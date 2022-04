Interruzione di trasportatori e agricoltori, minuto per minuto: tutto ciò che si sa sulle manifestazioni di Junín

La presenza di due consigli del Consiglio dei ministri è stata confermata a Huancayo, nel dipartimento di Junín, questo sabato 2 aprile. Il suo arrivo arriva dopo che la città è stata teatro di saccheggi di vari negozi e la distruzione di bancomat e strutture pubbliche. a seguito di una protesta dei vettori a livello nazionale contro l'aumento dei prezzi del carburante.

Centinaia di persone sono uscite per unirsi alla protesta dei trasportatori a Huancayo e si sono radunate fuori dal comune provinciale, dove hanno lanciato pietre e rotto le finestre di questo edificio. La polizia nazionale, a quanto pare, è stata temporaneamente sopraffatta dal numero di manifestanti nelle strade di Huancayo e tenuta sotto la guardia del comune e del governo regionale di Junín, situato nel centro di quella città.

Mentre ciò accadeva, il canale N ha mostrato che decine di persone sono entrate in un supermercato e sono uscite con i prodotti in mano, senza che nessuno fosse in grado di fermarli. Allo stesso modo, sono stati segnalati danni presso gli uffici bancari e gli sportelli automatici in Calle Real, una delle strade principali della città di Huancayo.

Il capo della regione di polizia di Junín, Colin Sin Galván, ha detto a Canal N che, al momento, ci sono dieci detenuti per danni a proprietà pubbliche e private. I vettori, che sono al loro quinto giorno di disoccupazione, sono stati raggiunti da corporazioni di agricoltori e altri settori avevano chiesto la presenza del presidente Pedro Castillo e del primo ministro Aníbal Torres per impostare un tavolo di dialogo.

Sabato 2 aprile

12:30

Il blocco delle principali strade di accesso ha portato i passeggeri bloccati sulle piste a prendere la decisione di caricare i loro effetti personali per cercare di fuggire a piedi e raggiungere un'altra destinazione vicina dove possono ottenere una sorta di mobilità che li porterà alla loro destinazione finale. Questa interruzione del trasporto ha causato la completa perdita di prodotti alimentari e materie prime mentre andavano alla deriva per ore e, sebbene gli agenti di polizia abbiano isolato l'area, non ci sono stati miglioramenti.

11:30

Javier Corrales, presidente della Peruvian Transport Association, ha detto che quando ha rimproverato i ministri di gabinetto che volevano che il presidente Pedro Castillo si recasse Huancayo ad ascoltarli, hanno risposto che «il presidente ha un altro ordine del giorno, tu hai per recarsi a Lima».

Il leader ha dichiarato di aver incontrato i ministri dei Trasporti e delle Comunicazioni, Nicolás Bustamante, e il Ministro dell'Energia e delle Miniere, Carlos Palacios. Sarebbero stati loro a chiedere loro di recarsi a Lima per dialogare direttamente con il governo, al fine di stabilire la loro misura di forza.

«In particolare, ci hanno chiesto di andare a Lima per avere un dialogo direttamente con il governo, alla luce dei fatti che il presidente aveva fatto, in riferimento al fatto che alcuni leader avrebbero ricevuto denaro e in quanto anche noi abbiamo espresso il nostro disagio perché non possiamo parlare in quel modo di una leadership settore», ha detto a RPP Noticias.

10:30

A causa delle proteste a Huancayo per la chiusura di vettori e agricoltori, l'acqua potabile il servizio è rimasto limitato in tutta la città, così come c'è una carenza di cibo nel suo sesto giorno di manifestazioni che ha lasciato saccheggi in supermercati, negozi e distruzione nel dipartimento di Junín.

09:00

Le conseguenze dello sciopero dei trasporti, che si è intensificato venerdì 1 aprile a Huancayo (Junín), si fanno sentire molto a Lima e Callao. Non solo il prezzo del pollo e di altri alimenti sta diventando ancora più costoso, ma anche alcune verdure stanno diventando scarse.

07:54

Una seconda delegazione del Consiglio dei ministri è arrivata a Junín per partecipare al tavolo di dialogo con leader sociali. Gli altri ministri che si erano già recati nella regione la notte del 1 aprile sarebbero stati in viaggio per incontrarsi.

Questi sono i ministri della Giustizia, Feliz Chero; dell'Energia e delle Miniere, Carlos Palacios; dell'Economia, Carlos Graham; dell'Interno, Alfonso Chávarry; e dello Sviluppo Agrario e Irrigazione, Oscar Zea. Inoltre, sono accompagnati anche dal viceministro del PCM, Jesús Quispe, da alcuni membri del Congresso e dal cardinale Pedro Barreto.

«I ministri del Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani, del Ministero dell'Energia e delle Miniere, del Ministero dell'Economia, del Ministero dell'Interno e del Ministero dello Sviluppo Agrario e dell'Irrigazione, il viceministro del PCM, i membri del Congresso e il cardinale Pedro Barreto sono arrivati a Junín per il installazione del tavolo tecnico con i leader sociali», si legge in un tweet.

07:43

La Vice Presidente della Repubblica, Dina Boluarte, ha invitato oggi la popolazione di Huancayo a tornare alla pace attraverso il dialogo, dopo le proteste che hanno avuto luogo in questa città nel centro del Paese.

«Huancayo deve tornare alla pace grazie al dialogo. Le richieste devono essere ascoltate e affrontate, ma la violenza deve cessare», ha scritto la collega ministra dello Sviluppo e dell'Inclusione Sociale sul suo account Twitter.

07:00

Finora ci sono dieci detenuti e diversi poliziotti feriti dopo il saccheggio, secondo il capo della regione di polizia di Junín, il colonnello del PNP Colin Sim Galván.

Venerdì 1 aprile

23:11

Sul suo account Twitter, il ministro del Commercio estero e del turismo, Roberto Sánchez Palomino, ha confermato l'arrivo di una delegazione del Consiglio dei ministri, alle 20:00, a Huancayo. Questo è il Ministro del Commercio, insieme al Ministro della Cultura, Alejandro Salas, e al Vice Ministro dei Trasporti, Victor Raul Alejos. Erano inoltre accompagnati dal deputato Silvana Robles, della panchina del Peru-Libre.

«Ora con i leader sociali di Huancayo. Riunione preparatoria nel Comune di Tambo per l'installazione di #MesaDeDialogoYa (...) Con la squadra di anticipo inviata dalla Presidenza della Repubblica», ha detto il ministro del Commercio attraverso il suo account Twitter.

«C'è stato il coordinamento con Frente Defensa come squadra avanzata per installare Dialogue Table a Huancayo», ha aggiunto in un altro tweet.

22:49

Il Presidente della Repubblica, Pedro Castillo, conduce stasera una sessione straordinaria del Consiglio dei Ministri presso il Palazzo del Governo, al fine di valutare e soddisfare le richieste di vari settori del Paese. Secondo l'account Twitter ufficiale della Presidenza, l'incontro cerca soluzioni attraverso il dialogo e la comprensione.

22:31

Huancayo riferisce che questo sabato il servizio di acqua potabile sarebbe stato limitato in tutta la città a causa delle rappresaglie causate dall'arresto dei vettori. È così che la società Sedam Huancayo ha avvertito in una dichiarazione urgente.

Secondo la società, un gruppo di protestanti ha preso il «Bacino 24», situato nella dependance Chamicería, bloccando l'ingresso di acqua grezza per il processo di purificazione in due impianti di trattamento a Vilcacoto.

«Siamo spiacenti di riferire che questa situazione genererà una carenza di acqua potabile nei distretti di Huancayo, El Tambo e Chilca, a partire da domani, sabato 2 aprile 2022", si legge nel comunicato.

22:18

Il governo ha formalizzato la creazione di un gruppo di lavoro temporaneo intitolato «Tavolo tecnico di alto livello per contribuire a risolvere il problema del trasporto merci nel Paese». Secondo la risoluzione ministeriale n. 113-2022-PCM, lo scopo di questo tavolo tecnico - che sarà sotto la presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) - è analizzare e proporre soluzioni al problema del trasporto merci nel paese.

Questo gruppo di lavoro sarà composto dal responsabile dei trasporti che lo presiederà e sarà composto dai ministri del commercio estero e del turismo; Economia e finanze; Giustizia e diritti umani; Cultura; Energia e miniere; e l'Interno.

22:10

Attraverso il suo account Twitter, il presidente si è impegnato con i vettori a «cercare insieme soluzioni a beneficio di tutti», in seguito agli abusi e ai saccheggi avvenuti questo venerdì nella città di Huancayo.

«Sappiamo che ci sono richieste urgenti da affrontare, ma sarà difficile risolverle senza la volontà di dialogo e lo scopo dell'emendamento. Fratelli trasportatori, mi impegno a cercare insieme soluzioni a beneficio di tutti», ha scritto sul social network.

Pedro Castillo en Twitter

21:00

Il ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni, Nicolás Bustamante, è arrivato a Junín per parlare con i sindacati dei trasporti il quinto giorno dello sciopero hanno radicalizzato le proteste. Soprattutto a Huancayo dove ci sono stati abusi questo venerdì. Il funzionario ha dichiarato di aver concordato con i vettori di consentire lo spazio entro un certo periodo di tempo per consentire il passaggio di camion che trasportano beni di prima necessità.

«Non so se sia una tregua, ma i leader si sono impegnati a far passare 10 unità ogni tanto che portano prodotti deperibili sui mercati», ha spiegato Bustamante.

Danni a Huancayo dovuti all'arresto dei vettori.

A seguito di questi eventi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha riferito che una delegazione di ministri, composta dai capi del commercio estero, dello sviluppo agrario e della cultura, si è recata a Huancayo per «rafforzare il dialogo con le corporazioni dei vettori in sciopero».

«Sollecitiamo il dialogo e respingiamo tutti gli atti di vandalismo», ha affermato il Consiglio dei ministri attraverso il suo account Twitter.

Ore prima, l'Esecutivo ha dichiarato che i vettori hanno il diritto di sciopero, ma «non possono influenzare la proprietà o bloccare le strade perché questi atti costituiscono un crimine».

«Lo Stato salvaguarda l'ordine mediante meccanismi legali. Il nostro governo è pronto a risolvere le richieste sociali attraverso il dialogo», ha detto un altro messaggio del Consiglio dei ministri su quel social network.

I sindacati dei trasporti pesanti hanno iniziato uno sciopero a tempo indeterminato lunedì per protestare contro l'aumento del carburante e sollecitare un tavolo di dialogo con il governo per negoziare la riduzione del costo del petrolio e dei derivati.

La protesta, che martedì ha bloccato 40 strade a livello nazionale, è proseguita questo venerdì nonostante gli accordi annunciati il giorno precedente dal primo ministro Aníbal Torres.

Lo sciopero era stato annunciato giorni fa a causa dell'aumento dei prezzi del carburante e chiede di eliminare la concorrenza sleale da parte dei vettori stranieri e di dirigere la riserva di carico per le corporazioni nazionali.

Inoltre, è urgente eliminare la tassa selettiva sul consumo di carburante e la revisione dei contratti di concessione per strade e pedaggi.

Nel tentativo di mitigare questo aumento, l'Esecutivo martedì ha formalizzato una serie di misure tecniche, tra cui l'incorporazione per tre mesi di 84 e 90 Gasohol e 84 Gasohol nel Fondo di stabilizzazione dei prezzi dei combustibili petroliferi (FEPC).

Questo fondo, lanciato nel 2004 per evitare che l'elevata volatilità dei prezzi internazionali del petrolio si spostasse verso i consumatori peruviani, includeva temporaneamente anche diesel 2 e gas di petrolio liquefatto (GPL) sfusi.

Il governo ha anche annunciato ieri la creazione di una «commissione di dialogo» per soddisfare le richieste dei vettori pesanti, che cinque giorni fa hanno iniziato uno sciopero a tempo indeterminato in diverse regioni del Paese per protestare contro l'aumento del carburante.

