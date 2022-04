Sergio Fajardo ha negato ogni possibilità di prendere un caffè con Federico Gutiérrez

IMAGEN DE ARCHIVO. Sergio Fajardo habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, Marzo 8, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

Ci vogliono meno di due mesi perché la Colombia partecipi nuovamente alle elezioni elettorali, in questo caso alle elezioni presidenziali. Questo è il motivo per cui diversi candidati continuano a gestire le loro strategie e cercano approcci con diversi fronti politici per essere in grado di raggiungere le elezioni il 29 maggio forte. Sergio Fajardo è stato uno dei candidati più attivi negli ultimi giorni nella capitale colombiana e ha chiarito la sua posizione rispetto ad altri candidati, come Federico Gutiérrez.

Il candidato del Team Colombia Federico Gutiérrez ha recentemente aperto la possibilità di «prendere un caffè» con i candidati presidenziali Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt e ha chiarito loro che «anche loro sono i benvenuti» nella coalizione. Di fronte a ciò, il candidato del Centro Esperanza è stato energico nella sua risposta e ha assicurato che non avrebbe sostenuto Gutiérrez in quanto rappresenta la scuola politica dell'ex presidente e leader del Centro Democratico, Álvaro Uribe Vélez.

«Non ho intenzione di sostenere Federico Gutiérrez perché rappresenta la continuità del presidente Iván Duque, la scuola politica dell'ex presidente Álvaro Uribe che termina nel 2022. Questo non significa che non mi piaccia come persona, che non mi piaccia, che non sia un problema personale, è un problema politico. La Colombia sta per cambiare non può continuare, indipendentemente da quanto trucco abbiano messo sulla candidatura di Fico Gutiérrez e sulla candidatura di Rodrigo Lara «, ha detto il candidato Sergio Fajardo.

E ha chiarito che: «Ripeto, non è un problema personale, è politico e quella strada è già stata percorsa dalla Colombia. La Colombia sta per cambiare e io rappresento quel cambiamento». Secondo gli ultimi sondaggi, il candidato del Patto storico, Gustavo Petro, è quello che guida l'intenzione di voto, seguito da Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández e Sergio Fajardo, quindi ogni movimento politico potrebbe essere fondamentale di fronte alle elezioni.

Sulla possibilità di prendere un caffè con Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo è stato enfatico nel dire che tra i due candidati non hanno molto in comune da allora «no. Avremo tutto il tempo per bere molti caffè nella vita. Siamo in momenti politici. Prende il caffè con César Gaviria, con il Cambiamento Radicale, con l'U, con il partito conservatore, e quelli non sono i caffè che bevo».

D'altra parte, anche Ingrid Betancourt ha parlato di questa possibilità e ha osservato che «non mi ha ancora invitato. Noi in Colombia dobbiamo uscire dalla polarizzazione e questo non è un dibattito personale. Il modo in cui possiamo unirci è tra colombiani che sono contrari alla corruzione e che non consentiranno macchinari. Ogni incontro deve avere questa volontà come premessa».

La candidata del Green Oxygen Party ha anche dichiarato che al momento non avrebbe avuto alcun approccio con il candidato del Team per la Colombia, «ha dei macchinari. Sono ben divisi tra lui e Petro. Cioè, potremmo parlare, ma ovviamente non verranno fatte alleanze in quel contesto, a meno che non cambi. Tutti possono cambiare».

