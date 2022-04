Polonia, la squadra del capocannoniere: cinque fatti da sapere sul terzo rivale dell'Argentina ai Mondiali in Qatar

Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Path B Playoff Final - Poland v Sweden - Silesian Stadium, Chorzow, Poland - March 29, 2022 Poland's Robert Lewandowski celebrates scoring their first goal with Jan Bednarek and Kamil Glik REUTERS/Kacper Pempel

La Polonia sarà la rivale della chiusura della fase a gironi per la nazionale argentina mercoledì 30 novembre allo stadio di Lusail: entrambe compongono il Gruppo C della Coppa del Mondo in Qatar insieme a Messico e Arabia Saudita.

La qualificazione per la Coppa del Mondo del Qatar 2022 ha presentato molti problemi alla Polonia. Non era una favorita per vincere il suo gruppo nelle qualificazioni condividendolo con l'Inghilterra, e ha sofferto fino all'ultimo appuntamento, dove si è assicurata il secondo posto due punti sopra l'Albania. Nella fase successiva, si è qualificato per la partita culmine squalificando la Russia e poi sconfiggendo la Svezia 2-0 con la categoria e assicurandosi così il passaggio alla prossima Coppa del Mondo.

Czesław Michniewicz, l'allenatore, richiede che i suoi giocatori siano in ottime condizioni fisiche per adempiere a uno dei pilastri della sua tattica, che è quello di essere dominante e mettere molta pressione sull'avversario, assicurandosi che non abbia spazio per giocare la sua partita. Un'altra caratteristica principale è che gli piace giocare con due attaccanti per ottenere il meglio dallo stendardo della squadra, Robert Lewandowski.

«L'elemento base assoluto del nostro gioco nell'attacco deve essere quello di nutrire Lewandowski e gli altri attaccanti», ha spiegato in diverse conferenze stampa. Ha aggiunto del privilegio di avere l'attaccante del Bayern Monaco in squadra: «Non possiamo permetterci di sprecare questo potenziale. Non solo la Polonia ha il miglior «cecchino» del mondo, ma nel complesso ha un livello molto alto di attaccanti tra cui scegliere».

1) Un allenatore flessibile affamato di gloria

L'allenatore festeggia la qualificazione per il Qatar (Foto: Reuters)

All'inizio del 2022, Pablo Sousa è stato licenziato e sostituito da Czesław Michniewicz. L'allenatore polacco ha tirato molto a livello locale ed è soprannominato «Mourinho» a causa delle somiglianze con l'allenatore portoghese. Fin dalla prima conferenza stampa, ha indicato direttamente l'ego polacco parlando delle grandi tradizioni del paese e persino riferendosi a Papa Giovanni Paolo II con l'obiettivo di ottenere rapidamente il sostegno pubblico.

Il principale cambiamento che ha portato al suo arrivo in panchina dei sostituti, oltre alla mentalità positiva che cerca sempre di instillare, è stato tattico. Cresciuto nell'eccellente scuola locale di allenatori, usa un allenamento ibrido molto flessibile che potrebbe essere piantato come un 3-4-3 in numeri. La Polonia ora gioca con tre difensori quando si spingono in avanti, passando a quattro e persino a una linea da cinque quando non hanno la palla.

In campo, tuttavia, l'inizio del suo mandato è stato incentrato sul raggiungimento della qualificazione alla Coppa del Mondo. I dubbi iniziarono a cadere sul direttore tecnico a causa del suo stile ambizioso. Czesław, tuttavia, non ha mai cambiato il suo atteggiamento o le sue convinzioni ed è sempre stato convinto di poter ottenere il meglio da questa generazione di giocatori.

Come professionista che crede nel duro lavoro e nella buona comunicazione, è importante che Michniewicz si concentri prima sull'essere umano e poi sul giocatore. Indica ai giocatori quanto siano importanti nei loro piani e che hanno l'aggiunta di parlare correntemente un totale di quattro lingue.

2) La necessità di un salto nelle competenze gerarchiche

La nazionale polacca è arrivata ultima nel gruppo E all'ultimo campionato europeo (Foto: Reuters)

La ricca storia della nazionale polacca a livello globale e continentale ha subito forti alti e bassi negli ultimi anni. L'urgenza di fare una grande gara è diventata più una necessità che un desiderio. Fuori nel primo turno della recente Euro Cup che ha raccolto solo un punto ed eliminato anche nella fase a gironi in Russia 2018, il debito in essere è enorme.

Dobbiamo tornare a Euro 2016 per vedere un quarto di finale per la Polonia, in cui sono caduti in Portogallo, che alla fine sarebbe stato campione. Ha poi evidenziato la triste prestazione nell'edizione 2012, in cui era a casa con l'Ucraina ed è stato anche lasciato fuori con un'altra scarsa prestazione nella fase iniziale. Le speranze e le pressioni sono concentrate su Robert Lewandowski, che spera di essere il leader della squadra che cercherà di ripetere le gesta polacche dei campionati del mondo in Germania 1974 e Spagna 1982.

3) Robert Lewandowski, il terrore degli arcieri

Robert è la grande figura della Polonia oltre ad essere incaricato di indossare il nastro del capitano (Foto: Azione)

Se la Polonia può sognare grandi cose, è grazie all'enorme talento del suo centravanti. L'ex allenatore ha più volte ammesso di aver pianificato un sistema di gioco che è responsabile della cura di Robert Lewandowski, che stagione dopo stagione dimostra il suo potere davanti alla porta con la maglia del Bayern Monaco.

Il 33enne è già il capocannoniere e il giocatore con più presenze nella storia polacca. Con un gol nella partita di definizione contro la Svezia, è stato anche incaricato di fare il primo passo verso il Qatar 2022. «Bravo team, bravi tifosi! Tutto è possibile quando combatti fino alla fine e credi nella vittoria. Andiamo ai Mondiali», ha scritto sul suo account Instagram accanto a una foto in cui viene visto festeggiare verso la tribuna piena di tifosi.

Tuttavia, in diverse occasioni è stato criticato per non aver rappresentato bene il paese nei principali partiti. Questo è il grosso problema che ha la Polonia: di fronte alle grandi potenze, la gerarchia pesa sempre dall'altra parte ed è allora che Robert si sente più solo. Questa volta, con un sistema di gioco più oliato e flessibile, spera di rompere il segno della Russia e superare la fase a gironi.

4) Il centrocampista: Piotr Zielinski

Il volante del Napoli è responsabile dell'unione di difesa e attacco in una squadra che di solito è divisa (Foto: Reuters)

Sebbene Piotr Zielinski sia un architetto in mezzo alla campagna, non è un leader naturale. Il talentuoso volante del Napoli parla spesso del suo gioco, ed è senza dubbio quello che sta facendo in questa stagione, dove continua a fare la media di grandi numeri sia in gol che in assist.

«Zielinski è un giocatore eccezionale», ha detto Michniewicz del centrocampista. Ha aggiunto, facendo un esempio: «Una volta ho sentito Pep Guardiola parlare di Phil Foden. Diceva di essere un genio, un talento eccezionale. Ma per raggiungere il più alto livello mondiale, devi sapere quando cambiare il ritmo del gioco. Piotr ce l'ha. Lui vede tutto. Sente perfettamente lo spazio tra i suoi compagni di squadra e l'avversario. Ha un incredibile senso del tempo e della geometria dei toni. Puoi rallentare o velocizzare il gioco con un solo passaggio. È un bellissimo calciatore. A volte ha solo bisogno di un po' più di adrenalina. Cercheremo di farlo».

Non ci sono dubbi in tutta Italia sul talento di Zielinski. Dopotutto il Barcellona lo voleva e anche Jürgen Klopp una volta gli mandò un elicottero per parlare di un trasferimento a Liverpool. Zielinski è il diamante della Polonia con un grande cuore. L'intero paese si aspetta che risplenda brillantemente in Qatar.

5) Due interventi da ricordare

La Polonia raggiunse il terzo posto nella Coppa del Mondo nella Germania federale nel 1974

Il Qatar sarà la decima partecipazione della nazionale polacca ai Mondiali. Le due presenze più importanti del paese europeo nel più alto evento calcistico si sono generate nella Germania Federale 1974 e in Spagna nel 1982, quando in entrambe le occasioni è arrivata al terzo posto sorprendendo l'intero pianeta. Una generazione di grande talento che è rimasta sul punto di giocare la partita per il titolo: la gente del posto e l'Italia sono stati i carnefici della speranza.

Inoltre, mette in evidenza un secondo turno in Argentina 78 ′ e gli ottavi di finale sia in Francia 38 ′ che in Messico 86 ′. Sfortunatamente, nelle sue ultime tre esibizioni, che erano in Corea-Giappone 02′, Germania 06′ e Russia 18′, ha finito per lasciare la fase a gironi.