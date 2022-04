Run Run: Incontra Lucila, la volpe andina che le ha rubato il cuore a Granja Porcón

Run Run, la volpe andina più amata da molti peruviani, sta aprendo una nuova casa, dopo che è stata trasferita a Cajamarca. Per dare a questo animale un migliore benessere, è stato deciso di portarlo a Granja Porcón, un luogo che dista 45 minuti dalla città.

Come è noto, questo sito ospita più di 50 specie selvatiche, che a causa di vari fattori e per preservare il loro lignaggio si trovano in questo luogo.

Per la fortuna di Run Run, nella sua nuova casa c'è anche una volpe andina di nome Lucila, che ha senza dubbio rubato il cuore della piccola volpe. Secondo gli allevatori di questo grande parco, entrambi gli animali lo hanno colpito nel migliore dei modi. Ha trovato l'amore?

Vale la pena ricordare che Lucila è anche una volpe andina, salvata circa un mese fa. È molto giocosa e ha accolto molto bene il suo nuovo partner. Inoltre, da quando si sono incontrati, non hanno smesso di giocare e correre nel loro nuovo spazio.

Entrambi condividono un ambiente spazioso di 140 metri quadrati. La loro nuova casa si trova in una zona con un clima tipico del loro habitat naturale e ha le giuste condizioni per il suo processo di adattamento, secondo i rappresentanti di Serfor.

Alla domanda agli specialisti se Run Run potesse tornare nel suo habitat naturale, hanno risposto che essendo stato estratto dalla natura come prodotto riproduttivo del commercio illegale di fauna selvatica, i suoi genitori non gli hanno insegnato a cacciare, nutrirsi e difendersi dai predatori, quindi deve rimanere sotto la cura degli umani un centro di allevamento.

Run Run è stato trasferito in questa posizione, a seguito di un processo di quarantena in cui è stato attentamente monitorato da specialisti della foresta e della fauna selvatica Amministrazione tecnica (ATFF) Serfor Lima. A causa delle sue condizioni ottimali, è stato stabilito che era adatto a conoscere la sede che lo ospitava.

Durante la quarantena, gli specialisti dell'ATFFS Lima di SERFOR hanno fornito cure veterinarie alla volpe, con una dieta equilibrata, composta per il 95% da carne e per il 5% da frutta e tuberi. Le ultime analisi hanno mostrato che la volpe era sana e si era ripresa da malattie contratte nel suo contatto con i cani, come ehrlichia e anaplasma.

Ora, gli specialisti di ATFFS Cajamarca monitorano lo stato di salute di Run Run ogni giorno e coordinano permanentemente con Granja Porcón i dettagli relativi al processo di adattamento della volpe andina nella sua nuova casa.

Run Run nella tua nuova casa | Foto: Serfor

COME ARRIVARE A LA GRANJA PORCÓN

Per arrivare a Granja Porcón devi andare alla Plaza de Armas di Cajamarca, da lì ci sono diversi autobus per il posto affollato. Dalla città a questa zona ci vogliono circa 45 minuti.

Vale la pena ricordare che Granja Porcón ha una pineta di oltre 12.000 ettari, con una vasta vegetazione e paesaggi tipici delle montagne Cajamarquina. Si trova ad un'altitudine di 3510 metri e ospita varie specie di animali selvatici in cattività come giaguaro, vigogna, condor andino, tra gli altri.

