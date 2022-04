Un terremoto di 3,7 gradi si è verificato questa mattina in Amazonas

Un terremoto si è verificato in Amazonas alle 3:58 del mattino di questo, secondo il rapporto dell'Istituto Geofisico del Perù (IGP).

L'epicentro del terremoto si trovava nel mare, 22 chilometri a sud-ovest di Bagua Grande, provincia di Utcubamba, dipartimento di Amazonas e ad una profondità di 10 chilometri.

Al momento, le autorità locali non hanno segnalato danni materiali o vittime dovute a questo fenomeno.

TERREMOTI IN PERÙ: COME PREPARARE LO ZAINO DI EMERGENZA?

I terremoti o i terremoti non avvisano ed è per questo che dobbiamo rimanere vigili ed essere pronti ad affrontarli. Qualsiasi disastro naturale può arrivare, che si tratti di un terremoto o di un terremoto, huaicos, tsunami o altro; ecco alcune raccomandazioni.

Lo zaino di emergenza è un oggetto di sopravvivenza chiave raccomandato dall'Istituto Nazionale della Protezione Civile (Indeci), così come la scatola di riserva. Entrambi contengono disposizioni di base che ogni famiglia deve avere per affrontare i primi giorni di emergenza.

COS'È UNO ZAINO DI EMERGENZA?

È un elemento che contiene beni di prima necessità, che possiamo utilizzare quando si verifica un terremoto e non possiamo rimanere nelle nostre case, o se i servizi di base, come acqua ed elettricità, sono sospesi.

Tieni presente che puoi prepararne uno da usare per i tuoi parenti, quindi dovrai moltiplicare gli elementi che menzioneremo di seguito.

COSA DOVREBBE PORTARE UNO ZAINO DI EMERGENZA IN TEMPO DI COVID-19?

Durante l'evacuazione, deve essere trasportato lo zaino di emergenza, che deve essere dotato di articoli essenziali per l'igiene, kit di pronto soccorso, riparo, cibo non deperibile e denaro; articoli di comunicazione; articoli specifici per neonati e neonati, per le donne, per gli anziani, e per altre esigenze di base.

Questo zaino deve avere un peso totale di circa 8 chili e avere tasche interne, laterali e frontali a seconda della disponibilità.

Il direttore della Difesa Nazionale, della Protezione Civile e della Sicurezza dei Cittadini di Callao, José Sosa, raccomanda:

«Ora lo zaino di emergenza deve contenere nuovi prodotti di biosicurezza come maschere, sapone, alcol o gel a 70°, un contenitore correttamente identificato di candeggina e bottiglie d'acqua», afferma.

Questo dovrebbe includere anche i medicinali necessari per curare il coronavirus o qualsiasi malattia cronica, nel caso in cui un membro della famiglia ne soffra.

COS'È LA RESERVE BOX?

Contiene articoli da utilizzare dal giorno 2 al giorno 4 dell'emergenza, quindi devono essere conservati in un luogo fresco e asciutto. Il numero di articoli dipenderà da ciascuna famiglia. Questi sono quelli che Indeci consiglia:

Fatto: la combinazione dello zaino di emergenza e della scatola di riserva costituisce la «Survival Combo».

COSA DOVREBBE AVERE LA RESERVE BOX?

Il numero di articoli dipende da ogni famiglia, ma l'istituzione raccomanda alcuni articoli per l'igiene necessari, alimenti non deperibili, vestiti e vestiti e vari, che possono essere adattati in base alle esigenze di ciascuna area geografica e devono essere rinnovati in base alla data di scadenza, mentre sono conservati.

LE DIFFERENZE TRA TERREMOTO E

Secondo il presidente esecutivo dell'Istituto geofisico del Perù (IGP), Hernando Tavera, i peruviani hanno l'abitudine di chiamare un terremoto quando si verifica uno scuotimento del terreno e provoca danni alle case o alle persone. D'altra parte, quando non ci sono danni, è solo un tremore o un terremoto. Tuttavia, ha sottolineato, si tratta di una questione di cultura e costumi.

«In termini generali, un terremoto, un terremoto o un terremoto significa vibrazioni improvvise del suolo o del sottosuolo dovute al passaggio delle onde sismiche. Tecnicamente sono uguali, sono sinonimi», ha detto Tavera per Andina .

