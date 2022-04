Violenza a Huancayo: queste sarebbero le dichiarazioni di Pedro Castillo che hanno scatenato la rabbia della «razza huanca»

Secondo le dichiarazioni di diversi cittadini, incolpano il presidente per aver generato disagio tra la «razza huanca» poiché ieri ha designato come «leader pagati» persone indipendenti che escono per chiedere i loro diritti come «leader pagati». «Sono le persone organizzate», ha detto uno degli Huancainos nel bel mezzo delle proteste.

Queste sarebbero le parole di Castillo Terrones che ha causato gli eccessi a Huancayo: «Vengono annunciati alcuni arresti e blocchi stradali malintenzionati e pagati. Ad alcuni leader e leader, è necessario dire da qui che porteremo ordine nelle prossime ore, perché veniamo da quella cava della lotta, veniamo da quegli spazi che abbiamo preso molte volte per essere ascoltati dalle autorità», ha detto da Piura, durante il suo discorso a un evento ufficiale per fornire titoli di proprietà.

«Siamo il governo del dialogo e della comprensione, ma dobbiamo farlo a tavola. Se vuoi, per parlare, ne parleremo per strada. Ma non possiamo spezzare il sogno di un Governo e delle persone che abbiamo per soddisfare i loro bisogni», ha proseguito.

HUANCAÍNOS CHIEDE A CASTILLO DI NON ESSERE VITTIMIZZATO

Consultati dalla stampa, diversi abitanti di Huancayo hanno convenuto che il capo dello Stato si sta vittimizzando piuttosto che risolvere i veri problemi che affliggono il Perù. Tra le loro affermazioni, hanno sottolineato che l'aumento dei prezzi avvantaggia solo un settore del paese, mentre sono «senza soldi per comprare».

«Il popolo è già risorto. Lo stiamo facendo per le cause giuste. L'agricoltura è vita, l'agricoltura è salute. Se la costa non ascolta, finisce il cibo. Huancayo non ha intenzione di rilasciare cibo per la costa. Non ci sono soldi da comprare, tutto va bene. Il ricco prende tutto e noi non abbiamo niente», ha detto un manifestante a Canal N.

Mentre un altro cittadino ha commentato che Castillo si sta dimenticando delle persone che lo hanno eletto presidente. «Qui stiamo diventando freddi, affamati, per i nostri principi e diritti, ma il presidente Pedro Castillo ha dimenticato che queste persone qui li hanno messi al potere e ci voltano le spalle», ha detto.

Inoltre, hanno preso in giro il fatto che il presidente avesse scelto di partecipare all'apertura della terza Coppa del Mondo di Futsal Down, piuttosto che allestire un tavolo di dialogo per risolvere il conflitto il prima possibile. «Consideriamo quello che fa una presa in giro. Lo sport è importante, ma prima c'è la soluzione e i problemi delle persone. Parla tanto della gente, ma quando stiamo protestando qui, ci volta le spalle», ha detto.

È anche emerso che anche gli Huancainos sono a disagio e arrabbiati con il governo a causa delle promesse dell'Esecutivo alla vigilia. «Sentono che le autorità hanno infranto la parola, che ha portato migliaia di persone a scendere in piazza. Volevano creare un tavolo di dialogo, ma dal momento che non avevano informazioni dai leader, dalle autorità locali e regionali, ma non c'erano informazioni «, ha detto il corrispondente Walter Campos per Canal N.

«Questo ha creato disagio tra i manifestanti, che hanno agito in modo abbastanza violento contro la polizia, con la quale si sono scontrati per più di un'ora. Chiedono la presenza dell'Esecutivo, Pedro Castillo. Questo è l'ordine», ha proseguito.

STRADE BLOCCATE A JUNÍN

Central Highway (traffico interrotto)

-Km 23 Tingopaccha (Acolla, Tarma)

-Km 136 Huacrapuquio (Huancayo)

-Km 75 Miraflores (Jauja)

-Km 78 Stuart Bridge (Huaripampa, Jauja)

-Km 92 San Lorenzo (Jauja)

-Km 120 Ponte di Brena (Pilcomayo, Huancayo)

