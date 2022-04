AMLO ha assicurato che Tren Maya sarà inaugurato nel dicembre 2023; respinge l'incontro con gli esperti dell'UNAM

Nonostante le polemiche sulla sua costruzione tra ambientalisti e attivisti, il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha assicurato che il Maya Train, una delle sue opere di punta, sarà operativo nel dicembre 2023.

Questo sabato 2 aprile, durante un tour di lavoro privato, il presidente federale è arrivato a Chetumal, da Calakmul, Campeche, per dare la bandiera di partenza per la costruzione della sezione 5 Cancún-Tulum, della sezione 6 Tulum-Bacalar e della sezione 7 Bacalar-Escárcega.

Oltre a supervisionare il personale, i macchinari e le attrezzature che verranno utilizzati nella costruzione delle sezioni e del nuovo aeroporto internazionale di Tulum, che sarà situato nella zona di confine tra la città e il comune di Felipe Carrillo Puerto.

Al suo arrivo a Quintana Roo, l'amministratore delegato ha fornito brevi dettagli del suo tour di lavoro ai media locali, tuttavia, ha detto di non poter fornire maggiori informazioni a causa del divieto di revoca del mandato il 10 aprile.

AMLO arribó a Chetumal para dar el banderazo de salida de construcción del tramo 5, 6 y 7 del Tren Maya (Foto: Martín Zetina/Cuartoscuro.com Martín Zetina | Martín Zetina

«Quando consegnerà la bandiera, signore, dell'inaugurazione? Di tratti 5, 6 e 7?» , ha interrogato i media locali. Al che il presidente ha risposto: «È già iniziato, ma non posso più informarvi perché siamo chiusi».

Inoltre, date le critiche da parte di ambientalisti e attivisti per il lavoro, il presidente ha escluso l'incontro con esperti dell'Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM), per discutere la questione della costruzione del treno Maya.

Ha anche chiesto che coloro che hanno manifestato contro una delle opere prioritarie della sua amministrazione parlino con i membri delle comunità vicine alla costruzione.

Poco dopo, il presidente López Obrador è arrivato all'Expo Feria del Sur, a Chetumal, dove ha dato la bandiera di partenza delle tappe. All'evento, ha ribadito che i lavori saranno completati entro la fine del 2023 e non verranno interrotti.

AMLO reiteró que la obra estará concluida a finales del 2023 y no será detenida (Foto: Saúl López/Cuartoscuro)

Va notato che il 31 marzo, dopo la campagna promossa dalle celebrità contro il Treno Maya, il presidente López Obrador ha affermato che la maggioranza della popolazione, principalmente nella regione sud-orientale, è favorevole al lavoro.

Durante la sua conferenza stampa mattutina dal Palazzo Nazionale e attraverso i suoi social network, il presidente federale ha presentato un video in cui ejido jidatarios di Ejido Jacinto Pat a Tulum, Quintana Roo, dimostrano a favore del lavoro e assicurano che non danneggerà i cenotes nella zona.

Nella loro testimonianza confermano di aver dato la loro approvazione dopo il processo di dialogo e tavoli di lavoro con le autorità federali per due mesi.

Tras la campaña promovida por famosos contra el Tren Maya, el presidente afirmó que la mayoría de la población está a favor de la obra (Foto: Archivo)

«Guardate la difesa popolare del Treno Maya. Mi riempie di orgoglio sapere che non vogliamo e condividiamo gli stessi sentimenti. Siamo fratelli», ha detto all'epoca l'amministratore delegato.

Ha detto che, oltre al sostegno degli abitanti della zona, «si hanno tutti i permessi di impatto ambientale e non sono solo i permessi, è anche una convinzione. Non distruggeremo la foresta, non siamo più gli stessi. (...) Sono cresciuto in campagna, so cosa significa proteggere la natura».

AMLO ha ribadito che lungo il percorso vengono coltivati 200.000 ettari di alberi e attraverso il programma Sembrando Vida vengono investiti 1,5 miliardi di dollari all'anno per rimboschire il paese con alberi da frutto e legname.

