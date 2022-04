Un giudice statunitense ha negato la richiesta di Ghislaine Maxwell per un nuovo processo e ha confermato la condanna per traffico di minori

Ghislaine Maxwell

La britannica Ghislaine Maxwell, Il partner di Jeffrey Epstein che è stato condannato per traffico sessuale di minori alla fine del l'anno scorso, non sarà più processato in un nuovo processo come richiesto per tre mesi, deciso questo venerdì da un giudice americano.

«La petizione dell'imputato per un nuovo processo è respinta», ha detto il giudice Alison Nathan del tribunale federale di Manhattan, secondo un ordine del tribunale reso pubblico dal sistema giudiziario statunitense.

Il giudice si è rifiutato di ordinare un nuovo processo settimane dopo aver interrogato il giurato sotto giuramento in un tribunale di New York sul motivo per cui non ha rivelato la sua storia personale come sopravvissuta ad abusi in un questionario durante il processo di selezione della giuria.

Il giurato ha detto di «aver superato troppo velocemente» il questionario e di non aver dato intenzionalmente una risposta sbagliata a una domanda sugli abusi sessuali.

«Non ho mentito per far parte di questa giuria», ha detto.

Secondo lui, Nathan ha detto che la mancata divulgazione da parte della giuria dei suoi precedenti abusi sessuali durante il processo di selezione della giuria è stata molto sfortunata, ma non deliberata.

Il giudice ha anche concluso che il giurato «non nutriva pregiudizi nei confronti dell'imputato e potrebbe servire come una giuria equa e imparziale».

Se la giuria avesse risposto correttamente alle domande, gli avvocati di Maxwell avevano detto che avrebbero potuto obiettare alla presenza dell'uomo nella giuria con la motivazione che potrebbe non essere giusto nei confronti di una persona accusata di un crimine simile.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en 2005. Ella ayudó a administrar las casas de Epstein, facilitar sus relaciones sociales y reclutar masajistas

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha rifiutato di commentare venerdì. I messaggi sono stati lasciati agli avvocati di Maxwell.

Maxwell, 60, è stata dichiarata colpevole di traffico sessuale e altre accuse dopo un processo durato un mese che ha caratterizzato la testimonianza di quattro donne che hanno affermato di aver avuto un ruolo nel prepararle per gli abusi di Epstein.

Epstein si è suicidato nell'agosto 2019 in attesa di processo in una prigione federale di New York con accuse relative al traffico sessuale.

Maxwell dice di essere innocente.

Dopo la conclusione del processo, la giuria, identificata nei documenti del tribunale solo come Giuria n. 50, ha rilasciato interviste a vari media descrivendo le deliberazioni e rivelando di essere stato abusato da bambino. Ha detto di aver convinto alcuni giurati che il ricordo imperfetto degli abusi di una vittima non significa che non sia successo.

Ai potenziali giurati del caso è stato chiesto di completare un questionario di 50 pagine che includeva una domanda che chiedeva: «Tu o un amico o un familiare siete mai stati vittime di molestie sessuali, abusi sessuali o aggressioni sessuali?»

La giuria ha dichiarato «No».

La giuria ha dichiarato in una delle interviste che non ricordava di essere stata posta quella domanda, che era il numero 48 sul modulo.

Gli avvocati difensori di Maxwell hanno chiesto al giudice di ordinare immediatamente un nuovo processo, ma lei ha detto di non poterlo fare senza interrogare la giuria.

Dopo che Nathan ha interrogato la giuria all'inizio di marzo, gli avvocati di entrambe le parti hanno presentato argomentazioni scritte. I pubblici ministeri hanno affermato che la giuria ha commesso un «errore onesto» e che era «molto chiaro» che Maxwell ha ricevuto un processo equo.

Gli avvocati di Maxwell non erano d'accordo.

«Scusare le false risposte del giurato 50 perché ritiene che la sua storia nascosta di abusi sessuali non abbia influito sulla sua capacità di servire come giuria giusta e imparziale non soddisfa l'apparenza della giustizia», hanno sostenuto. «Solo un nuovo processo lo farebbe».

(Con informazioni fornite da AFP e AP)

