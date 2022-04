Calendario delle partite di oggi, sabato 02 marzo LIVE: orari e canali TV da guardare in diretta

El centrocampista galés del Real Madrid Gareth Bale (c) celebra con sus compañeros un gol durante un partido. EFE/Juan Carlos Cárdenas

Oggi è un giorno con diverse partite nel mondo del re dello sport, quindi ti diamo il programma, i canali e gli orari in cui puoi seguire in diretta minuto per minuto questi eventi sportivi.

La data 8 della Liga 1 nazionale inizia con 3 partite tra Sport Boys vs. Binational, Athletic Alliance vs. Municipal e Melgar contro Charles Stein. Se non sei uno dei fortunati tifosi che verranno allo stadio per tifare la tua squadra preferita, puoi guardare la trasmissione in diretta di entrambe le partite attraverso il segnale GolperU. Il duello tra Sport Huancayo vs Alianza Lima ma questo è stato rinviato a causa della chiusura dei vettori che ha causato la chiusura dell'aeroporto di Jauja.

Liga 1 — Perù

11:00 Sport Boys vs Binacional — GolPeru sui canali 14 e 714

13:15 Alianza Atlético vs Municipal — GolPeru sui canali 14 e 714

15:30 Melgar vs Carlos Stein - GolPeru sui canali 14 e 714

19:00 Sport Huancayo contro Alianza Lima — (rinviata)

In Europa, oggi ci sono partite in Serie A italiana, Bundesliga tedesca, LaLiga Spagnola, Ligue 1 francese, Premier League inglese, Primeira Liga portoghese e Olanda Eridivise. Le partite più attese in ognuna sono Lazio-Sassuolo in Serie A, Borussia Dortmund contro RB Lipsia in Bundesliga, Celta de Vigo di Renato Tapia contro Real Madrid in LaLiga, Saint Etienne di Miguel Trauco contro Olympique de Marseille in Ligue 1, Manchester United contro Leicester City in Premier League, Arouca contro Gil Vicente in Primeira Liga e Twente contro PSV in Eridivise.

Inoltre, c'è una nuova data nella MLS negli Stati Uniti e in Canada e diverse squadre giocano in cui ci sono squadre peruviane, come il Toronto FC contro New York City, DC United contro Atlanta United, Philadelphia contro Charlotte FC, San Jose Earthquakes contro Austin FC, Orlando City vs. Los Angeles e Minnesota Utd contro Seattle Sounders.

In America Latina, il calcio argentino, messicano, ecuadoriano, uruguaiano, venezuelano e colombiano fornirà la parte di eccitazione oggi con la Primera Division argentina, la Liga MX del Messico, il campionato uruguaiano, il LigaPro dell'Ecuador, la Futve League del Venezuela e la BetPlay League della Colombia. Le partite più attese saranno tra Boca Juniors contro Arsenal de Sarandí per la Primera Division argentina, Cruz Azul de Luis Abram contro Atlas nella Liga MX, Nacional contro Plaza Colonia nel campionato uruguaiano, Gualaceo contro Independiente del Valle nel LigaPro, Hermanos Colmenares contro Monagas SC nella Futve League e Junior vs. Oil Alliance nella Betplay League.

Premier League — Inghilterra

6:30 Liverpool contro Watford - Star +, ESPN

9:00 Chelsea contro Bretford — Stella +, ESPN 3

9:00 Brighton contro Norwich — Stella +

9:00 Leed Utd contro Southampton - Stella +

9:00 Burnley contro Manchester City - Star +, ESPN

9:00 Wolverhampton contro Aston Villa - Stella +

11:30 Manchester United contro Leicester City - Stella +

LaLiga — Spagna

7:00 Getafe-Mallorca — DirecTV Sports

9:15 Levante contro Villareal — DirecTV Sports

11:30 Celta de Vigo contro Real Madrid - Star+, ESPN

14:00 Atletico Madrid contro Alaves — Star +, ESPN

Serie A — Italia

8:00 Spezia Calcio vs Venice FC — Star+, ESPN 2

11:00 Lazio-Sassuolo — Star +, ESPN

13:45 Salernitana vs Torino — Star +

Bundesliga — Germania

8:30 Bayer Leverkusen contro Hertha Berlin — Stella +

8:30 Hoffenheim contro Bochum — Stella +

8:30 Francoforte contro Greuther Furth — Star +

8:30 Friburgo contro Bayer Monaco — Star +

8:30 Arminia contro Stoccarda — Star +

11:30 Borussia Dortmund vs RB Lipsia — Star+

Eridivise — Paesi Bassi

9:30 Groninga-Ajax — Stella +, ESPN Extra

11:45 Twente contro Lille - Star+, ESPN Extra

14:00 Feyenoord contro Willem II — Stella +

Ligue 1 — Francia

10:00 Nizza contro Rennes — Star +

12:00 Lille vs Bordeaux — Stella +

14:00 Saint Etienne contro Olympique Marsiglia — Stella +, ESPN 2

Campionato uruguaiano

11:15 Albión contro Boston River - Stella +

13:30 Danubio vs Montevideo Wanderers — Stella +

16:30 Nacional contro Plaza Colonia — Star +, GolTV

19:00 Defensor Sporting contro River Plate — Stella +

Primeira Liga — Portogallo

12:00 Arouca contro Gil Vicente — GolTV y GolTV Play

Primera División Argentina

12:00 Corse contro Sarmiento - Star +, TNT Sports, AFA Play

14:30 Godoy Cruz contro Estudiantes — TyC Sports, TNT Sports, AFA Play

14:30 Velez contro Lanus - TyC Sports, TNT Sports, AFA Play

17:00 Difesa e giustizia contro River Plate - Star+, ESPN, TNT Sports, AFA Play

19:30 Boca Juniors contro Sarandí Arsenal - Star +, ESPN, Fox Sports Premium, AFA Play

MLS — Stati Uniti e Canada

14:30 Chicago Fire contro FC Dallas — Stella +

15:00 Toronto FC contro New York City— Stella +

15:00 FC Cincinnati vs Montreal Impact — Stella +

17:00 Columbus contro Nashville SC - Stella +

18:30 DC United contro Atlante United — Star +

18:30 Philadelphia contro Charlotte FC — Star +

18:30 New England contro New York RB - Stella +

6:30pm San Jose Earthquakes contro Austin FC - Star +

18:30 Orlando City contro Los Angeles FC - Stella +

19:00 Vancouver contro Sporting KC —Star +

19:00 Minnesota Utd contro Seattle Sounders - Stella +

19:00 Inter Miami CF contro Houston Dynamo — Stella +

20:00 Colorado Rapids contro Real Salt Lake - Stella +

Campionato Future - Venezuela

16:15 Aragua contro Zulia — GolTV Play

18:30 Hermanos Colmenares contro Monagas SC — GolTV Play

LigaPro - Ecuador

16:30 Gualaceo contro Independente del Valle — Stella +

19:00 Aucas vs. 9 ottobre — Star +

Liga Expansion MX — Messico

18:00 Cruz Azul contro Atlas - DirecTV Sports

20:00 Nexaca vs. America — DirecTV Sports

22:00 FC Juárez contro Pumas — DirecTV Sports

Liga BetPlay

20:15 Junior vs Oil Alliance - Fanatiz, Win Sports, RCN Il nostro Tele

CANALI DI SINTONIZZAZIONE

Come puoi vedere, la partita sarà trasmessa da Star +, ESPN 2, ESPN 3, ESPN Extra, GolPeru, DirecTV Sports sui canali 610 e 1610, TNT Sports, Win Sports, AFA Play, GolTV, GolTV Play, Fanatiz, TyC Sports, Fox Sports Premium e RCN Our Tele.

