Spettacolo di Kun Agüero in Qatar: la battuta su un tassista, la frase contro chi fischia Messi e gli elogi calcistici per Morena Beltrán

Sebbene stia ancora assimilando il suo ritiro dal calcio professionistico a causa di un problema cardiaco, Sergio Kun Aguero è felice e si sta godendo la sua nuova vita. L'ex calciatore, che è uno degli ospiti di lusso per il sorteggio della Coppa del Mondo del Qatar 2022, fedele al suo stile, ha divertito tutti in un'intervista a ESPN mentre raccontava i dettagli del suo rapporto con Lionel Messi e ha spiegato quale sarà il suo ruolo nella Coppa del Mondo.

«Se qualcuno lo prende in giro, dirò 'chiudi la bocca, tu va'. Che matti sei? Vai a giocare», ha detto l'uomo uscito dalla cava di Independiente, senza peli sulla lingua. Entrambi si conoscono fin dall'infanzia, dove hanno formato un legame forte che dura ancora nel tempo. Con la maglia albiceleste insieme hanno vinto la Coppa del Mondo Under 20 Olanda nel 2005, una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino 2008 e la Copa America in Brasile 2021.

Secondo la sua opinione, il presente della pulce nella squadra nazionale è mutato considerevolmente: «Gli parlo sempre di altre cose, gli chiedo come sta. È contento della Nazionale, perché come tutti gli altri, quel titolo che stavamo aspettando, ma soprattutto lui, ha dato a tutti un plus di gioia. Soprattutto lui, che ha tolto quel peso a tanti anni di voler vincere un titolo con la squadra nazionale. Si vede in campo, nelle persone, che amano molto di più. Questo ti dà un vantaggio in più».

«Ho visto che c'erano commenti di persone e giornalisti, e noi eravamo degli stronzi... È stato difficile. E che tu ci creda o no, dà fastidio. Quando giochi, senti la pressione che stanno parlando di cose brutte. Ma poi stavamo imparando a conviverci, il che non era la solita cosa. Altrove, con giocatori come lui, non è successo. Ma l'argentino vuole vincere tutto il tempo, vuole di più; e a volte, non si può fare tutto. Andiamo d'accordo con lui. Abbiamo combattuto, sciocche lotte, ma abbiamo cagato dalle risate», ha ricordato Aguero parlando di quando erano al centro delle critiche.

El Kun ha raccontato i dettagli di come il clima è cambiato con la pulce

Con una delle sue uscite tipiche, lo storico marcatore del Manchester City ha paragonato il suo legame con Messi a quello di una coppia: «Andiamo d'accordo, perché è come le coppie, perché una è tranquilla e l'altra è pazza. Ero io quella pazza. Se siamo entrambi uguali, digli che siamo tranquilli, siamo entrambi stupidi a guardarci e cosa diciamo. Siamo diventati amici, ci siamo completati a vicenda. Anche noi abbiamo combattuto, ma non mi sono arrabbiato».

In un'altra parte dell'intervista, l'ex Independiente era anche a conoscenza di tutto ciò che accade nei media e ha elogiato la giornalista Morena Beltrán per il suo livello calcistico: «Giochi bene, mi hanno detto. Giochi bene... Non lo so, non ti ho visto, ma me l'hanno detto». «Che pressione. Ho rubato lì con un buon lasciapassare che ho messo dentro, ma nient'altro», ha risposto la cronista, ricordando la sua interpretazione nel match televisivo con i suoi partner del programma.

Sempre con il suo umorismo caratteristico, il Kun ha anche avvertito i fan albicelestiali di stare attenti quando si tratta di salire su un taxi in Qatar a causa del suo modo spericolato di guidare. «Come farà a suonare il clacson in quel modo? Chi suona il clacson in un hotel? Mamma! Fate attenzione a chi viene qui. Uno dei tassisti mi ha afferrato e ho detto: 'magro, sei come un Hamilton. Mi ha detto che non conosceva Hamilton. Cosa sei, Vettel? Non voglio schiantarmi», ha riso mentre un veicolo interrompeva la nota.

L'uomo con un passato nell'Atlético Madrid e nel Barcellona in Spagna ha anche chiarito di aver rifiutato l'offerta di far parte della delegazione ufficiale argentina ai Mondiali, anche se ha sottolineato che sarà presente alla più alta competizione calcistica del pianeta. «L'invito c'è, ma ho già parlato. Ho parlato con Chiqui (Tapia) e sono stato chiaro. La mia idea è divertirmi e verrò in Qatar come tifoso. Ho un ottimo rapporto con tutti, ma non mi vedo quotidianamente con lo staff tecnico o con i ragazzi. Mi trovo molto d'accordo con i miei compagni di squadra e voglio continuare così. E' un ruolo diverso quello che mi chiedono e penso di non esserci per questo», ha delineato.

«Mi sta divertendo. Però non guardo molte partite. Ma mi sta divertendo, davvero. Da quando avevo 5 anni quando ho iniziato con la palla, la mia vita è stata molto complicata in questo senso. Da quando ho iniziato non mi sono fermato, ho scalato velocemente le categorie. Ho lasciato la mia famiglia molto velocemente, è stato tutto in una volta. E ora vivo un'altra realtà, cosa che prima non potevo fare. Posso viaggiare non importa se devo riposare per allenarmi o cosa mangiare. Sono più liberato e mi diverto. Dopo quello che mi è successo, mi diverto in un modo diverso», ha commentato la sua nuova vita.

