Slap o palazo: hanno creato le piñata di Jada Pinkett e Chris Rock dopo il successo di Will Smith

Indubbiamente, uno dei momenti migliori della televisione mondiale è stato lo schiaffo che l'attore Will Smith ha dato al comico Chris Rock, dopo aver offeso sua moglie, Jada Pinkett, con una battuta sulla sua alopecia durante la cerimonia degli Oscar del 2022.

Dopo questo momento imbarazzante ma intenso, i messicani sono rimasti sorpresi e hanno inondato i social network con le loro reazioni, opinioni, commenti e critiche su questo fatto, che, a meno che qualcuno non dimostri il contrario, è uscito dalla sceneggiatura stabilita da La Academia.

Uno dei profili Facebook che non poteva mancare a parlarne, a modo suo, era la famosa Piñatería Ramírez, nota per aver realizzato repliche, con carta e pasta, dei momenti più ricordati della cultura popolare.

Ora hanno deciso di ricreare Chris Rock e Jada Pinkett. Il comico e attore indossa un abito nero con camicia blu, bianca e papillon. Un outfit molto simile a quello che ha indossato domenica scorsa, 27 marzo. Da parte sua, l'attrice Matrix ha un abito verde, identico a quello che indossava quella notte.

«Pinata di chris rock così non si prende gioco di quelli pelosi. La Piñateria Ramirez ti dà l'opportunità che Will Smith ha avuto. Perché sarà in grado di mettere la p! t* amico di mio figlio.. ma mai! Dica a pelona di fare l'ordine e chiama subito» (sic), era il messaggio che accompagnava le fotografie.

Gli utenti hanno applaudito il lavoro dei responsabili della realizzazione delle piñatas (Foto: Facebook/Piñatería Ramírez)

Tuttavia, hanno anche condiviso l'istantanea di altre due piñata che hanno ricreato il momento, accaduto a metà del 2020, quando Jada ha confessato a Will Smith di averlo tradito con il rapper August Alsina, che ha incontrato grazie a suo figlio, Jaden, quando aveva 23 anni e stava attraversando un «difficile» situazione.

Alcuni passanti si sono fermati a scattare la foto, simulando uno schiaffo. Inoltre, sono stati collocati in diverse posizioni per simulare colpi, distanze e persino infiammazioni.

I follower di questa pagina hanno immediatamente reagito e hanno iniziato a inserire i loro commenti. Alcuni hanno applaudito il lavoro delle persone che hanno fatto le piñata, perché hanno detto che erano molto simili a persone reali.

Un altro settore ha deciso di continuare a prendere in giro e ha condiviso alcune battute e meme. Hanno anche sottolineato che, fino ad ora, nessuno si è espresso contro queste creazioni, come è successo in precedenti occasioni.

Infine, non hanno trasmesso messaggi relativi a Eduardo Yáñez, un altro attore che ha deciso di colpire un giornalista su un tappeto rosso, perché gli aveva chiesto di suo figlio, che aveva appena avuto un incidente.

Chris Rock ha deriso l'alopecia della moglie di Will Smith, che ha causato la furia dell'attore (Foto: Reuters/Brian Snyder)

Dopo che ognuna delle persone coinvolte ha dato il proprio punto di vista sui fatti, oltre alle diverse opinioni del mondo dello spettacolo, mercoledì scorso The Academy ha invitato l"attore Will Smith a inviare una dichiarazione scritta sulla loro condotta al gala degli Oscar del 2022.

Secondo una dichiarazione inviata a EFE, l'attore ha 15 giorni per inviare quella dichiarazione prima che il 18 aprile l'Accademia «intraprenda qualsiasi azione disciplinare», che potrebbe essere «sospensione, espulsione o qualsiasi altra sanzione consentita dallo statuto».

L'istituzione ha anche chiarito che ha chiesto a Smith di lasciare la cerimonia dopo l'incidente, ma lui ha rifiutato, anche se ha ammesso che «avrebbe potuto gestire la situazione in modo diverso».

Questo chiarimento arriva dopo che uno dei presentatori del gala, Wanda Sykes, ha criticato nel programma di Ellen DeGeneres la permissività dell'Academy nei confronti dell'attore.

«Assalti qualcuno, ti scortano fuori dall'edificio e basta. Ma per lasciarlo andare avanti... Ho pensato che fosse disgustoso», ha detto Sykes, che poi ha dovuto salire sul palco per continuare a condurre la cerimonia.

