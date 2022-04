La Coppa del Mondo del Qatar 2022 è stata sorteggiata: l'Argentina guida il Pool C e giocherà contro Arabia Saudita, Messico e Polonia

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Coaches of the 2022 World Cup pose for a photo during the draw REUTERS/Pawel Kopczynski

La Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar sta già iniziando a battere. Il sorteggio si è svolto presso il Doha Exhibition and Congress Centre, che ha definito la composizione della fase a gironi e la partita del torneo. E la squadra argentina, campionessa dell'ultima Copa América, ne ha beneficiato.

Gli Albiceleste suonavano un gruppo accessibile (il C), almeno all'interno del panorama offerto dalla batteria. Debutterà contro l'Arabia Saudita (22/11), con il Messico (26/11) dal ciborio 2, evitando di affrontare il più potente, anche se non bisogna disdegnare il potere degli Aztechi, guidati da una vecchia conoscenza: la Tata Martino. E il terzo avversario è stata la Polonia (30/11), la squadra che ha come bandiera Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco che, ha appena combattuto con Lionel Messi per i premi come miglior calciatore del 2021.

Quindi, la sensazione è che, se mantengono il loro livello, quelli guidati da Lionel Scaloni dovrebbero andare agli ottavi di finale. In questo caso, il contesto cambia: il Gruppo C è stato accoppiato con D, dove vivono la Francia, l'ultimo campione, e la Danimarca, potenziali rivali nella prima traversata mata-mata.

Il Qatar è stato nominato testa di serie nel Gruppo A. L'Inghilterra è caduta nel Gruppo B, mentre Chance ha lasciato l'Argentina nel Gruppo C. E la Francia, in D. La Spagna dirige il Gruppo E. Il Belgio è finito nel Gruppo F. Il Brasile è apparso nel Gruppo G: ha appena tirato fuori la palla Cafu, che ha ottenuto un sorriso e lo ha chiamato come «il Penta», in relazione ai cinque titoli che detiene. Di conseguenza, il Portogallo è stato determinato nel gruppo H.

È così che si sono formati i gruppi:

GRUPPO A: Qatar, Ecuador, Senegal e Paesi Bassi.

GRUPPO B: Inghilterra, Iran, Stati Uniti e (Galles-Scozia/Ucraina)

GRUPPO C: Argentina, Arabia Saudita, Messico e Polonia.

GRUPPO D: Francia, (Peru-UAE/Australia), Danimarca e Tunisia.

GRUPPO E: Spagna, (Costa Rica/Nuova Zelanda), Germania e Giappone.

GRUPPO F: Belgio, Canada, Marocco e Croazia.

GRUPPO G: Brasile, Serbia, Svizzera e Camerún.

GRUPPO H: Portogallo, Ghana, Uruguay e Corea del Sud.

I cast sudamericani sono stati sfortunatamente irregolari: l'Ecuador aprirà l'azione ai Mondiali contro il Qatar, lunedì 21 novembre all'Al Bait Stadium. E dovrà combattere contro rivali come il Senegal (campione della Coppa d'Africa) e l'Olanda. Il Brasile ha avversari di rispetto, come Svizzera, Serbia e Camerun, anche se in condizioni normali dovrebbe andare avanti. Il Perù (per vincere il ripescaggio contro gli Emirati Arabi o l'Australia) si troverà in una zona molto impegnativa, contro Francia, Danimarca e Tunisia.

E il caso dell'Uruguay è particolare. Mentre il sorteggio non ha portato un chiaro «Gruppo di morte», il più simile a quel concetto è H, dove Celeste è caduta, con il Portogallo di Cristiano Ronaldo, Ghana e Corea del Sud. Forse il Gruppo E potrebbe combattere l'etichetta se il Costa Rica fosse d'accordo, ma soprattutto a causa dello scontro di titani tra Spagna e Germania.

L'ex calciatore americano Carli Lloyd, l'ex giocatore britannico Jermaine Jenas e la presentatrice giamaicana e britannica Samantha Johnson sono stati responsabili della conduzione del segmento più importante della cerimonia. Il primo chiamato per tirare fuori le palle è stato il brasiliano Cafú. Poi, il nigeriano Jay Jay Okocha. Al terzo posto è apparso sulla scena Lottar Mathaus. Al quarto posto l'iraniano Ali Daei, ex storico marcatore delle nazionali fino all'arrivo di Cristiano Ronaldo. Quinto, l'ex difensore Adel Ahmed MalAllah (Qatar). Sesto, l'ex capitano della nazionale australiana Tim Cahill e Bora Milutinovic, l'unico allenatore che ha giocato cinque Coppe del Mondo con cinque squadre diverse (Messico 1986, Costa Rica 1990, USA 1994, Nigeria 1998 e China PR 2002). Infine, l'ex attaccante algerino Rabah Madjer.

Il gala è iniziato con un video animato che ha cercato di spiegare il significato e i valori che circondano la disputa della Coppa del Mondo. Il protagonista era un turbante, che affermava di aver partecipato, ad esempio, alla «Mano di Dio» di Maradona in Messico 86 o ai popcorn di Van Persie in Brasile 2014. Questa è La'eeb, la mascotte del concorso.

Presentazione della mascotte della Coppa del Mondo del Qatar 2022

Dopo uno splendido spettacolo di freestyle che ha coinvolto uomini e donne, è arrivato il momento del discorso dell'attrice Sherihan, che ha tenuto un discorso aprendo le braccia del mondo arabo a coloro che vengono in Qatar per godersi la Coppa del Mondo. Ed è stata la volta della canzone della Coppa del Mondo, Hayya Hayya (Better Together), o «Better Together» in spagnolo, che è stata eseguita dal vivo da Trinidad Cardona, Davido e Aisha.

Poi è salito sul palco Gianni Infantino, presidente della FIFA, che ha accolto i rappresentanti di tutte le delegazioni in diverse lingue. E ha annunciato che sarà «la migliore Coppa del Mondo della storia». «Il mondo è diviso, il mondo è aggressivo e abbiamo bisogno di occasioni come queste per unirci. La chiamata fatta dal mondo del calcio è fermare i conflitti, fermare le guerre», ha detto, riguardo all'invasione della Russia da parte dell'Ucraina.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino y el Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani (REUTERS/Carl Recine) REUTERS

L'omaggio alle star recentemente scomparse è stato un duro colpo per tutti i fan, ma soprattutto per gli argentini. È solo che sono passati Gordon Banks, Paolo Rossi, Gerd Müller, ma soprattutto Diego Maradona, morto nel novembre 2020.

Il tributo della Fifa a Maradona e ad altri calciatori nel sorteggio della Coppa del Mondo

Successivamente, è salito sul palco il grande protagonista della Coppa del Mondo: il trofeo. È arrivato nelle mani di Didier Deschamps, l'allenatore della Francia, campione dell'ultimo turno disputato in Russia. Ed era giunto il momento del sorteggio, che ha determinato un percorso accessibile per l'Argentina, almeno nella prima fase.

La delegazione, guidata da DT Lionel Scaloni insieme al suo staff tecnico (Walter Samuel, Roberto Ayala, allenatore fisico Luis Martín e Pablo Aimar) e Claudio Tapia, presidente dell'AFA (insieme ad altri dirigenti, dipendenti e amministratori, è partito in sicurezza ma con cautela, senza sovvertire i rivali. In una Coppa del Mondo, i suoi membri lo sanno, può essere un grave errore.

