Néstor Villanueva accetta di firmare i documenti per il divorzio a Florcita Polo: «Lo farò per rispetto e amore»

Non si può tornare indietro. Dopo aver visto il grido della sua ancora moglie Florcita Polo Díaz su Magaly TV La Firme, Nestor Villanueva ha deciso di non lottare più per il suo matrimonio e di firmare i documenti per il divorzio. Tuttavia, ha chiarito che si separerà per non far soffrire più la figlia di Susy Díaz, e non perché non la ama più o perché le è stato infedele con un'altra donna.

«Rispetto la sua decisione, amo mia moglie, sa quanto la amo e quanto amo la mia famiglia. Se devo farmi da parte, lo prenderò per amore e rispetto», ha detto il cumbiambero su insistenza di Magaly Medina, che ha detto di essere stata toccata dalle lacrime di frustrazione che Florcita ha fatto uscire durante la loro intervista.

Immediatamente, la «Gazza» le ha fatto conoscere i sentimenti del suo ex partner, assicurando che Polo Díaz non si stia affatto godendo la rottura. «Ci ha pensato molto, l'ha già preso, è doloroso per lei come chiunque decida di porre fine al suo matrimonio», ha detto la 'gazza', a cui Néstor ha sottolineato che anche lui stava soffrendo, poiché ha sempre voluto tenere unita la sua famiglia.

«Sono preoccupato per la crescita dei miei figli, mi sono sempre comportato bene con loro e con mia moglie. In nessun momento sono stato assente. Se all'improvviso ho commesso un errore perché ci stavamo sposando giovani, mi scuso. Tutte le coppie hanno problemi. Abbiamo superato problemi peggiori, non è tanto per me... Non è infedeltà », ha detto Villanueva.

IL BALLERINO LO DENUNCIA

Nella stessa edizione di Magaly TV La Firme, una ballerina identificata come Tessy Linda ha dichiarato, attraverso un comunicato, che la cantante cumbia la cerca con insistenza da dicembre. «Mi dice che è single, che la sua attuale relazione è finita e che non aveva intenzione di tornare da sua moglie», si legge nel documento.

«Gli chiedo, come gli ho detto in mille modi, di non cercarmi più e figuriamoci di menzionarmi perché porterò le prove di tutti i suoi messaggi dove mi cerca con insistenza fino ad oggi. Il mio nome viene citato come se lo cercassi (...) Deve assumere come uomo e imparare a rispettare quando non lo è », ha aggiunto.

Secondo le dichiarazioni della ballerina, si sono conosciuti quando aveva appena 16 anni. Sebbene siano riusciti a mantenere una relazione d"amore, finirono quando Nestor incontrò Florcita Polo a un evento. Tuttavia, si sono incontrati di nuovo di recente e lui non avrebbe smesso di molestarla per rivivere la storia d"amore che avevano in passato. Villanueva non ha detto nulla su queste accuse.

