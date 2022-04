Messico e Argentina si incontreranno per la quarta volta in Qatar 2022; il Tri non è mai riuscito a battere l'albiceleste

zzzzinte1Mexican goalkeeper Oswaldo Sanchez (R) dives vainly to save a kick by Argentinian midfielder Maxi Rodriguez (not pictured) during the World Cup 2006 round of 16 football game Argentina vs. Mexico, 24 June 2006 at Leipzig stadium. AFP PHOTO / ODD ANDERSENzzzz

Si è svolto il sorteggio che ha definito i gironi alla Coppa del Mondo del Qatar 2022. La squadra nazionale messicana è stata installata nel settore C che condividerà con l'Argentina di Lionel Messi, la Polonia di Robert Lewandowski e l'Arabia Saudita. Il Tri debutterà in fiera sportiva il 22 novembre contro gli europei, proseguirà con i sudamericani e concluderà la fase a gironi con gli asiatici.

L'avversario da battere è senza dubbio la squadra albiceleste. Hanno vinto il loro ingresso alla Coppa del Mondo con un passo schiacciante nelle qualificazioni del Conmebol dove sono arrivati secondi in classifica con 39 punti (sei in meno del leader Brasile) e il record di zero partite perse. L'impegno tra Argentina e Messico sarà il quarto nella storia dei Mondiali.

Entrambe le squadre si sono incontrate nelle edizioni Uruguay 1930, Germania 2006 e Sudafrica 2010. In tutto con vittorie per i sudamericani, ma le ultime due volte in casi definitivi. La più iconica della rivalità è stata gli ottavi di finale nel territorio di Teuton, dove Maxi Rodríguez ha segnato il gol della vittoria ai supplementari. .

«Storicamente, è un rivale difficile. L'ho sofferto nel 2006 come giocatore, dove hanno giocato una grande partita per noi e abbiamo vinto nei tempi supplementari con il gol di Maxi. È stata una partita molto complicata. Ha una tradizione di Coppa del Mondo ed è un rivale complicato», ha dichiarato Lionel Scaloni, allenatore argentino, a proposito del Tri. La partita sarà la seconda giornata del settore e si giocherà sabato 26 novembre.

La prima edizione della Coppa del Mondo ha affrontato messicani e argentini nella fase a gironi. In quel torneo, il pareggio tricolore si concluse con tre sconfitte su tre possibili. La terza partita, il 19 luglio sul campo del Centenario Stadium, l'Argentina ha segnato una vittoria per sei gol contro il Messico per tre.

I marcatori per l'albiceleste sono stati Guillermo Stábile in tre occasioni, Adolfo Zumelzú in due occasioni e Francisco Varallo in una. Per gli americani, Manuel Rosas ha segnato con una doppietta e Roberto Gayón.

Finora il duello più equo della trilogia. Il Messico si è qualificato per gli ottavi di finale dopo aver concluso il secondo posto nel gruppo D (con Portogallo, Iran e Angola). La partita si è disputata presso l'attuale Red Bull Stadium, nella città di Lipsia, il 24 giugno.

Dopo aver pareggiato nei primi 90 minuti di partite con i gol di Rafael Márquez e Hernán Crespo, la partita è stata estesa ai tempi supplementari. Prima della fine dei 100 minuti, Maxi Rodríguez ha segnato un gol da fuori area che, nelle parole del portiere messicano di quel momento, Oswaldo Sánchez, gli ha fatto venire gli incubi. Il punteggio finale è stato di due punteggi per uno.

Il record più recente nelle coppe del mondo. Il 27 giugno di quell'anno, Argentina e Messico si scontrarono nuovamente negli ottavi di finale del torneo. Ancora una volta, il risultato ha gettato l'albiceleste nei quarti di finale dopo aver vinto con tre gol a uno. Carlos Tévez con una doppietta e Gonzalo Higuain sono stati i marcatori della squadra guidata da Diego Armando Maradona. Per i messicani, Javier Chicharito Hernandez ha scontato.

A: Qatar, Ecuador, Senegal e Paesi Bassi

B: Inghilterra, Senegal, Stati Uniti e ripescaggio europeo

C: Argentina, Messico, Polonia e Arabia Saudita

D: Francia, ripescaggio intercontinentale (Perù o Australia/Emirati Arabi Uniti), Danimarca e Tunisia

E: Spagna, ripescaggio intercontinentale (Costa Rica o Nuova Zelanda), Germania e Giappone

F: Belgio, Canada, Croazia e Croazia

G: Brasile, Serbia, Svizzera e Camerún

H: Portogallo, Ghana, Uruguay e Corea del Sud

