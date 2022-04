Video e foto delle violenze scatenate a Huancayo a causa dell'arresto dei vettori

Danni a Huancayo dovuti all'arresto dei vettori.

I vettori sono attualmente in sciopero da cinque giorni; diverse regioni del paese sono bloccate e i manifestanti sono presenti nel paese. strade principali. Il rapporto pubblicato questa mattina dalla Sovrintendenza al trasporto terrestre di persone, merci e merci (Sutran) ha indicato che il blocco delle strade interrompe le vie di comunicazione del traffico in sei regioni, principalmente a Junín, Arequipa e Puno.

Indubbiamente, il punto più critico di questo venerdì è stato Huancayo, dove sono stati registrati danni e saccheggi in alcune parti della città.

Il colonnello NPP Colin Sin Galván, capo della regione di polizia di Junín, ha detto a Canal N che dalle 10 del mattino circa 8.000 manifestanti del sindacato dei trasporti e agricoltori si sono riuniti in piazza Huamanmarca. In questa piazza si trovano la sede del governo regionale, così come il comune di Huancayo. Inizialmente, c'è stato un alterco, lo stesso che poteva essere controllato. E come ha detto, a quest'ora i manifestanti protestano pacificamente.

«Alcuni manifestanti che non farebbero parte di queste corporazioni attraversano luoghi cercando di causare danni alla proprietà pubblica e privata. Ma con il personale necessario stiamo cercando di controllare gli abusi. Sono piccoli gruppi, ma sono stati controllati», ha detto Galvan, e non ha escluso che si fossero infiltrati tra i protestanti. Al momento, ha detto che ci sono tra le 10 e le 15 persone intervenute per atti di vandalismo.

L'autorità ha escluso che avrebbero richiesto rinforzi. Nell'intera regione di polizia di Junín hanno più di 4.000 soldati, mentre a Huancayo ci sono più di mille soldati.

Disordini a Huancayo. VIDEO: Canale N

Trascorsi i cinque giorni dello sciopero, Galván ha riconosciuto che questo venerdì è stato il giorno con il maggior numero di alterchi. Tuttavia, ha ribadito che sono i piccoli gruppi che stanno facendo danni e saccheggi e li stiamo già controllando.

Danni a Huancayo dovuti all'arresto dei vettori.

Tuttavia, ha riconosciuto che ci sono agenti di polizia che sono stati curati nella salute della polizia nazionale peruviana, a seguito delle ferite generate negli scontri con i manifestanti. La maggior parte sono colpi di pietre, ma non sono gravità. «Al momento si stanno occupando di loro. Avremo il rapporto tra qualche istante», ha detto.

Danni a Huancayo dovuti all'arresto dei vettori.

INCONTRO CON I MINISTRI

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto che una delegazione di ministri si rechi nella città di Huancayo, al fine di rafforzare il dialogo con le corporazioni dei vettori in sciopero.

Attraverso un messaggio sul suo account Twitter ufficiale, è stato indicato che i ministri del commercio estero e del turismo, Roberto Sánchez; Sviluppo agrario, Óscar Zea; e della Cultura, Alejandro Salas, stanno viaggiando.

Il colonnello PNP ha riferito che questo incontro con i ministri si svolgerà nella provincia di Jauja, e ci sono il personale con un generale in carica. Ha annunciato che i rappresentanti delle corporazioni che hanno alzato la voce di protesta si sono mossi. E il ruolo della polizia in questi casi è quello di «garantire la sicurezza di questi spazi di dialogo».

CONTINUA A LEGGERE: