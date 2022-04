Coronavirus in Messico all'aprile 1:2.538 infezioni e 111 decessi l'ultimo giorno

CIUDAD DE MÉXICO, 11ABRIL2020.- Con una ciudad semidesértica con negocios cerrados y lugares públicos como: museos, plazas, teatros y parques en cuarentena hasta nuevo aviso, así se vivió el Sábado de Gloria en la capital del país. La contingencia por Covid-19 se mantiene en fase dos en territorio nacional, sin embargo se estima que en dos semanas podría entrar en fase tres de no seguirse las medidas aislamientos social. Al cierre, México registra 3844 casos confirmados y 233 defunciones. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Come ogni giorno dall'inizio della pandemia di COVID-19, il Ministero della Salute (SSA) ha presentato il suo rapporto tecnico sui progressi della contingenza sanitaria in Messico, in cui hanno rivelato che fino a questo venerdì, Il 1 aprile, c'è un record di 5 milioni di 662.073 infezioni totali e 323.127 morti.

Queste cifre indicano che nelle ultime 24 ore sono state aggiunte alle statistiche nazionali 2.538 infezioni e 111 decessi, con record chiusi fino alle 9:00 di questo venerdì.

D'altra parte, dall'inizio della pandemia sono stati registrati un totale di 683.609 casi sospetti e 9.236.820 casi negativi; mentre attualmente ci sono 9.625 persone con infezioni da COVID-19 attive su tutto il territorio nazionale.

Questa cifra viene catturata in base ai cittadini che hanno iniziato con i sintomi della malattia negli ultimi 14 giorni, quindi vengono presi in considerazione dal 19 marzo al 1 aprile.

Negli stati con il più alto tasso di casi positivi al momento, Aguascalientes, comanda la lista con una stima di 33 ogni 100.000 abitanti. È seguita da Baja California Sur e Città del Messico, che superano rispettivamente 29 e 26 infezioni ogni 100.000 abitanti. Numeri bassi rispetto ai punti più alti della pandemia finora nel 2022.

Con queste cifre in mente, il tasso nazionale di infezioni attive è di sole 7,40 persone ogni 100.000 abitanti, secondo le informazioni visibili sul portale del National Epidemiological Surveillance System (SINAVE).

Per quanto riguarda le persone che hanno superato la malattia, sono stati previsti 4.959.965 recuperi dall'inizio della contingenza sanitaria, oltre ad altri 14.128 decessi che non sono stati confermati a causa di COVID-19, quindi sono stati classificati come sospetti e sono in corso di un epidemiologico giudizio clinico.

Secondo il grafico presentato dal Ministero della Salute per quanto riguarda i casi positivi e negativi nell'ultima settimana, alla fine di marzo il Messico è nel punto più basso della pandemia rispetto alle infezioni confermate, con 7.262 casi nella settimana 11 del 2022.

L'ultima volta che un numero così basso di casi confermati è stato registrato in una settimana è stato il 15 del 2020, quando sono state registrate solo 5.013 infezioni in una settimana. Allo stesso modo, si registrano decessi confermati, poiché nella settimana 11 del 2022 sono stati registrati 249 decessi, la cifra più bassa dalla settimana 14 del 2020.

Allo stesso modo, il Ministero della Salute ha riferito che, per il secondo periodo consecutivo, i 32 stati saranno nuovamente nel colore verde del Semaforo a rischio epidemico COVID-19, giorni che vanno da lunedì 4 a domenica 17 aprile.

Per quanto riguarda l'occupazione ospedaliera, aprile è iniziato con una riduzione del 97% rispetto al punto più alto della seconda ondata epidemica nel gennaio 2021. I letti generali hanno un tasso di occupazione del 6%, mentre quelli assistiti con i ventilatori hanno raggiunto il 4% nelle ultime 24 ore.

Infine, il 31 marzo, è stato riferito che la National Vaccination Strategy ha implementato 295.748 vaccini contro COVID-19.

