Veracruz: commando armato ha fatto irruzione in ospedale per salvare il sospetto criminale

Civili armati hanno sottomesso gli agenti di polizia per portare via un presunto criminale Video: Twitter/ @CODIGO_NEGROMX

Un comando di soggetti armati è entrato nell'ospedale di alta specialità di Veracruz per salvare con la forza un presunto criminale che è rimasto ferito dopo essere stato messo al sicuro da agenti dell'esercito e dalla procura locale.

Il Segretario di Stato alla Pubblica Sicurezza ha indicato di aver attivato il codice rosso per trovare i responsabili, mentre la Procura di Veracruz ha indicato che gli elementi che proteggevano il detenuto in custodia sono stati presentati intorno a mezzogiorno del 1 aprile.

Il presunto membro di un gruppo criminale è stato arrestato da agenti dell'esercito e dell'unità specializzata per la lotta al rapimento, nella città di Veracruz. Ha cercato di scappare, ma è stato ferito e preso per intervento medico in azioni guidate dalla polizia ministeriale.

Ora è stata dispiegata una mobilitazione in cui è stato incorporato il Segretariato della Marina messicana. L'identità del presunto membro criminale o a quale fazione è collegato non è stata indicata.

I rapporti locali hanno indicato che almeno quattro soggetti armati hanno fatto irruzione nel pronto soccorso dell'ospedale situato nella colonia Centro de la demarcazione. Hanno minacciato i custodi e sono fuggiti in una direzione sconosciuta. Si presume che facciano parte della stessa cellula criminale.

Un video che mostra presunti agenti ministeriali in seguito al salvataggio degli aggressori, in azioni operative per localizzare coloro che hanno preso il loro probabile complice, è stato diffuso sui social network. Alcuni utenti hanno confuso che fosse l'ora esatta della fuga.

Presumibilmente, l'unità in cui stavano andando le persone armate era sorvegliata da una fila di altri veicoli. Quindi, le previsioni sarebbero state garantite per una risposta da parte degli agenti di sicurezza in caso di scontro.

Sebbene il salvataggio di sospetti membri di cartelli della droga o sicari di qualche organizzazione ospedaliera non sia una novità in Messico, a Veracruz non avevano evidenziato problemi di questo tipo. Il predominio della fazione ad agire in modo imprevisto nel cuore della città e a metà giornata poteva contare sulle carenze di più elementi incaricati della custodia.

A metà del 2021, i membri di un comando armato hanno cercato di salvare uno dei loro presunti complici, ricoverato in ospedale a Caborca, Sonora, ma sono stati respinti dalle forze di sicurezza.

Secondo i rapporti locali, alcuni criminali si sono mascherati da personale medico e hanno fatto irruzione nell'ospedale generale del comune intorno alle 22:00 del 3 luglio per effettuare l'estrazione.

Ma i riflettori erano sorvegliati da agenti della Guardia Nazionale, del Segretariato della Difesa Nazionale e da elementi della polizia di stato come la State Criminal Investigation Agency.

Gli eventi sono stati registrati nelle strade Primera e Avenida Sonora. I lavoratori dell"istituzione hanno vissuto minuti di terrore quando è scoppiata la mischia, mentre gli uomini in uniforme hanno notato il comando e hanno risposto al fuoco.

Alcuni pazienti hanno dovuto essere evacuati, mentre medici, infermieri e amministratori hanno cercato un posto dove ripararsi dalla sparatoria. Di conseguenza, due donne sono state denunciate in stato di detenzione, una ferita in ribaltamento, così come un soldato colpito da un'arma da fuoco.

