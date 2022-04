Peso colombiano si indebolisce dopo la decisione sui tassi: Andes FX

(Bloomberg) Il peso colombiano si indebolisce e i tassi swap scendono dopo che la banca centrale ha sorpreso con un aumento del tasso di solo un punto percentuale. L'attività economica cilena, da parte sua, è stata inferiore alle attese, rafforzando l'orientamento moderato adottato questa settimana dall'autorità monetaria.

La banca centrale colombiana si è unita a Cile e Brasile nell'adottare un approccio più prudente all'inflazione, temendo che aumenti più ripidi dei tassi possano essere più dannosi che benefici per l'economia. La banca ha aumentato il tasso di riferimento di un punto percentuale, portandolo al 5%. Cinque dei sette membri del consiglio hanno sostenuto la mossa, mentre due erano favorevoli a un aumento maggiore di 1,5 punti percentuali. Nessuno dei 24 analisti intervistati da Bloomberg si aspettava un risultato del genere, con una stima media che il tasso sarebbe stato del 5,50%.

Il peso è sceso dello 0,4% a 3.777 per dollaro, rendendola la valuta con le peggiori prestazioni in America Latina, anche dopo aver tagliato parte delle perdite osservate in apertura. Venerdì i tassi IBR a due anni sono scesi di 45 punti base, accumulando un calo nella settimana di 130 punti base, mentre i trader si erano preparati per una banca centrale più moderata dopo che anche l'autorità monetaria cilena ha optato per un rialzo dei tassi meno aggressivo mercoledì.

Prima della decisione, la parte corta della curva di swap prevedeva che il tasso di riferimento avrebbe superato il 9% in sei mesi, il che significa che la banca centrale avrebbe dovuto aumentare ulteriormente di 400 punti base. È probabile che i trader continuino a tagliare quel premio nelle prossime sessioni.

Il peso cileno, da parte sua, è cambiato a malapena dopo che la valuta ha ottenuto risultati inferiori rispetto ai suoi omologhi giovedì dopo la decisione della banca centrale. Il massimo da inizio anno di 771,89 per il dollaro, registrato all'inizio di questa settimana, è ora considerato il livello tecnico più immediato da tenere d'occhio.

L'indice di attività economica del Cile è aumentato del 6,8% su base annua a febbraio, inferiore alla stima dell'8% e all'aumento del 9% nel mese precedente. Dati più deboli del previsto supportano l'opinione della banca centrale secondo cui l'aggiustamento delle politiche richiede più tempo per produrre i suoi effetti. I dati si aggiungono ai dati sulle vendite al dettaglio e sulla produzione industriale annunciati giovedì, che erano ben al di sotto delle aspettative.

Il sole peruviano segue il sentimento positivo osservato nella maggior parte delle valute latinoamericane e si è apprezzato dello 0,5% rispetto al dollaro. La valuta ha raggiunto un nuovo massimo da inizio anno all'inizio della sessione di 3,65 al dollaro. Il prossimo livello chiave importante è vicino a 3,59 per dollaro, visto l'ultima volta nell'aprile 2021.

(Alcune informazioni provengono da trader FX che hanno familiarità con le transazioni che hanno chiesto di non essere identificati perché non sono autorizzati a parlare pubblicamente.)

Nota originale:

COP Bucks Regional Trend, Falls on Rate Decision: Inside Andes

Davison Santana è uno stratega FX che scrive per Bloomberg. Le osservazioni che fa sono sue e non intendono essere consigli di investimento.

Altre storie come questa sono disponibili su bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.