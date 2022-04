Queste sono state le scuse di Gabriel Quadri dopo aver chiamato Salma Luévano «signore»

Nel pomeriggio del 31 marzo, il deputato per il Partito di Azione Nazionale (PAN), Gabriel Quadri de la Torre, è stato oggetto di aspre critiche a causa del suo commento transfobico davanti alla Camera dei Deputati.

Dal momento che durante la sessione, il deputato ha definito Salma Luévano «signore» nonostante si identificasse come una donna, che è stata condannata da diversi membri di partiti politici posizionati su entrambi i lati dello spettro, principalmente il National Regeneration Movement ( Morena), il Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI) e lo stesso PAN.

In seguito, Quadri, in un'intervista alla giornalista Azucena Uresti, ha accettato che era troppo da parte sua chiamarla signore e ha riconosciuto che «è stato un eccesso e un errore, quindi da oggi in poi mi riferirò a lei come una donna e come una deputata».

Ha anche detto di aver già chiesto delle scuse in seguito alle espressioni di rifiuto da parte di vari membri della Camera.

Quadri è stato individuato in diverse occasioni come transfobia per i suoi commenti contro la comunità e l'ideologia di genere (FOTO: RASHIDE FRIAS/CUARTOSCURO.COM)

Ciò è accaduto durante il dibattito sulla riforma della salute mentale, poiché il deputato blu e bianco ha presentato una riserva per vietare ai genitori o ai tutori di prendere decisioni con interventi medici e procedure relative all'infanzia trans.

Così la deputata Luévano si è scagliata contro Quadri e ha detto che «Come una donna orgogliosamente trans voglio dire all'uomo che si sbaglia molto e che si ricorda di avere figli e famiglie e che speriamo che chiudano la bocca lì».

Di fronte a questa risposta, il deputato bianco e blu ha affermato che «l'onorevole Luévano mi sta minacciando in seduta plenaria e che non dà alcun argomento sull'argomento che stiamo trattando, si limita a insultare e squalifica».

Dopo questo commento, diversi legislatori e legislatori hanno espresso il loro rifiuto dei commenti del panista. La deputata Cynthia Iliana López Castro del banco del PRI ha chiesto a Quadri di scusarsi pubblicamente, «stiamo mancando di rispetto a tutte le donne, a tutti i parlamentari e a tutti i messicani che hanno combattuto per molti anni in questo Paese perché non c'è discriminazione».

Dopo diversi altri discorsi, Quadri ha offerto delle scuse a Luévano perché «riconosco di aver commesso una colpa, un eccesso retorico, ma che si è verificato anche nel contesto di calunnie e insulti che provengono da quella parte», ha assicurato il deputato, che in seguito ha chiesto che l'espressione fosse rimossa da il giornale dei dibattiti.

Quadri ha definito la deputata Sandra Luévano «signore» (Foto: Twitter/ @SalmaLuevano)

Infine, alla fine della sessione, i legislatori hanno assunto il Consiglio di amministrazione in segno di protesta, che ha indotto il panista a commento sul suo Twitter che ritiene i membri di San Lazaro responsabili di ciò che potrebbe accadere a lui o alla sua famiglia.

Allo stesso modo, il ministro Arturo Zaldívar ha preso posizione contro i commenti fatti dall'ex candidato alla presidenza nel 2012, sostenendo che la transfobia è un odio emerso dall'ignoranza e dall'intolleranza.

«Oggi e sempre la transfobia è inaccettabile. È l'odio che nasce dall'ignoranza e dall'intolleranza. È il prodotto dell'arroganza di chi si sente superiore e possiede l'unica verità, ma in fondo è la paura di chi è diverso. Tutti i diritti per tutte le persone».

La legislatrice Salma Luevano aveva già presentato una denuncia contro Gabriel Quadri a causa di un commento in cui ha sottolineato legislatori transgender come «uomini di Morena, abiti da donna, alti e robusti».

