione.

Alla vigilia della riunione in questione, Diego Cocca e il consiglio di amministrazione dei rojinegros sono in procinto di negoziare un possibile rinnovo del timoniere. Sebbene la loro permanenza o partenza non sia stata confermata, l'incertezza potrebbe avere un impatto sulle prestazioni dei giocatori. Nonostante la pressione, l'allenatore rimane fermo nel progetto che ha guidato per alcuni anni.

«Non sono interessato ad altre offerte. Quello che ho parlato con il mio rappresentante è per discutere la questione contrattuale con il club. Un contratto termina e devi sederti e parlare. Vedremo se siamo sulla stessa pagina in modo da poter continuare o meno. Con la massima tranquillità, oggi penso a Cruz Azul e finisco nei posti migliori della classifica. Sono cose che mi passano per la testa», ha detto ai media.

