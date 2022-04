Coppa del Mondo Qatar 2022: conosci gli stadi in cui giocherebbe il Perù se superasse il ripescaggio

La nazionale peruviana deve ancora passare il ripescaggio per assicurarsi il suo posto nella Coppa del Mondo del Qatar 2022, ma con il sorteggio questo venerdì 01 aprile è stato in grado di sapere con chi poteva giocare, quando li avrebbe affrontati e dove . Sia il Perù, gli Emirati Arabi Uniti e l'Australia potrebbero rientrare nel gruppo per affrontare Francia, Danimarca e Tunisia.

Il gruppo D, dove si troverebbe il «bianco-rosso», ha la possibilità di giocare in quattro stadi, tre con una capacità di 40.000 persone e un altro per 80.000 persone, quest'ultimo incaricato di ospitare la grande finale del torneo del campionato del mondo. Questi sono i quattro stadi in cui si svolgeranno le partite del possibile gruppo del «bicolore»:

Stadio Lusail

Con una capacità di 80.000 persone, questo stadio si trova nella città di Lusail. Questo scenario sarà quello della partita finale che definirà il campione del mondo e altri nove impegni. La struttura è progettata per resistere all'aria condizionata. Dopo la Coppa del Mondo, questa costruzione andrà in negozi, caffè, impianti sportivi, scuole e cliniche, tra gli altri stabilimenti.

Este escenario albergará la gran final del mundial Qatar 2022. Foto: FIFA.

Stadio 974 (precedentemente noto come Ras Abu Aboud)

Situato nella città di Doha, questo luogo è stato costruito appositamente per la Coppa del Mondo del Qatar 2022. Qualcosa di particolare e unico è che la sua struttura è realizzata con contenitori di trasporto riciclati. Inoltre, è il primo stadio staccabile. Ha una capacità di 40mila persone e sarà la sede di sei partite della fase a gironi e una negli ottavi di finale.

Su estructura está elaborada por contenedores de carga reciclados. Foto: El Financiero.

Estadio Education City

Questo impianto sportivo si trova anche Al-Rayyan, a Doha, capitale del paese ospitante di questo grande evento. Come indica il nome, attorno ad esso si trova un gran numero di istituzioni educative. Ha una capacità di 40 mila persone. È stato inaugurato nel 2020. Questa fase ospiterà sei partite a gironi, una negli ottavi di finale e l'altra nei quarti di finale.

Este estadio tiene capacidad para 40 mil personas.

Stadio Al Jonoub

L'ultimo stadio in cui probabilmente giocherà la nazionale peruviana si trova ad Al-Wakrah. Ha anche una capacità di 40.000 spettatori, inaugurata a maggio 2019. La sua struttura accattivante può essere differenziata, poiché si basa sulle barche utilizzate per la pesca delle perle. Questa fase ospiterà sei partite della fase a gironi e un round di 16 partite.

Estadio con capacidad para 40 mil personas albergará partidos de fase de grupos, octavos y cuartos.

DATE DEL GRUPPO D:

Martedì 22 novembre Perù, Australia o Emirati Arabi Uniti contro Francia

Sabato 26 novembre Perù, Australia o Emirati Arabi Uniti contro Tunisia

Mercoledì 30 novembre Perù, Australia o Emirati Arabi Uniti contro Danimarca

COSÌ SI SONO FORMATI I GRUPPI DELLA COPPA DEL MONDO QATAR 2022:

GRUPPO A

- Qatar

- L'Ecuador

- Senegal

- Paesi Bassi

GRUPPO B

- Inghilterra

- L'Iran

- Stati Uniti

- Scozia, Galles o Ucraina

GRUPPO C

- Argentina

- Arabia Saudita

- Messico

- Polonia

GRUPPO D

- Francia

- Perù, Australia o Emirati Arabi Uniti

- Danimarca

- Tunisia

GRUPPO E

- Spagna

- Costa Rica o Nuova Zelanda

- Germania

- Giappone

GRUPPO F

- Belgio

- Canada

- Marruecos

- Croazia

GRUPPO G

- Brasile

-Serbia

- Svizzera

- Camerun

GRUPPO H

- Portogallo

- Ghana

- L'Uruguay

- Repubblica di Corea

