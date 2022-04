Ucayali: novanta bambini di diverse scuole sono stati infettati dal virus coxsackie

Mayra Saavedra, responsabile dell'epidemiologia presso la Direzione sanitaria regionale di Ucayali, ha rivelato che più di novanta bambini sono stati infettati dal virus coxsackie, noto come «malattia della mano, dell'afta epizootica». Questi casi sono stati rilevati in otto scuole del livello iniziale nella città di Pucallpa.

Il funzionario ha affermato che due delle istituzioni educative interessate sono Victoria Barcia Boniffati e Santa Rosa. In entrambe le scuole, le autorità del settore sanitario stanno già svolgendo lavori di disinfezione.

«Questa malattia si verifica nei bambini di età inferiore ai cinque anni perché non hanno l'abitudine di indossare una maschera. Questa malattia non viene trasmessa solo attraverso le mani contaminate, ma attraverso il tratto respiratorio. Le azioni che stiamo intraprendendo sono immediate», ha detto a Rpp.

Inoltre, lo specialista ha affermato che i bambini infetti rimarranno in quarantena per 7 giorni. Per ora, Diresa effettuerà una macrodisinfezione nelle scuole in cui sono stati registrati i casi, per prevenire la diffusione di questa malattia.

Prima di concludere, lo specialista ha chiesto ai genitori di parlare con i loro figli e chiedere loro di indossare correttamente le maschere. Ha anche chiesto che se ci sono sintomi come febbre, mal di gola, vesciche alle mani, ai piedi e alla bocca, non dovrebbero essere automedicati, ma portati alla struttura sanitaria più vicina.

SINTOMI DEL VIRUS COXSAKIE

Secondo il portale sanitario della Mayo Clinic, questi sintomi devono essere considerati. Ricorda che l'uso corretto di una maschera e mantenere le mani pulite è il modo più corretto per prevenire questa malattia che si verifica nei bambini.

Le malattie della mano, dell'afta epizootica possono causare tutti i seguenti segni e sintomi, o solo alcuni. Ad esempio:

Fiebre

Mal di gola

Sensazione di malessere generale

Lesioni dolorose, arrossate, simili a vesciche sulla lingua, sulle gengive e sulle guance interne

Un'eruzione cutanea con arrossamento e senza prurito, ma a volte con vesciche, sui palmi delle mani, sulla pianta dei piedi e talvolta sui glutei

Irritabilità nei neonati e nei bambini piccoli

Perdita di appetito

COSA DOVETE SAPERE:

Il normale periodo dall'infezione iniziale all'insorgenza di segni e sintomi (periodo di incubazione) è da tre a sei giorni. La febbre è spesso il primo segno di malattia della mano, dell'afta epizootica, seguita da mal di gola e talvolta mancanza di appetito e malessere generale.

Un giorno o due dopo l'inizio della febbre, possono comparire piaghe dolorose sulla parte anteriore della bocca o della gola. Un'eruzione cutanea può seguire sulle mani e sui piedi, e possibilmente sui glutei, un giorno o due dopo.

La malattia della mano, dell'afta epizootica è di solito una malattia minore con segni e sintomi relativamente lievi e solo pochi giorni di febbre. Consultare il medico se piaghe alla bocca o mal di gola impediscono al bambino di bere liquidi.

È importante che i genitori non trascurino i loro figli e al minimo sintomo, si rechino dallo specialista e quindi impediscano che questa malattia si diffonda tra i membri più giovani della casa.

(Con informazioni della Mayo Clinic)

