«The Batman» stabilisce un nuovo record al botteghino e batte «Joker» e «Aquaman»

Nel suo secondo anno di lotta al crimine, Batman esplora la corruzione esistente a Gotham City e il legame tra Gotham e la sua stessa famiglia. (Warner Bros.)

Un successo al botteghino. Nella sua prima americana, The Batman ha superato i film Aquaman e Joker, anche dall'universo di DC Comics e titoli Marvel Studios come Guardiani della Galassia e Spider-Man: Back Home. Secondo nuove informazioni, le sue entrate interne sono aumentate a $338,1 milioni dal suo lancio il 3 marzo nei cinema statunitensi.

Secondo Forbes, che ha recentemente riportato queste cifre, il film con Robert Pattinson è al quarto posto tra le produzioni di maggior successo basate sui fumetti DC, dietro solo Wonder Woman (412,5 milioni), Batman: The Knight of the Night Rises (448 milioni) e Batman: Il cavaliere della notte (533 milioni). Gli ultimi due appartengono alla saga di Gotham Watchman disegnata da Christopher Nolan per il grande schermo.

Inoltre, The Batman è anche posizionato molto vicino ad altri film ad alte prestazioni della Warner Bros. come Harry Potter e i Doni della Morte Parte II (381 milioni) e Sniper (350 milioni); è prevista anche la prossima pubblicazione dei numeri registrati a livello globale. Per ora, non è possibile dichiarare dove sarebbe di fronte ai suddetti film, poiché mancano ancora qualche settimana alla sua uscita sulla piattaforma HBO Max, prevista per il 19 aprile, è ufficiale.

Come ricorderete, tutte le proposte cinematografiche della società sono distribuite anche nel mercato digitale attraverso il servizio di streaming con un'attesa di 45 giorni per mantenere una proiezione esclusiva nelle sale. Gli utenti potranno presto godersi questo riavvio del supereroe sotto gli occhi del regista Matt Reeves, che ha scritto e diretto questa storia che affronta il secondo anno di Bruce Wayne nella sua doppia vita da erede milionario di giorno e Batman di notte.

Robert Pattinson è «vendetta» in The Batman

«Nel suo secondo anno di lotta al crimine, Batman esplora la corruzione esistente a Gotham City e il suo legame con la sua stessa famiglia. Inoltre, entrerà in conflitto con un serial killer noto come The Riddle», descrive la sinossi ufficiale della nuova avventura di Gotham Bat. Reeves prende elementi dai fumetti originali del personaggio per tradurli in una trama completamente rinnovata sul grande schermo.

Robert Pattinson succede a Ben Affleck nel ruolo dell'uomo mascherato e offre una brillante interpretazione dell'eroe attraverso una visione molto più oscura. «I am revenge», è la frase che è diventata un segno distintivo di questa versione dell'attore britannico, che — mettendo a tacere i pregiudizi a causa del suo passato in Twilight — affronta una cupola malvagia in una Gotham City molto più fedele a quella delle pagine della DC Comics.

Il protagonista è stato raggiunto da altre stelle importanti nel cast principale: Zoë Kravitz come Catwoman, Paul Dano come The Riddle, Andy Serkis come Alfred Pennyworth, Colin Farrell come The Penguin e Jeffrey Wright come Jim Gordon. La sceneggiatura e la regia sono state affidate a Matt Reeves, un fan confessato delle avventure del supereroe nei fumetti che è riuscito a mantenere la sua eredità con stile.

The Batman è stato proiettato nei cinema dal 3 marzo in America Latina e arriverà a HBO Max il 19 aprile.

