Se il Perù vince il ripescaggio: quando affronterà Francia, Danimarca e Tunisia nella Coppa del Mondo del Qatar 2022?

Sebbene ci siano ancora tre squadre da conoscere per completare le 32, il Perù è incluso in esse, la FIFA ha tenuto il sorteggio per la fase a gironi della Coppa del Mondo del Qatar 2022 questo venerdì 1 aprile a Doha. Lì, si è scoperto che, se la squadra peruviana riuscirà a battere il rivale nel ripescaggio, sarà nel gruppo D insieme a Francia, Danimarca e Tunisia. Inoltre, le date delle partite e gli eventuali stadi sono già noti.

Secondo Eduardo Combe, gli scenari in cui potrebbero giocare Perù, Emirati Arabi Uniti o Australia saranno i seguenti: Lusail Stadium di Lusail, 974 a Doha, Education City Stadium di Doha e Al Jonoub Stadium di Al-Wakrah. Inoltre, le date si giocheranno da martedì 22 novembre a mercoledì 30 novembre. Ricorda che solo i primi due vanno agli ottavi di finale.

Come è già noto, la 'bicolore' saprà se fa parte di questo gruppo quando definirà la partita contro gli Emirati Arabi Uniti o l'Australia il 13 giugno dalle 13:00 (ora peruviana) a Doha. Entrambi i paesi che giocheranno le qualificazioni asiatiche giocheranno il 7 dello stesso mese nella stessa città.

L'ultima volta che il Perù ha partecipato a una coppa del mondo, la Russia 2018, ha affrontato la Danimarca al primo appuntamento e la Francia il secondo giorno. In entrambe le partite ha perso 1-0, ma sono stati i «Galli» ad essere totalmente eliminati dalla competizione. L'unico gol della partita è stato segnato da Kylian Mbappé. Poche settimane dopo i «bleus» sono stati incoronati campioni del mondo per la seconda volta nella loro storia.

DATE DEL GRUPPO D:

Martedì 22 novembre Perù, Australia o Emirati Arabi Uniti contro Francia

Sabato 26 novembre Perù, Australia o Emirati Arabi Uniti contro Tunisia

Mercoledì 30 novembre Perù, Australia o Emirati Arabi Uniti contro Danimarca

È COSÌ CHE SI SONO FORMATI I GRUPPI:

GRUPPO A

- Qatar

- L'Ecuador

- Senegal

- Paesi Bassi

GRUPPO B

- Inghilterra

- L'Iran

- Stati Uniti

- Scozia, Galles o Ucraina

GRUPPO C

- Argentina

- Arabia Saudita

- Messico

- Polonia

GRUPPO D

- Francia

- Perù, Australia o Emirati Arabi Uniti

- Danimarca

- Tunisia

GRUPPO E

- Spagna

- Costa Rica o Nuova Zelanda

- Germania

- Giappone

GRUPPO F

- Belgio

- Canada

- Marruecos

- Croazia

GRUPPO G

- Brasile

-Serbia

- Svizzera

- Camerun

GRUPPO H

- Portogallo

- Ghana

- L'Uruguay

- Repubblica di Corea

JORGE LUIS PINTO HA PREFERITO IL PERÙ A REPECHAJ

Jorge Luis Pinto, ex allenatore degli Emirati Arabi Uniti, ha parlato in una recente intervista e ha affermato che le squadre sudamericane sono superiori a quelle che giocano le qualificazioni asiatiche, in questo caso l'ultima squadra che ha guidato e l'Asutralia. «Ho affrontato l'Australia nell'ultima qualificazione perché avevamo i playoff con loro, è una squadra più europea, che preme e gioca semplicemente, con un tocco veloce. Emirates è più tecnica e ha un centravanti straordinario. Per me, il Perù è il favorito per vincere il ripescaggio. Noi sudamericani abbiamo più dinamiche, più tocco di palla, in generale più calcio», ha commentato in un'intervista al Fútbol Como Cancha.

