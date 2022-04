«Chaparro», membro dell'organizzazione Los Zetas, condannato a 54 anni di carcere

Olomari Peña Valdivieso, alias Chaparro, 54 anni, membro del cartello Los Zetas, è stato condannato a 54 anni di carcere per i crimini di criminalità organizzata e rapimento.

L'ufficio del procuratore generale ha condannato Chaparro dopo averlo riconosciuto colpevole di aver estorto denaro a imprese, conducenti di camion e tubi, nel comune di Santa Catarina, Nuevo León. Questo membro del cartello dell'ultima lettera è stato catturato nel 2014, quando teneva in braccio due persone private della libertà. La pena include anche il pagamento di 4.250 giorni di multa.

Il gruppo criminale Los Zetas, oggi in declino nella sua potenza di fuoco contro altre organizzazioni criminali, è nato come braccio armato del cartello del Golfo, che operava negli stati settentrionali del paese. A Nuevo León, questo cartello lavorava nella zona di Monterrey (capitale dello stato).

Il primo capo del cartello del Golfo, Juan García Abrego, fu catturato alla periferia di quella città. Secondo i media specializzati Insight Crime, il suo successore, Osiel Cárdenas Guillén, era meno interessato a Monterrey, quindi mantenne le distanze e quindi anche los Zetas.

Tuttavia, la situazione è cambiata con la separazione del cartello del Golfo e Los Zetas. Si dice che quest'ultimo cartello abbia sempre visto l'area che comprende i comuni di Apodaca, Garcia, Escobedo General, Guadalupe, Juarez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza Garcia, Santa Catarina e Santiago come un'opportunità per far crescere il loro business della droga.

Gli Zeta, noti per aver imposto nuove forme di violenza, arrivarono a Nuevo León dove contestarono la piazza contro l'organizzazione del Beltrán Leyva, che si era poi separato dal cartello di Sinaloa.

I Beltrans vedevano Nuevo León come rifugio. Lì hanno cooptato politici e uomini d'affari e hanno creato complessi schemi di estorsione. Diverse indagini spiegano che questo modo di operare ha attirato l'attenzione di Los Zetas, quindi hanno tenuto una tregua per entrambi per lavorare nella regione.

MÉXICO D,F,.16JULIO2013.- Miguel Ángel Treviño Morales, 'El Z-40', máximo líder de la organización criminal los Zetas, durante su llegada a la SEIDO luego de su detención la madrugada de ayer en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Treviño Morales entró sin esposas y escoltado por elementos del Ejercito Mexicano. FOTO: SEMAR / CUARTOSCURO.COM

Il cartello dell'ultima lettera è caduto dopo la cattura del suo leader Miguel Ángel Treviño Morales, che ha ereditato la guida del nipote, Juan Gerardo Treviño Morales, alias El Huevo, recentemente deportato negli Stati Uniti.

L'arresto di questo criminale è stato effettuato domenica 13 marzo dal Segretariato della Difesa Nazionale (Sedena), dall'Ufficio del Procuratore Generale (FGR), dal National Intelligence Center e dalla Guardia Nazionale (GN).

El Huevo Treviño è indicato come il massimo capo del Cartello del Nordest (ex Zetas) e del suo braccio armato, la Truppa dell'Inferno, con la quale mantiene una feroce lotta con le cellule del Cartello del Golfo, così come le dispute territoriali contro la vecchia scuola Zetas. Ha tre mandati di arresto: uno nello stato di Tamaulipas per estorsione e associazione criminale, un altro nello stato di Coahuila per omicidio intenzionale e terrorismo; e un altro a fini di estradizione per cospirazione per traffico di droga e riciclaggio di denaro.

CONTINUA A LEGGERE: