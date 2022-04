Tony Succar racconta a Infobae come vive il pre-Grammy 2022: «Il sostegno del Perù è immenso» | INTERVISTA

Tony Succar è arrivato a Las Vegas questo martedì 31 marzo per partecipare al edizione 64esima dei Grammy Awards 2022 che si terranno questo sabato 3 aprile. Il famoso percussionista e compositore peruviano gareggerà nella categoria Best Latin Tropical Album.

L'evento che premia i migliori esponenti della musica ha nominato per la prima volta l'arrangiatore e produttore discografico per il suo album «Live in Peru», un concerto dal vivo che compila diverse versioni delle canzoni più ascoltate a livello internazionale come «Billie Jean», «A puro dolor», «Uptown Funk», tra gli altri.

Nonostante il suo fitto programma, il 35enne artista di nazionalità americana e origini giapponesi si è preso qualche minuto per chiacchierare con Infobae, a soli tre giorni dal detenere uno dei premi più importanti dell'industria musicale.

Rimane ben poco prima che si svolgano i Grammy Awards 2022, come ti senti?

Mi sento super eccitato, sono già qui a Las Vegas ed è pura gioia, festa e musica. L'intero settore sta arrivando qui ed è tempo di celebrare tutti gli sforzi. Sono super emozionata.

Hai intenzione di fare una cabala o un rituale prima della cerimonia di premiazione?

Non ho un rituale per così dire, ma cerco sempre di mettermi in una mente positiva. Cerco di rendermi conto di essere lì (ai Grammy) e di vincere. Mettimi in quell'atmosfera positiva e questo sta già accadendo. Tuttavia, a volte non funziona, ma a volte è come nel 2019 quando ero un doppio vincitore ai Latin Grammy. Mente positiva!

Hai scritto un discorso nel caso in cui riuscissi a vincere?

Non preparo mai niente. Non preparo i discorsi perché ho paura di farlo e non vincere. Ecco perché dico che è stato per piacere. Se vinco, in quel momento vado dritto al punto e dico quello che ho da dire.

Foto: Difusión

Di solito uno è in anticipo sui fatti, hai già immaginato la tua reazione quando nominano i candidati nella tua categoria?

Penso che sarà simile a quello che è successo ai Latin Grammy che ero molto nervoso. Ricordo molto bene che tutto mi sembrava al rallentatore, visto che hanno aperto la busta o si sono presi una pausa e ho detto: «aprila ora, per favore». Per me è emozionante, è la cosa migliore essere qui, incredibile.

Hai viaggiato con i tuoi genitori e tuo fratello a Las Vegas, sono il tuo grande supporto...

È bello festeggiare con la tua famiglia ed essere supportato da loro. Per poter andare, uscire e fare tutto insieme. Sono con me dal giorno numero 1 quando non ero nessuno e ora siamo uguali, insieme.

È la prima volta che stai lontano dal tuo bambino?

In realtà è la seconda volta perché qualche giorno fa ero a Boston, ho fatto uno spettacolo e sono tornato solo un paio d'ore. L'ho vista e sono dovuto uscire di nuovo. Non mi piace la verità, mi mancano tanto lei e anche mia moglie. È molto difficile, ma eccomi qui con videochiamate e messaggi. È l'unico modo in cui possiamo esserlo adesso.

Questa volta non ha viaggiato con me più di tutto a causa della pandemia, perché non ha ancora tutti i suoi vaccini. In questo momento non vogliamo rischiare il bambino, quindi abbiamo deciso che loro (sua moglie e sua figlia) rimangono, sono appena venuto con la mia famiglia.

Tony Succar muestra junto a su hija la medalla que recibió de parte de la organización de los Grammy.

Cosa significa per te essere nominato ai Grammy Awards?

Significa che ogni sforzo che fai è stato ripagato e che non è mai troppo tardi per realizzare i sogni. Combatti, bussa a tutte le porte possibili e, anche se ti chiudono, continua. Questo è un momento di festa e di molta lotta.

La musica può portarti in molti posti e questo è quello che è successo. Ho una squadra molto piccola, ma guarda dove sono. Tutto è possibile.

Come hai sentito il sostegno peruviano?

L'ho sentito così tanto. Tutto il sostegno del Perù è immenso. Direi a tutti i tifosi che il Perù è presente ai Grammy. Andiamo in Perù! , continueremo a fare arte e stiamo crescendo. Andiamo avanti in Perù!

Tony Succar charla en exclusiva con Infobae

Hai visto la partita tra Perù e Paraguay?

Ero nel backstage perché avevo un concerto a Boston, ma lo stavo guardando su Facebook ed eravamo solo 2-0 quando è stato il mio turno di entrare sul palco. Poi ho scoperto che era finita e abbiamo festeggiato. È stato spettacolare perché c'erano molti peruviani tra il pubblico con le loro bandiere e stavo suonando musica.

Il Grammy è un risultato molto importante per il Perù, senti una grande responsabilità?

Sono onorato di poter rappresentare il mio paese e sono fortunato ad essere peruviano. Essere peruviani è il massimo, abbiamo tutto e sono orgoglioso di rappresentare il mio Paese. Non mi fermerò mai, farò sempre buona musica rappresentando il mio Perù.

Chi è il tuo designer di guardaroba per i Grammy Awards 2022?

Gino Amoretti è un designer peruviano, con cui ho potuto lavorare quando ero nel programma «La Voz'. Ho adorato i suoi disegni e gli ho parlato di come rendermi qualcosa di spettacolare che rappresenti il Perù ai Grammy. Mi ha davvero sorpreso, indosserò un abito incredibile, ha qualcosa dal Perù ed è molto elegante.

El compositor peruano logró su primera nominación en los Grammy 2022. (Foto: Instagram)

