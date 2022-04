Boris Johnson si è congratulato con «il coraggioso esercito dell'Ucraina», ha denunciato le terribili sofferenze dei civili e ha promesso ulteriori sanzioni contro Putin

British Prime Minister Boris Johnson speaks during a Prime Minister's Questions session at the House of Commons, in London, Britain, March 30, 2022. UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. IMAGE MUST NOT BE ALTERED.

«Questo pomeriggio ho parlato con il presidente Zelensky. Mi sono congratulato con le loro coraggiose forze armate per aver respinto l'esercito invasore della Russia , ma riconosco le enormi sfide che devono affrontare e le terribili sofferenze inflitte ai civili in Ucraina», ha scritto il premier britannico Boris Johnson, aggiungendo:» Il Regno Unito continuerà a intensificare il suo sostegno militare, economico e diplomatico, compreso un aumento delle sanzioni per aumentare la pressione economica sulla macchina da guerra di Putin finché le truppe russe rimarranno sul territorio ucraino ».

Il presidente britannico aveva già promesso davanti al comitato di collegamento della Camera dei Comuni le sue intenzioni di «continuare ad intensificare le sanzioni» contro la Russia fino a quando «ciascuna delle sue truppe non sarà fuori dall'Ucraina».

Un possibile cessate il fuoco tra Russia e Ucraina non basterebbe a rimuovere le sanzioni imposte al governo di Vladimir Putin , ha detto. «A mio parere, dovremmo continuare a intensificare le sanzioni con un programma continuo fino a quando ciascuna delle sue truppe non sarà fuori dall'Ucraina», ha detto.

Alla domanda se questo includerebbe la Crimea annessa da Mosca nel 2014, Johnson ha risposto: «Come ho detto, fino a quando ognuna di queste truppe russe non sarà fuori dall'Ucraina».

Las tropa sucranianas ingresaron a Bucha y se encontraron con un escenario devastador, lleno de cadáveres y destrucción (Reuters) REUTERS

Il premier ha anche espresso l'opinione che «si dovrebbe fare un ripensamento totale su tutto il sostegno offerto a paesi come Georgia e Ucraina», in modo che invece di offrire loro la piena adesione alla NATO, ha spiegato, i paesi occidentali cambierebbero «l'architettura di sicurezza» armandoli in modo che La Russia non li invaderebbe.

L'Ucraina ha annunciato sabato di aver ripreso il controllo dell'intera regione di Kiev dopo quasi un mese di occupazione russa, che ha lasciato un quadro apocalittico e immagini macabre come quella di centinaia di corpi sparsi in una strada di Bucha, a nord - ovest della capitale.

Le forze russe, come hanno annunciato pochi giorni fa, hanno ridotto la loro presenza nelle regioni di Kiev e Chernigov (nord), avendo fallito nel tentativo di circondare la capitale. Ora sembrano concentrare i loro sforzi a est e sud, cinque settimane dopo l'inizio dell'invasione ordinata dal presidente russo Vladimir Putin il 24 febbraio.

A Mariupol (sud), la Croce Rossa continua i suoi sforzi per organizzare l'evacuazione di decine di migliaia di persone intrappolate in quella città portuale sul Mar d'Azov, prive di cibo, acqua ed elettricità.

«Liberazione» da una terra bruciata

Le città di «Irpin, Bucha, Gostomel e l'intera regione di Kiev sono state liberate dall'invasore», ha annunciato il vice ministro della Difesa ucraino Ganna Maliar. Il consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podoliak ha detto poco prima che Mosca ha cambiato la sua «tattica» e ora intende «mantenere il controllo di vasti territori occupati» a est e sud e «guadagnare un potente punto d'appoggio lì».

La ritirata russa dal nord ci ha permesso di vedere la devastazione lasciata dalla guerra: a Bucha, i corpi di centinaia di persone vestite con abiti civili sono stati sparsi in un'unica strada della città, hanno detto i giornalisti dell'AFP. Alcuni corpi avevano le mani legate dietro la schiena. I corpi erano sparsi per diverse centinaia di metri. Secondo il sindaco di Bucha, Anatoly Fedoruk, «tutte queste persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco alla nuca».

I combattimenti e i bombardamenti hanno lasciato un quadro apocalittico, con enormi buchi negli edifici residenziali e nelle auto distrutte.

Fedoruk ha detto telefonicamente all'AFP che «280 persone dovevano essere sepolte in fosse comuni», poiché era impossibile farlo nei cimiteri, anche alla portata dei bombardamenti russi.

La Corte penale internazionale ha già aperto un'indagine su possibili crimini di guerra in Ucraina. In un'intervista pubblicata da un quotidiano svizzero, l'ex procuratore internazionale Carla Del Ponte ha esortato la Corte penale internazionale (Cpi) a emettere un mandato di arresto per Putin, da lei descritto come un «criminale di guerra».

Secondo le Nazioni Unite, più di 4 milioni di rifugiati sono fuggiti dall'Ucraina dopo l'invasione e in totale ci sono più di 10 milioni di sfollati.

Di fronte a un'aggravata «emergenza migratoria», Papa Francesco ha chiesto risposte «condivise» sull'isola di Malta e ha indicato «qualcuno di potente» bloccato nei «suoi interessi nazionali» come responsabile della guerra, in quella che è stata interpretata come un'allusione a Putin.

Il pontefice ha rivelato che stava pensando di recarsi in Ucraina e ha denunciato «le seduzioni dell'autocrazia» e «i nuovi imperialismi», che comportano il rischio di una «guerra fredda allargata che può soffocare la vita di popoli e intere generazioni».

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) ha dichiarato di aver inviato una squadra a Mariupol per evacuare i civili, a seguito di un tentativo fallito venerdì perché «le condizioni hanno reso impossibile portare avanti» l'operazione.

Mariupol ha subito settimane di feroci bombardamenti russi, con almeno 5.000 abitanti uccisi, secondo le autorità locali, e 160.000 persone intrappolate nella città in rovina.

El Papa Francisco en Malta REUTERS

Decine di autobus con residenti che erano riusciti a lasciare la città sono arrivati venerdì a Zaporiyia, circa 200 km a nord-ovest.

«Abbiamo pianto quando siamo arrivati. Abbiamo pianto quando abbiamo visto i soldati al posto di blocco con emblemi ucraini sulle braccia», ha detto Olena, che portava in braccio la figlioletta.

«La mia casa è stata distrutta, l'ho vista nelle foto. La nostra città non esiste più», ha aggiunto.

A Energodar, una città del sud occupata dalle forze russe, una manifestazione di abitanti che hanno cantato l'inno ucraino è stata violentemente soppressa, provocando quattro feriti, ha riferito un legislatore a Kiev.

