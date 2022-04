Questa è Guerra: Tepha Loza sorprende il collezionista di combi e le regala 1000 suole

Tepha Loza ha vissuto un momento emozionante quando ha appreso la storia di un collezionista di combi che deve portare avanti i suoi figli da sola. Il membro di Esto es Guerra arrivò al luogo in cui si trovava la linea di trasporto vestito in incognito in modo che nessuno potesse riconoscerla.

All'inizio si avvicina alla donna e chiede se l'auto su cui stava per salire l'avrebbe portata agli Inca Trails. Il collezionista ha indicato che sì, così la ragazza del reality ha proceduto a salire a bordo del veicolo con la scusa che avrebbe aspettato che partissero sulla strada.

Tuttavia, dopo pochi minuti, la sorella di Melissa Loza scende dai mezzi pubblici, sostenendo che faceva molto caldo all'interno, procedendo a parlarle per avere maggiori informazioni sulla sua vita familiare.

È in quel momento che il collezionista le dice di avere due figli, uno di 12 anni e l'altro di 9 anni. Poiché non ha sostegno, riferisce che lavora dalle 5 del mattino alle 9 di sera per mantenere la sua famiglia.

Le parole del wrestler hanno commosso Tepha Loza, che ha proceduto a toglierle occhiali da sole e maschera per rivelare la sua identità, questo è successo esattamente dopo che il collezionista ha confessato di non essere stata in grado di acquistare materiale scolastico finora.

Allo stesso modo, immediatamente, la ragazza della realtà gli dice che le avrebbe regalato lo zaino che conteneva 1000 suole all'interno, qualcosa che ha causato emozione nella donna , che non ha potuto fare a meno di scoppiare in lacrime quando ha saputo che avrebbe ricevuto un sostegno finanziario in questo momento difficile.

«Non piangere perché mi farai piangere. Sono felice di averti incontrato, sei una donna combattente, sei un esempio, perché porti avanti i tuoi figli da solo», disse la guerriera con la voce spezzata dall'emozione di dare questa grande gioia all'operaio.

Allo stesso modo, la madre di famiglia ha dichiarato di essere molto entusiasta di questa sorpresa che ha ricevuto. « Non avevo comprato forniture per i miei figli. Dio non mi abbandona, tutto a causa dei miei figli, grazie a loro vado avanti », ha aggiunto.

HUGO GARCÍA REGALA 1000 SUOLE AL VENDITORE FITTIZIO

Il programma Esto es Guerra non ha smesso di fornire assistenza sociale ai più bisognosi, quindi tutti i «guerrieri» hanno vinto uno zaino con 1000 suole che servirebbe a sostenere finanziariamente i più bisognosi.

Hugo Garcia ha deciso di fare questo regalo a una venditrice di ventose. Ha indicato di essere il padre e la madre dei suoi 3 figli più piccoli, che porta a scuola e dopo averli raccolti, inizia a vendere dolci per sostenerli.

« Svolgerai tutti i tuoi compiti », disse il guerriero al piccolo. Poi si rivolse alla madre, e si congratulò con lei per essere una madre forte e combattiva per i suoi figli. «Esci tutti i giorni a lavorare per i tuoi figli», ha detto la compagna di Alessia Rovegno.

