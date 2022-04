Questo è il video di Lina Tejeiro che Instagram l'ha censurata: «Non ho intenzione di insistere più»

Tra i post pubblicati da Lina Tejeiro sui suoi social network, ci sono diversi video comici, principalmente quelli che sono così popolari doppiaggio su TikTok, ad esempio, giovedì scorso, 31 marzo, l'attrice ha pubblicato un video sul suo account TikTok così come su Instagram in cui agisce come una ñera e doppietta l'audio che dice cose come: «Posso essere una ragazza, ma non quella di chiunque, ok?... boom! gonorre* e pugnalarlo per pazzo, per uno sciocco, per maleducato».

A sua volta, la llanera ha intitolato questa pubblicazione come: «Quando mi chiamano ñera» e, dal momento che ha registrato questo video da una prospettiva comica, ha messo l'etichetta Humor.

Il video giocoso in cui Lina Tejeiro si comporta come una baby sitter

Tuttavia, sebbene il post sia ancora elencato su TikTok su Instagram, la storia era totalmente diversa, poiché il suo video è stato cancellato. Poi, dalle sue Storie su Instagram, Tejeiro ha commentato l'accaduto e ha messo sul tavolo i suoi timori di ripubblicare il video su quel social network.

«Ehi, hanno cancellato il mio TikTok, hanno cancellato il mio Reel de la ñera perché penso che molte persone lo abbiano segnalato e cancellato. Bene, cosa abbiamo intenzione di fargli. Ho paura di sollevarlo di nuovo e che lo abbasseranno di nuovo, che mi sgrideranno, che mi toglieranno il conto», sono state le sue prime parole sull'argomento.

Tuttavia, l'attrice non si è seduta a guardare e alla fine ha deciso di chiarire che «non c'era niente di sbagliato» nella sua pubblicazione, successivamente, il video della babysitter è apparso di nuovo sul suo Instagram, ma solo nella sezione Reels, non nel suo Feed.

Lina Tejeiro spiega perché Instagram ha scaricato un video divertente in cui si comporta come una babysitter

«Mi hanno ripubblicato il video, ho fatto appello, ho detto che era un errore, che non c'era niente di sbagliato nel mio video e me l'hanno ripubblicato; quindi, per favore, non segnalarlo, non fare così... So cosa è successo e cioè che l'hanno cancellato come dal Feed, dall'inizio di Instagram, ma se vai su Reels eccolo lì, puoi vederlo lì».

Tuttavia, sebbene tutto sembrasse essere di nuovo in ordine, il video è stato cancellato di nuovo poco dopo. «Hanno cancellato di nuovo il video e chiuso la mia sessione di cellulare, penso che non insisterò più. Dimentichiamo il video», sono state le parole che hanno chiuso la questione in questione.

Domenica scorsa, 20 marzo, è stata la data selezionata nel calendario per lo sviluppo degli India Catalina 2022 Awards, che sono ora nella loro 38a versione. E, Lina Tejeiro ha avuto una nomination per questo premio, in particolare il suo nome è stato incluso nella categoria «Miglior attrice non protagonista in una telenovela, serie o miniserie»; per quale produzione? Bene, per il suo lavoro svolto in 'Chichipatos', una serie che il pubblico può guardare su Netflix.

Tuttavia, l'attrice llanera non è stata vittoriosa come vincitrice, quel titolo è stato vinto da Marcela Benjumea a causa della sua interpretazione di «Esther Daza» per «La nipote prescelta», quindi, ecco la reazione di Lina Tejeiro dopo non aver vinto:

La reazione di Lina Tejeiro a non vincere l'India Catalina per la quale è stata nominata

CONTINUA A LEGGERE: