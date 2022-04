Qatar 2022: Argentina, Polonia e Arabia Saudita, rivali della nazionale messicana ai Mondiali

Il sorteggio si è svolto per determinare i gironi alla Coppa del Mondo del Qatar 2022. Dal Centro Esposizioni e Congressi di Doha, la capitale del Qatar, la squadra nazionale messicana è stata integrata nel settore C insieme ad Argentina, Polonia e Arabia Saudita. La fase a gironi si svolgerà tra lunedì 21 novembre e venerdì 2 dicembre. In quel periodo, ci saranno 48 partite. La partita di apertura sarà tra Qatar ed Ecuador.

A: Qatar, Ecuador, Senegal e Paesi Bassi

B: Inghilterra, Senegal, Stati Uniti e ripescaggio europeo

C: Argentina, Messico, Polonia e Arabia Saudita

D: Francia, ripescaggio intercontinentale (Perù o Australia/Emirati Arabi Uniti), Danimarca e Tunisia

E: Spagna, ripescaggio intercontinentale (Costa Rica o Nuova Zelanda), Germania e Giappone

F: Belgio, Canada, Croazia e Croazia

G: Brasile, Serbia, Svizzera e Camerún

H: Portogallo, Ghana, Uruguay e Corea del Sud

Quelli guidati da Gerardo Tata Martino esordiranno contro la Polonia il 22 novembre, contro l'Argentina il 26 novembre e chiuderanno definitivamente la fase a gironi contro l'Arabia Saudita il 30 novembre.

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Presenters Idris Elba and Reshmin Chowdhury walk on during the draw REUTERS/Pawel Kopczynski REUTERS

Argentina: La squadra di Lionel Messi è testa di serie e la favorita per passare al turno successivo. L'albiceleste ha vinto il suo posto in Qatar 2022 dopo essere arrivato secondo nelle qualificazioni del Conmebol segnando 39 punti e un record di zero partite perse (solo il Brasile lo ha superato di sei unità.

Il record nei Mondiali per i messicani non è positivo quando si affrontano gli argentini. I ricordi più recenti provengono dalla Germania 2006 dove si sono scontrati negli ottavi di finale. Dopo un pareggio contro uno nei tempi regolamentari, il Tri è stato eliminato con un gol di Maxi Rodríguez in 98 minuti. Il secondo risale al Sud Africa 2010, dove i volti sono stati nuovamente visti nella stessa istanza. L'Argentina ha vinto tre gol contro uno.

Polonia: Lewandowski e la società hanno condiviso il gruppo I con l'Inghilterra nelle qualificazioni europee per il Qatar 2022. Dopo dieci partite, i polacchi sono arrivati secondi nel settore, il che è valso loro di entrare indirettamente nella disputa per il biglietto. La partita per il passaggio è stata vinta due a zero contro la Svezia.

Arabia Saudita: Gli arabi si sono qualificati finendo primi del gruppo F nella Confederazione asiatica con 23 punti. Hanno superato squadre come Giappone e Australia

México en el Grupo C de la Copa Mundial de Qatar 2022. Foto: @miseleccionmx

Sudafrica 2010: Gruppo A condiviso con la Coppa del Mondo che ospiterà il Sudafrica, l'Uruguay e la Francia. Si è qualificato secondo con quattro punti (anche i sudafricani hanno segnato quella cifra, ma sono stati esclusi dal numero di gol subiti). Ha vinto contro la Francia, ha pareggiato con il Sudafrica e ha perso contro l'Uruguay.

È stato eliminato dall'Argentina negli ottavi di finale.

Brasile 2014: Gruppo A condiviso con Brasile, Croazia e Camerun ospitanti della Coppa del Mondo. Si è classificato secondo con sette punti (lo stesso della canarinha). Ha vinto contro Camerun e Croazia, e ha pareggiato con il Brasile.

È stato eliminato dai Paesi Bassi negli ottavi di finale.

Russia 2018: Gruppo F condiviso con Germania, Svezia e Corea del Sud. Si è qualificato secondo con sei punti (ha battuto l'attuale squadra campione del mondo). Ha vinto Germania e Corea del Sud e ha perso contro la Svezia.

È stato eliminato dal Brasile negli ottavi di finale.

