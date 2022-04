Tre dosi per le persone di età superiore ai 18 anni: requisiti, restrizioni di ammissione e tutte le informazioni sulla nuova misura

Da questo venerdì 1 aprile, il governo di Pedro Castillo ha incaricato, di natura obbligatoria, di avere le tre dosi del vaccino contro il COVID-19 per poter entrare in strutture pubbliche e private. Questa disposizione si applica a tutte le persone di età superiore ai 18 anni.

La misura, che cerca di accelerare il processo di vaccinazione in Perù, è stata ufficializzata il 26 marzo con il decreto supremo 030-2022-PCM , che comprendeva anche estende lo stato di emergenza per un periodo di 30 giorni di calendario, a partire dal primo giorno di aprile.

Data la serie di dubbi che sono sorti negli adulti, descriviamo in dettaglio tutte le restrizioni che significheranno non avere la vaccinazione completa contro COVID-19:

LUOGO IN CUI SARANNO RICHIESTE LE TRE DOSI

Il requisito per le tre dosi di vaccino raggiunge coloro che hanno più di 18 anni che cercano di entrare in centri commerciali, centri commerciali, grandi magazzini, empori, conglomerati, negozi che forniscono beni di prima necessità, supermercati, mercati, ristoranti e simili nelle aree interne.

Oltre a casinò, slot, cinema, teatri, banche, chiese, templi, luoghi di culto, biblioteche, musei, centri culturali, gallerie d'arte, club, locali associazioni sportive, parrucchieri, barbieri, centri termali, bagni turchi, sauna, bagni termali, palestre, notai, uffici di assistenza clienti, amministrativi procedure e tabelle di parti di istituzioni pubbliche e private, nonché di associazioni professionali.

Inoltre, coloro che desiderano frequentare stadi e colosei devono anche certificare la loro vaccinazione completa.

LAVORATORI CHE HANNO SOLO DUE DOSI

Per quanto riguarda i lavoratori che hanno applicato solo due dosi del vaccino contro COVID-19, il regolamento stabilisce che ci sarà una scadenza del 15 giorni, contati dal 1 aprile, al personale del settore privato e pubblico che svolge lavori faccia a faccia in modo che la dose di richiamo possa essere applicata. Altrimenti, dovranno eseguire lavori a distanza, se l'azienda lo consente.

«Per un periodo massimo di quindici giorni di calendario dopo l'entrata in vigore del presente decreto supremo, i fornitori di servizi privati e i lavoratori del settore pubblico che non hanno la terza dose possono continuare a svolgere attività lavorative faccia a faccia», indica la procedura legale.

Allo stesso modo, gli operatori del settore sanitario, i conducenti e i collezionisti di tutti i servizi di trasporto pubblico, nonché le persone che forniscono servizi come consegna, taxi e turismo devono dimostrare di avere tutte e tre le dosi del vaccino COVID-19 per svolgere le loro funzioni.

Va notato che la verifica della carta fisica o virtuale che dimostra la conformità con l'applicazione della vaccinazione contro COVID-19, in Perù o all'estero, deve essere effettuata insieme al documento di identità nazionale (DNI) o altro documento che certifichi la tua identità.

NUOVI PUNTI DI VACCINAZIONE PER QUESTO 1 APRILE

-Ospedale Alberto Sabogal Sologuren (Bellavista)

-Ospedale bicentenario Sing Callao (San Martin de Porres)

-Ospedale di Lima Nord Callao Luis Negreiros Vega (Cercado del Callao)

-Ospedale I Marino Molina Scippa (Comas)

-Policlinico El Pala d'altare (Comas)

-CAP III Metropolitan (La Perla)

-Ospedale I Octavio Mongrut Muñoz (San Miguel)

-CAP III Maria Donrose (Finestra)

-CAP III Luis Negreiros Vega (Cercado del Callao)

-Ponte in pietra CAP III

-CAP III Carabayllo

Brigate mobili per la vaccinazione

Inoltre, le brigate mobili saranno schierate nei mercati e in un terminale di pesca per applicare la prima, la seconda o la terza dose:

-Mercato Unicachi (Comas)

-Grossista Terminal di pesca Ventanilla (Callao)

-Tungasuca Market (Carabayllo)

-Mercato di Huamantanga «La Cooperativa» (Ponte di Piedra)

TUTTE LE RESTRIZIONI SULLO STATO DI EMERGENZA

-È obbligatorio utilizzare una maschera KN95, o in mancanza di una mascherina chirurgica tripla e sopra una maschera comunitaria (tessuto), per circolare su strade pubbliche e in luoghi chiusi.

-I trasgressori delle norme sanitarie e dello stato di emergenza nazionali, che non hanno rispettato il pagamento della multa inflitta per le violazioni commesse durante lo stato di emergenza nazionale e di altre norme emanate per proteggere la vita e la salute della popolazione a causa della diffusione di COVID-19, sono impedito di eseguire qualsiasi procedura prima di qualsiasi entità statale; fatto salvo ciò, le persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità e sono debitamente registrate nei registri dei programmi sociali, nonché i sussidi monetari, tra gli altri, continuano ad essere beneficiari di qualsiasi programma statale di sostegno economico, incentivi, cibo e salute, ricevendo i benefici che corrispondono a loro.

-Gli operatori sanitari devono avere le tre dosi di vaccinazione COVID-19 per svolgere il lavoro di persona sul posto di lavoro, a causa dell'alto rischio di contagio e diffusione delle varianti COVID-19.

-I peruviani, gli stranieri residenti e gli stranieri non residenti di età pari o superiore a 12 anni la cui destinazione finale è il territorio nazionale, come passeggeri e indipendentemente dal paese di origine, devono dimostrare di aver ricevuto la prima e la seconda dose di vaccinazione contro COVID-19 in Perù o all'estero, e il terza dose di vaccinazione contro le dosi di COVID-19 per i maggiori di 18 anni che risiedono nel Paese e sono qualificati a riceverla, secondo il protocollo attuale. In mancanza di ciò, possono presentare un test molecolare negativo con una data di risultato non più di 48 ore prima dell'imbarco nel punto di origine. I bambini sotto i 12 anni devono solo essere asintomatici per affrontare. Coloro che mostrano sintomi all'arrivo nel territorio nazionale entrano in isolamento obbligatorio, secondo le norme in materia.

-L'Autorità sanitaria nazionale ha il potere di eseguire test diagnostici per COVID-19 ai passeggeri che arrivano nel Paese, stabilendo misure sanitarie complementari per i casi positivi.

-I passeggeri del trasporto aereo nazionale di età superiore ai 12 anni, residenti e non residenti, possono salire a bordo solo se dimostrano di aver ricevuto la prima e la seconda dose di vaccinazione contro COVID-19 in Perù o all'estero e la terza dose da parte di coloro che hanno più di 18 anni di età che risiedono nel paese e sono abilitati per riceverlo, secondo il protocollo attuale. Se non hanno completato le dosi richieste in base alla loro età, devono presentare un test molecolare negativo con una data di risultato non più di 48 ore prima dell'imbarco. I bambini sotto i 12 anni devono solo essere asintomatici per affrontare.

-I passeggeri del servizio di trasporto terrestre interprovinciale di età superiore ai 12 anni, residenti e non residenti, possono salire a bordo solo se dimostrano di aver ricevuto la prima e la seconda dose di vaccinazione contro COVID-19 in Perù o all'estero e la terza dose da parte di coloro che hanno più di 18 anni di età che risiedono nel paese e sono qualificati a riceverlo, secondo il protocollo attuale; oppure, in mancanza, possono presentare un test molecolare negativo con una data di risultato non più di 48 ore prima dell'imbarco. I bambini sotto i 12 anni devono solo essere asintomatici per affrontare.

-Il servizio di trasporto passeggeri urbano e interprovinciale è fornito nel rispetto delle linee guida approvate dal Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni per la prevenzione del COVID-19.

-Tutti i passeggeri nel trasporto terrestre interprovinciale e urbano devono rispettare le regole sull'uso della mascherina, nonché i protocolli corrispondenti.

-I conducenti e i collezionisti di tutti i servizi di trasporto pubblico, nonché i conducenti che forniscono servizi di consegna (consegna), taxi e trasporto privato di personale e turismo possono operare solo se dimostrano di aver ricevuto, in Perù e/o all'estero, le tre dosi di vaccinazione contro COVID-19, purché siano abilitati a riceverlo, secondo il protocollo corrente.

-I residenti di età superiore ai 18 anni che entrano in centri commerciali, centri commerciali, grandi magazzini, grandi magazzini, conglomerati, negozi che forniscono beni di prima necessità, supermercati, mercati, ristoranti e simili in aree interne, casinò, slot, cinema, teatri, banche, istituzioni finanziarie, chiese, templi, luoghi di culto, biblioteche, musei, centri culturali, gallerie d'arte, club, locali di associazioni sportive, parrucchieri, barbieri, terme, bagni turchi, saune, bagni termali, palestre, notai, uffici di assistenza clienti, procedure amministrative e tabelle di parti di istituzioni pubbliche e private, nonché come associazioni professionali, devono presentare la propria carta fisica o virtuale comprovante di aver ricevuto, in Perù e/o all'estero, le tre dosi di vaccinazione contro COVID-19, a condizione che siano qualificate per riceverla, secondo il protocollo attuale, oltre a indossare una mascherina in modo permanente, secondo alle condizioni indicate nel presente decreto supremo.

-Nel caso di ristoranti o simili, la maschera/e può essere rimossa solo al momento del consumo di cibo.

-Qualsiasi persona che svolge un lavoro di persona deve dimostrare di aver ricevuto tutte e tre le dosi di vaccinazione contro COVID-19, a condizione che sia qualificata per riceverle, secondo il protocollo attuale, i vaccini somministrati sia in Perù che all'estero sono validi.

-Nel caso di fornitori di servizi di attività privata che non hanno l'applicazione delle tre dosi di vaccinazione contro COVID-19, devono fornire servizi attraverso la modalità del lavoro a distanza. Quando la natura del lavoro non è compatibile con il lavoro a distanza, resta inteso che il contratto di lavoro è sospeso, senza avere alcun patrimonio, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, e del comma II) dell'articolo 12 del Testo Unico Ordinato del Decreto Legislativo n. 728, Legge sul Produttività e competitività del lavoro, approvato con decreto supremo n. 003-97-TR, a meno che le parti non concordino sulla sospensione imperfetta del rapporto di lavoro. Mediante una risoluzione ministeriale, il Ministero della Salute, in coordinamento con il Ministero del Lavoro e della Promozione dell'Occupazione, può stabilire casi di eccezione e disposizioni complementari. È obbligo del datore di lavoro verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente paragrafo.

-Per i lavoratori del settore pubblico che non hanno le tre dosi di vaccinazione contro COVID-19, si applicano le disposizioni del Provvedimento Complementare Finale Unico del Decreto Emergenza n. 055-2021 e le disposizioni complementari emanate dal Ministero della Salute, in coordinamento con l'Autorità Nazionale Civile Servizio.

-Per un periodo massimo di quindici giorni di calendario dopo l'entrata in vigore del presente decreto supremo, i fornitori di servizi privati e i lavoratori del settore pubblico che non hanno la terza dose possono continuare a svolgere attività lavorative faccia a faccia.

-La verifica della carta fisica o virtuale che dimostra la conformità all'applicazione della vaccinazione contro COVID-19, in Perù e/o all'estero, deve essere effettuata insieme a un documento di identità ufficiale.

