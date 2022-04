Claudia Sheinbaum vantava le stazioni di servizio più economiche e costose di Città del Messico: cosa sono e dove si trovano

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia matutina en donde se presentó el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. La iniciativa fue expuesta por la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el artista contemporánea Gabriel Orozco y la secretaria de Cultura federal Alejandra Fraustro. Se espera que la obra este finalizada para diciembre de 2023 y tendrá una inversión de 10 mil millones de pesos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Questo sabato 2 aprile, il Center for Command, Control, Computing, Communications and Citizen Contact di Città del Messico (C5) ha annunciato quali stazioni di servizio vendono il carburante più costoso ed economico in tutta la capitale.

L'azione è stata presunta dal capo del governo del CDMX Claudia Sheinbaum, che ha riconosciuto il lavoro svolto dal personale C5 per mantenere la media della benzina nelle stazioni CDMX, e quindi ha condiviso i risultati del confronto.

Secondo le informazioni presentate, all'inizio di aprile, le cinque stazioni di servizio più economiche di Città del Messico sono gestite da PEMEX e sono le seguenti:

Distributore di benzina più economico a Città del Messico:

1. Torres Adalid e Anaxagoras, nel quartiere Narvarte Poniente dell'ufficio del sindaco di Benito Juárez. Prezzi: Magna 20,60 pesos e Premium 22,60 pesos.

2. Eduardo Molina e Talabarteros, nel quartiere Ampliación Michoacana dell'ufficio del sindaco di Venusiano Carranza. Prezzi: Magna 20,79 pesos e Premium 22,59 pesos.

3. Asse 10 Sud e Pipila, nel quartiere Barrio Concepción dell'ufficio del sindaco di Tláhuac. Prezzi: Magna 20,85 pesos e Premium 22,89 pesos.

4. Avenida Xola e Gabriel Mancera, nel quartiere Del Valle Norte dell'ufficio del sindaco Benito Juárez. Prezzi: Magna 20,95 e Premium 22,95 pesos.

5. Avenida Xola Eje 4 Sur e Xochicalco, nel quartiere Narvarte Oriente dell'ufficio del sindaco Benito Juárez. Prezzi: Magna 20,99 pesos e Premium 22,99 pesos.

La Profeco informó que el promedio de gasolina regular es de 21.54 pesos, mientras que la premium se encuentra en 23.41 pesos por litro al 2 de abril (Foto: REUTERS/Edgard Garrido) REUTERS

Le stazioni di servizio più costose di Città del Messico:

Nel caso di stazioni di servizio con il prezzo al litro più alto, corrispondono tutte al marchio Shell.

5. Prol. Paseo de la Reforma e Santa Fe Avenue, nel quartiere Lomas de Santa Fe dell'ufficio del sindaco Alvaro Obregón. Prezzo: Magna 21,99 pesos e Premium 26,99 pesos.

4. Avenida Rio Consulado y Sabinas, nel quartiere Valle Gómez dell'ufficio del sindaco di Venusiano Carranza. Prezzo: Magna 21,99 pesos e Premium 26.06 pesos.

3. Juan Escutia e Mazatlán, nel quartiere Condesa dell'ufficio del sindaco di Cuauhtémoc. Prezzo: Magna 22,59 pesos e Premium 26,99 pesos.

2. Calzada de la Viga e Jorge Enciso, nel quartiere di Héroes de Churubusco dell'ufficio del sindaco di Iztapalapa. Prezzo: Magna 22,59 pesos e Premium 26,69 pesos.

1. Avenida 5 e Calle 10, nel quartiere Barrio San Ignacio dell'ufficio del sindaco di Iztapalapa. Prezzo: Magna 23,09 pesos e Premium 25,99 pesos.

Claudia Sheinbaum presumió las gasolineras más baratas y caras de la CDMX: cuáles son y dónde se encuentran (Foto: Twitter/@C5_CDMX)

Riguardo alla revoca del mandato, la presidente della capitale ha scritto sul suo social network: «Ora possiamo parlare di ciò che ci era stato vietato. Partecipare all'esercizio di democrazia partecipativa il 10 aprile».

Anche il 19 marzo, durante il suo tour del Mexico-Tenochtitlan Causeway appena riabilitato, il capo dell'esecutivo locale ha nuovamente invitato i cittadini a partecipare alla consultazione sulla revoca.

«Non dimenticate che abbiamo un appuntamento con la democrazia questo 10 aprile», ha detto al termine dell'evento.

Allo stesso modo, il 26 marzo, ha espresso attraverso i suoi media ufficiali che «questo 10 aprile c'è un appuntamento con la storia», e poi ha continuato con il messaggio che «per la prima volta saremo in grado di decidere se il presidente del Messico continuerà il suo mandato. Immagina se questo esercizio fosse esistito prima. Alcuni non vogliono partecipare. La decisione spetta a lui. La maggioranza vuole una democrazia partecipativa».

