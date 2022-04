CJNG ha accusato i rivali per l'omicidio del sindaco di Aguililla e ha minacciato i media

AGUILILLA, MICHOACÁN. 23ABRIL2021. Son cientos de personas que han salido de la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla, por la guerra entre dos grupos armados – Cártel Jalisco Nueva Generación y Carteles Unidos el apoderarse del territorio ha conllevado a que la localidad hoy sea considerada como “pueblo fantasma”. Si bien por parte del Gobierno de Michoacán se han realizado diversos operativos, ninguno ha sido exitoso debido a que los grupos delincuenciales desafían a las autoridades tumbando las acciones que realizan. Durante muchos meses, el Estado y la Federación han dejado en el olvido gran parte de Tierra Caliente, principalmente, Aguililla. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

Un video è stato fatto circolare attraverso i social network che mostrava chi fosse Ricardo Carrillo, alias El Alacrán, membro del Jalisco New Generation Cartel (CJNG) negando le accuse contro di lui per l'omicidio del sindaco di Aguililla, Michoacán, Cesar Arturo Caballero di Valencia.

Nell'audiovisivo di meno di un minuto, El Alacrán è accompagnato da altri membri del cartello guidato da Nemesio Oseguera Cervantes, meglio conosciuto come El Mencho, dove sono visti pesantemente armati. Inoltre, nella registrazione, Ricardo Carrillo ha incolpato Juan José Álvarez Farías, El Abuelo, leader del cartello Tepalcatepec, e Nicolás Sierra Santana, El Gordo e/o Gordo Viagra, per l'omicidio di Valencia Caballero.

«Io, El Alacrán, mi sono separato dagli attacchi avvenuti contro il presidente cittadino di Aguililla Cesar Valencia e ritengo direttamente responsabili il nonno Farías e Gordo Viagra, poiché gli hai ordinato di essere ucciso perché vuoi il controllo delle miniere di Aguililla », ha dichiarato Ricardo Carillo.

El Alacrán se deslindó del asesinato del alcalde de Aguililla (Foto: Twitter/@Elblogdelosgua1)

Vale la pena ricordare che negli ultimi tre anni, l'alleanza del CJNG con i gruppi del Michoacán si è spezzata e i resti di Viagras, Cavalieri Templari, Bianchi di Troy e il Cartello di Tepalcatepec hanno formato un'alleanza nota come Carteles Unidos, per resistere all'assalto del cartello di quattro lettere. Le loro lotte si sono intensificate nella regione della Terra Caliente e vicino alla capitale mondiale dell'avocado, il cosiddetto oro verde, in Uruapan.

Allo stesso modo, El Alacrán ha minacciato Milenio Noticias e la giornalista Denise Maerker per presunti legami con il nonno Farías.

«Smetti di fare le cose, dì la verità, non quello che ti dice nonno Farías, conosciamo l'accordo diretto che hai fatto con lui», ha concluso El Alacrán.

Non è la prima volta che il CJNG minaccia i media, perché in un altro video diffuso sui social si è scagliato contro la conduttrice Azucena Uresti.

Azucena Uresti fue amenazada por el CJNG (Foto: Twitter@azucenau)

È stato il 28 marzo che il procuratore generale dello Stato (FGE) di Michoacán ha presentato l'identità dell'assassino del presidente municipale di Aguililla e ha offerto una ricompensa di 100.000 pesos per informazioni utili e veritiere che hanno portato alla posizione dell'Alacrán.

La FGE ha riferito che, a seguito del lavoro investigativo svolto in coordinamento con le autorità federali, hanno già registrato progressi sostanziali per quanto riguarda l'identità del probabile autore.

«Durante il lavoro investigativo, sono stati ottenuti dati appropriati e pertinenti per determinare l'identità del probabile autore dell'incidente, per il quale è stato richiesto il rispettivo mandato d'arresto, che è stato dato dal giudice di controllo», ha riferito l'ufficio del pubblico ministero in una nota.

Ricardo Carrillo Mendoza, alias El Alacrán (Foto: FGE)

Adrián López Solis, procuratore generale dell'entità, ha firmato l'accordo specifico per offrire e consegnare una ricompensa per la posizione e la detenzione di El Alacrán, che insieme al suo complice El Zapata ha ucciso il sindaco il 10 marzo, quando era in viaggio lungo Avenida Benjamín Ruiz, di fronte al campo di calcio della zona, all'altezza della cantina del Palazzo Municipale di Aguililla.

Il giorno del suo omicidio, Valencia Caballero è salito sul suo furgone per tornare a casa, ma sulla strada è stato intercettato da due uomini su una moto, con la faccia nascosta sotto un casco e hanno aperto il fuoco in tre occasioni contro il presidente municipale, che non è sopravvissuto all'attacco. Più di un testimone ha riconosciuto i due soggetti in sella alla moto Honda di colore nero con rosso: uno era basso, robusto e indossava blue jeans e camicia; l'altro era alto, scuro e con un taglio di capelli «di tipo militare».

CONTINUA A LEGGERE:

La Procura di Michoacán ha identificato il sospetto responsabile dell'omicidio del sindaco di Aguililla e ha offerto una ricompensa